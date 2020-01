Slovensko nemôže byť mostom medzi západom a východom: Sme súčasťou západu, hovorí politológ

BRATISLAVA - Slovensko nemôže byť mostom medzi východom a západom, pretože je súčasťou západu. Uviedol to politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov. Reagoval tak na výsledky štúdie organizácie Globsec, z ktorých vyplynulo, že 58 percent mladých Slovákov je presvedčených o tom, že Slovensko by malo byť mostom medzi východom a západom. Na štúdii sa zúčastnilo 2 000 ľudí vo veku od 18 do 34 rokov.

„Slovensko je súčasťou západných aliančných štruktúr, čiže nemôže byť akýmsi mostom. Táto myšlienka navyše nie je založená na ničom, pretože most musí stáť na nejakých pilieroch. Je to teda pomýlený metaforický koncept, ktorý neexistuje,“ ozrejmil Mesežnikov. To, že takýto názor zastáva 58 percent mladých Slovákov, vypovedá podľa neho o nedostatočnej znalosti skutočného postavenia Slovenska a o pretrvávajúcich geopolitických ilúziách. Za vinu to pripisuje aj slovenským politikom, ktorí tieto témy nedostatočne vysvetľujú občanom, a teda mladým ľuďom.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že mladí Slováci sú spomedzi obyvateľov štátov Visegrádskej štvorky (V4) najkritickejší voči Spojeným štátom americkým (USA). Pozitívne ich vníma 28 percent opýtaných, viac sympatií však vyjadrili napríklad Rusku (30 percent). Podľa Mesežnikova ide o zistenie, ktoré je potrebné vnímať ako realitu. „Spojené štáty sú našim spojencom, ktorí nás bráni svojou prítomnosťou v Európe. Je to krajina, ktorá je navyše príťažlivá pre Slovákov, a ktorá pre Slovensko niečo znamená,“ vysvetlil politológ. Je však podľa neho potrebné hľadať príčiny toho, prečo mladí ľudia vnímajú pozitívnejšie Rusko „snažiace sa o rozbitie Európskej únie (EÚ)“ ako Spojené štáty americké, ktoré sú „stelesnením slobodnej spoločnosti“.

V Rusku drvivá väčšina Slovákov nikdy nebola

„Rusko je krajina, v ktorej drvivá väčšina Slovákov nikdy nebola, no aj napriek tomu o nej majú isté ilúzie. Na Slovensku máme navyše politikov, ktorí nerozširujú pravdivé informácie o tom, aké Rusko v skutočnosti je. Rolu v tom zohráva aj hybridné pôsobenie miestnych aktérov v prospech ‚ruského štátu‘,“ myslí si politológ. Rusko navyše podľa Mesežnikova robí všetko pre to, aby rozložilo EÚ, na ktorej „sme ako krajina závislí“. „Je to jeho strategický cieľ a ten, kto to nevidí, je politicky farboslepý,“ priblížil.

Podľa štúdie by 73 percent mladých Slovákov hlasovalo za zotrvanie Slovenska v EÚ. Politológ to považuje za dobrý signál. „Svedčí to o tom, že slovenská spoločnosť vníma na racionálnej a intuitívnej úrovni, že naše členstvo v nej, je dôležité,“ vysvetlil. Zároveň však zdôraznil, že zotrvanie v EÚ a aktívna účasť v nej, je najprirodzenejším záujmom Slovenska. „Nemali by sme byť iba konzumentmi, ale aj prispievať k vývoju Únie, aby bola modernejšia, akčnejšia a silnejšia,“ uzavrel Mesežnikov.

Organizácia Globsec sa zaoberá bezpečnosťou, obrannými otázkami aj kybernetickými hrozbami. Organizuje jednu z piatich najväčších bezpečnostných konferencií na svete, ktorá má za sebou už 14 ročníkov. Doteraz sa na nej zúčastnili tisícky hostí vrátane niekdajšieho britského premiéra Davida Camerona, bývalej ministerky zahraničných vecí USA československého pôvodu Madeleine Albright a pravidelne naň prichádzajú aj prezidenti, premiéri či ministri zahraničných vecí rôznych krajín.