Predvolebný PRIESKUM, nad ktorým bude opozícia jasať! Prvýkrát od pádu SaS by získali moc

BRATISLAVA - Podľa najnovšieho prieskumu by voľby vyhral Smer. Lídrom opozície sa však stal Andrej Kiska, za ním nasleduje koalícia PS/SPOLU. Ak by sa voľby konali tento týždeň, päť opozičných strán by dokázalo zostaviť vládu bez strany Borisa Kollára.

rieskum volebných preferencií zverejnila agentúra AKO. Smer získal len niečo vyše 18 percent. Strana Andreja Kisku predbehol koalíciu PS/SPOLU a naštvrtom mieste skončila strana Mariana Kotlebu ĽSNS. Do parlamentu by sa dosalo deväť strán.

Smer klesol, Kiska predbehol Trubana

Agentúra uskutočnila prieskum v dňoch 19. až 25. novembra na vzorke tisíc respondetov. Smer získal v prieskum 18,4 percenta, oproti minulého mesiacu ich preferencie klesli o 1,7 percenta. Strana Za ľudí 12,5 % a o jednu desatinu menej koalícia PS/SPOLU. Hnutie OĽaNO získalo 7,6 percenta, KDH 6,3 % a tesne za nimi skončila strana SaS a bola by poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu. Opozičné strany by vytvorili koalíciu piatich strán so ziskom 77 mandátov a mohli by vládnuť.

Opozičné strany by teda zostavili vládu aj bez strany Borisa Kollára, ktorá v prieskume získala 7,1 % percent a v parlamente by získala 12 mandátov. Štvrtou najsilnejšou stranou je ĽSNS (10,4 %), Slovenskú národnú stranu by volilo 6,4 % ľudí. Súčasná koalícia by teda vládu nezostavila, Most-Híd v prieskume získal len 3,5 %, zdá sa, že sa do parlamentu neprebojuje. Smer a SNS by mali spolu 43 mandátov.

Porovnanie prieskumov ag. AKO z októbra a novembra

Zdroj: ako

Strana Tomáša Druckera Dobrá voľba stúpa a získala 3,2 %, predbehla tak Harabinovu vlasť, ktorá získala niečo vyše dvoch percent. Prieskum volebných preferencií vykonala agentúra AKO formou telefonického dopytovania (CATI). Otázka znela „Ak by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend, ktorej politickej strane by ste dali Váš hlas? Prečítam vám ich v náhodnom poradí,“.