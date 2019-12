Kollár to konečne povedal jasne: So Smerom do vlády nepôjdem! To radšej budem v opozícii

BRATISLAVA – Hnutie Sme rodina nepôjde do vlády so Smerom-SD ani s ĽSNS. Vyhlásil to predseda hnutia Boris Kollár v rozhovore. Doteraz jasne spoluprácu nevylúčil, aj keď sa často na adresu Smeru a ĽSNS vyjadril, že si s nimi vládu s ich pozadím nevie predstaviť.

„Do vlády s nimi nepôjdem, to radšej pôjdem do opozície,“ skonštatoval. Doplnil, že s každou parlamentnou stranou bude zo slušnosti rokovať, vypočuje si návrhy, no v prípade Smeru a ĽSNS ich odmietne.

Červená čiara

Smer a ĽSNS je pre Kollára „červená čiara“. Pripomenul, že v medializovaných komunikáciách sa hovorí aj o ňom, ako ho chceli ľudia prepojení na Smer „zničiť“. „V žiadnom prípade by som s takýmito ľuďmi nešiel do vlády,“ povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr.

Sme rodina bude rokovať s akoukoľvek stranou, ktorá sa dostane do parlamentu. „Keď raz budú ľudia chcieť, aby sedeli v parlamente, určite si s nimi sadnem a budem rokovať. Ale to neznamená, že budem s nimi spolupracovať a budem s nimi vládnuť. To v žiadnom prípade nie. Je to však elementárna slušnosť si s tými ľuďmi sadnúť a rokovať,“ doplnil Kollár.

Elementárna slušnosť voči voličom

Kollár sa doteraz jasne nevyjadril, či je niekto, koho by z prípadnej koalície vylúčil. To, že bude po voľbách rokovať s každou politickou stranou z úcty k voličom zopakoval niekoľkokrát. „Budem sedieť s Kotlebom, so Smerom aj so Sulíkom. Ale vládnuť s tým, čo dnes predstavuje Smer-SD a SNS, si predstaviť neviem. Ale zároveň sme presvedčení, že v oboch stranách je dostatok kvalitných a slušných ľudí, ktorí ale v súčasnosti nedostávajú šancu,“ uviedol ešte v decembri 2018 s tým, že práve ĽSNS, ale aj SNS, sú pre hnutie najväčšou konkurenciou.

V rozhovore pre .týždeň sa koncom októbra tohto roka vyjadril, že vládu si nevie predstaviť ani so SNS. Podľa posledných prieskumov hnutie Borisa Kollára silnie a tak je možné, že práve jeho strana bude vo voľbách kľúčová. Podľa decembrového prieskumu Focusu by strana získala až 13 mandátov. Pokiaľ by sa hnutie Sme rodina spojilo s PS/SPOLU, Za ľudí, OĽaNO, SaS a KDH, mohla by vzniknúť šesťkoalícia s 83 mandátmi.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pakt o neútočení podpísať nechcel

Kollár sa so svojím hnutím nechcel pridať k dohode o neútočení, ktorú medzi sebou uzavreli strany PS/SPOLU, KDH, Za ľudí a neskôr aj SaS. Strany sa prostredníctvom tohto dokumentu dohodli na vzájomnom neútočení v predvolebnej kampani. Do dohody zakotvili aj mechanizmus zmierovacieho konania i to, že vylučujú akúkoľvek formu spolupráce so Smerom, SNS a ĽSNS. „Hnutie Sme rodina nevidí dôvod pridávať sa k tejto dohode, pretože následne to pre stranu znamená, že by musela akceptovať rozhodnutia, s ktorými zásadným spôsobom v budúcnosti nemusí súhlasiť,“ objasnila vtedy hovorkyňa hnutia Michaela Jurcová.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Do stretnutia s Harabinom sa nehrnieme

Harabin sa minulý týždeň vyjadril, že strana Vlasť chce v najbližších dňoch vyzvať na spoluprácu všetky strany, u ktorých predpokladá, že ich môžu spájať národné a kresťanské hodnoty. „Oslovíme napríklad Smer, SNS či Sme rodina a ďalších. Ale oslovíme aj KDH, avšak bez pána Hlinu (predseda KDH, pozn. red.),“ povedal pred časom Harabin.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Pán Harabin nás s takouto ponukou zatiaľ neoslovil, ale po tom, čo predviedol v priamom prenose Kotlebovi, ako ho podrazil a aj ako podrazil svojich bývalých podporovateľov, napríklad národnú koalíciu, tak sa do stretávania s ním nehrnieme. Asi by nás čakalo niečo podobné,“ priblížilo hnutie Sme rodina.

Kanidátka strany Sme rodina

Lídrom kandidátky hnutia Sme rodina bude jeho predseda Boris Kolllár. Dvojkou je neúspešný prezidentský kandidát Milan Krajniak a tretie miesto patrí Petre Krištúfkovej, ktorá je matkou Kollárovej dcéry Ester. Nasleduje predseda poslaneckého klubu Peter Pčolinský a prvú päťku uzatvára Ľudovít Goga. Za ním nasledujú poslankyne Adriana Pčolinská a Zuzana Šebová a poslanec Jozef Lukáč.

Z deviateho miesta kandiduje ekonomický expert a programový líder hnutia Štefan Holý. Na desiatom mieste kandiduje za Sme rodina bývalý bratislavský komunálny politik Smeru Martin Borguľa. Zo Smeru odišiel minulý rok. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára 2020.