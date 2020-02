S výnimkou obhajoby má málokto pochybnosti o autentickosti komunikácie z Threemy, myslí si Lipšic

BRATISLAVA - S výnimkou obhajoby má málokto pochybnosti o autentickosti komunikácie, ktorú orgány činné v trestnom konaní získali z mobilných telefónov obžalovaných v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Po výsluchu dvoch špecialistov z organizácie Europol na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku to skonštatoval právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic.

Výsluch týchto znalcov týkajúci sa práve komunikácií v zaistených telefónoch, sa uskutočnil s vylúčením verejnosti. „Bolo to zaujímavé aj s názornou prezentáciou. To je všetko, čo asi môžem povedať," uviedol Lipšic. Zároveň pripomenul, že súd už na jednom z predošlých pojednávaní označil komunikácie za zákonne získaný dôkaz. V poobedňajších hodinách súd vypočuje dvoch slovenských policajtov z oddelenia počítačovej kriminality. Ich výsluch bude takisto neverejný. Súd má dnes v pláne vypočuť aj znalca v oblasti komunikačných technológii Jaroslava Ostera. Jeho výpoveď by už mala byť verejnosti prístupná.

Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal v prípade vrážd Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej, Petra Molnára a ďalších skutkov pôvodne obžalobu na Tomáša Sz., Miroslava M., Alenu Zs. a Mariana K. Miroslava M. však v pondelok 3. februára vyčlenili na samostatné konanie, keďže pred súdom priznal vinu.

Všetci obžalovaní sú stíhaní väzobne, u Mariana K. je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur. Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho boli dve úkladné vraždy. Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Miroslava M. a Tomáša Sz.). V prípade uznania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s Marianom K.