S Marianom Kočnerom si dohadoval stretnutie aj bývalý šéf vojenských tajných

BRATISLAVA - Nielen niekdajší minister obrany Martin Glváč zo Smeru, ale aj šéf Vojenského spravodajstva z jeho éry Ľubomír Skuhra mal kamarátsky vzťah s Marianom Kočnerom. Informáciu priniesol spravodajský portál Sme. Ich komunikácia cez aplikácie Viber a WhatsApp, ktorú má denník k dispozícii, zachytáva obdobie od augusta 2016 do januára 2018. Skuhra si s Marianom Kočnerom vymenil desiatky správ a dohadovali si aj stretnutie.

„MG je preč a treba niečo riešiť,“ písal Kočner v auguste 2016 Skuhrovi, ktorý odišiel z čela Vojenského spravodajstva do civilu štyri mesiace predtým. „Zdravím ťa, ja som zajtra na strednom Slovensku, neviem, či vôbec prídem domov,“ reagoval Skuhra a vzápätí navrhol ako možný termín stretnutia piatok alebo víkend. Ako ďalej uvádza Sme, v ďalších správach pôsobí dvojica zohratým dojmom. Tykajú si, vtipkujú o politike, posielajú si množstvo fotiek či dávajú si do pozornosti rôzne tlačovky a texty z médií. Bývalého šéfa vojenských tajných podľa portálu taktiež Marian Kočner v decembri 2017 vystríhal, aby bol opatrný.

Portál takisto informuje, že Skuhra v januári tohto roka potvrdzoval Glváčove alibi, keď bývalý podpredseda parlamentu vysvetľoval, ako si písal s volavkou Mariana Kočnera Alenou Zsuzsovou. Žena ho v mobile mala uloženého pod prezývkou „maznák“. Glváč jej okrem iného písal, že je božsky krásna, v parlamente sa pre ňu fotografoval a sťažoval sa, že sa tam nudí.

Ľubomír Skuhra, Alena Zsuzsová a Martin Glváč Zdroj: TASR/Štefan Puškáš, Reprofoto/Tvnoviny, SITA/Diana Černáková

Čo robí Skuhra po odchode do civilu na jar 2016, nie je známe. „Na čelo vojenských tajných sa dostal ešte za prvej vlády Roberta Fica v rokoch 2006 až 2010. Riadil vtedy Vojenské obranné spravodajstvo, teda kontrarozviedku. Do vedenia služby sa vrátil aj v roku 2012, keď služba prešla reorganizáciou a rozviedka aj kontrarozviedka sa zlúčili do jedného Vojenského spravodajstva. K práci rozviedčika mal Skuhra blízko už od 90. rokov, keď pôsobil v Slovenskej informačnej službe pod vedením Ivana Lexu z HZDS. Jeho kolegyňou bola manželka budúceho ministra vnútra Robert Kaliňáka zo Smeru, s ktorým sa poznajú osobne,“ píše Sme.