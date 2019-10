Sudca Sklenka sa zrejme vyhýba odpovediam: Namiesto vysvetľovania Threemy si zobral dovolenku

Spomínaný sudca mal komunikáciu cez Threemu vysvetľovať práve dnes. Informoval o tom Denník N. Urobiť tak mal dnes na spomínanom súde v Bratislave. Dnes si ale zobral dovolenku. Podľa portálu Aktuality.sk bol ale v pondelok ešte v práci. V tomto duchu sudcovská rada oznámila, že teraz nemá prostriedky na to, aby s týmito sudcami niečo robila.

Mali by prijať osobné rozhodnutie

Tých sudcov, ktorí si s Kočnerom dopisovali vyzvali, aby prijali osobné rozhodnutie. Súčasná predsedníčka sudcovskej rady Zuzana Moťovská Dobošová odkazuje orgánom činným v trestnom konaní, aby konali.

„Nie sme v pozícii orgánov činných v trestnom konaní. Ani v pozícii sudcu. Sudcovská rada je samosprávny orgán, ktorého prvoradou úlohou je chrániť,“ odkazuje predsedníčka. V súčasnosti sa navyše voči sudkyni Miriam Repákovej, ktorá rozhodovala v kauze Technopol v Kočnerov prospech, vedie trestné stíhanie a aj disciplinárne konanie. „Nie som tu v pozícii inkvizítora, nechali sme jej priestor na vyjadrenie,“​ uzavrela Moťovská Dobošová. Podľa Denníka N sa navyše sudcovská rada Repákovej na nič nepýtala, len ju nechala uviesť stanovisko.

Sklenka - Kočner - Jankovská

Už včera vyplávali na povrch informácie, že tím Kočner - Jankovská - Sklenka mal fungovať ako jeden tím. Do neho mali byť zároveň zatiahnutí aj ďalší sudcovia a to možno aj bez ich vedomia. Pre Mariana Kočnera bolo dôležité o všetkom vedieť. Aj o zápisoch v obchodnom registri. Získaval tak prehľad o konkurencii a o tom, aké zmeny sa v iných firmách diali. Informáciami ho podľa Threemy mal zásobovať práve Sklenka. Aj on rovnako ako Jankovská patrí k sudcom, ktorým polícia v auguste zaistila mobily.