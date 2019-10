Sudcovia Okresného súdu v Prešove vyzývajú kolegov na prerušenie výkonu funkcie

Okresný súd v Prešove

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

PREŠOV – Sudcovia Okresného súdu (OS) v Prešove sa dištancujú od akéhokoľvek konania nesúceho znaky korupcie či zasahovania do nezávislosti a nestrannosti sudcov. Uviedli to vo svojom stredajšom vyhlásení. Poskytla to hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.