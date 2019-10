Najšpinavšia THREEMA! Kočnerove správy s Jankovskou: O p*či, ktorá kojí a mrazivé slová o Kuciakovi

S najnovším prepisom komunikácie prišiel portál Denník N. Tá poodhaľuje komunikáciu, ktorú mal údajne iniciovať Marian Kočner s Monikou Jankovskou. Nie je už žiadnym tajomstvom, že polícia v rámci vyšetrovania zhabala mobilné telefóny viacerým sudcom, ale aj Jankovskej. Polícia zrejme tieto mobily bude kontrolovať v kontexte spomínanej aplikácie, ktorú Kočner tak často využíval.

Teraz však prichádza prepis ďalších správ. Po komunikácii s Alenou Zsuzsovou či Norbertom Bödörom sa dnes verejnosť dozvedá o správach Kočnera s Jankovskou. Podľa tvrdení portálu sa mala Jankovská podieľať na riadení kauzy zmenky pod vplyvom Kočnera. Toto sa malo diať od septembra 2017 do mája 2018.

Jankovská ešte 3. septembra na tlačovej konferencii neustále tvrdila, že si s obvineným podnikateľom nedopisovala, no potvrdila, že Threemu používa. To už však mala Jankovská políciou zadržaný mobil. „Nepoznám ho, nekomunikovala som s ním, ani priamo, ani sprostredkovane, ani osobne, ani prostredníctvom iných osôb, nijako,“ tvrdila bývalá štátna tajomníčka.

Mumlavá je chorá, druhá p*ča kojí

Teraz však prichádzajú informácie, ktoré hovoria o viac ako šesťtisícoch správach spolu s telefonátmi, ktorá mala mať Jankovská práve s Kočnerom. Jankovská sa však bránila tým, že s Kočnerovým mobilom mohlo byť manipulované. „V priebehu týchto troch mesiacov mohol mať tento telefón k dispozícii aj niekto iný, to nevieme. Kde je garancia, že s týmto mobilným telefónom nebolo manipulované? Pýtam sa, či je takýto mobilný telefón dôvodom na taký neadekvátny zásah voči sudcom a prokurátorom. Je to bezprecedentné zastrašovanie sudcov,“ naďalej sa bránila Jankovská. Dlhoročný a bývalý Kočnerov priateľ Peter Tóth mobil podnikateľa odovzdal ešte v lete 2018 orgánom činným v trestnom konaní.

Obvinený a obžalovaný Kočner mal mať Jankovskú uloženú pod menom "Jakub", čo je meno jej syna. Z komunikácie sedia viaceré aktivity, ktoré Jankovská naozaj robila. Napríklad 5. októbra infomovala Kočnera, že musí ísť do Michaloviec otvoriť novú budovu súdu, čo sa naozaj stalo. „Mumlavá je chorá a tá druhá pi… kojí“. Pod Mumlavou alebo koktavou mala na mysli bývalú ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú. Tá druhá mala byť zrejme Mária Kolíková, ktorá mala v tom čase malé dieťa.

Daniela Švecová a Monika Jankovská pri otváraní budovy súdu v Michalovciach 6. októbra 2017. Zdroj: TASR - Roman Hanc

Počas vianočných sviatkov v roku 2017 zas mala Kočnerovi písať, že sú v Mexiku. Jej vtedajší manžel Tibor Jankovský fotku potápajúcich sa detí zverejnil na Facebooku.

Kľúčová je však komunikácia ohľadom kauzy zmeniek TV Markíza. Jankovská bola totiž Kočnerovou hlavnou spojkou na sudkyňu Zuzanu Maruniakovú. Je to tá Maruniaková, ktorá v apríli 2018 rozhodla o pravosti jednej zo štyroch zmeniek, ktoré mal v roku 2000 Kočnerovi podpísať Pavol Rusko. Zmenka mala hodnotu 8,3 milióna eur. Jankovská mala podľa Threemy na pokyn Kočnera riadiť Maruniakovú v tom, ako má v sporoch rozhodovať. Mala rozhodovať aj v tom, kedy bude vytýčený termín pojednávania.

„Dnes podrobili na katedre papiera CHTF STU zmenku spektrálnej analýze, urobili rozbor zloženia papiera, v utorok idem ešte na nejakú špeciálnu analýzu. Zatiaľ je výsledok, že zmenka je MINIMÁLNE 15 ROKOV STARÁ !“ písal Kočner Jankovskej v septembri 2017. „Snáď by to mohlo Zuzku presvedčiť, aby sa pohla" pokračoval Kočner.

Maruniaková sa aj vďaka Jankovskej neskôr stala sudkyňou. Kočner chcel, aby vo veci bolo vytýčené pr´ve pojednávanie. Chcel, aby bol rozsudok vznesený ešte pred voľbami. Jankovská 10. októbra 2017 hlásila Kočnerovi: „Mumla berie spisy.“ Kočner bol prekvapený. „Aké? Markíza? Sa dalo čakať. Čo sa vlečie, to sa poj…e. Už to malo byť dávno rozhodnuté. Tak verme tomu, že tam Slimák nič nedo…al.“ Slimák bol sudca Okresného súdu v Petržalke Michal Sobolovský.

Skončí "na Kuciaka"

Ten riešil prípady ďalších Kočnerových zmeniek. Ovplyvňovať chceli aj jeho, no z Threemy sa zdá, že táto snaha nemala úspešný koniec. Dňa 10. októbra 2017 boli spisy v kauze Markíza pridelené na kontrolu. „Všetky. Dobre, že nič dokopy nerobili, len procesne,“ píše Jankovská upokojivé správy Kočnerovi. Ten neskôr Jankovskú informoval o výsledku posudku: „Zmenky sú pravé.“ Na toto reagovala "palcom nahor". „A môžu ísť do pi..,“ uzavrel expresívne Kočner.

Prišiel však november a Kočner chcel od Maruniakovej vytýčiť termín. Žiadal preto o pomoc Jankovskú. „Zájdeš za tou Zuzou prosím? Dnes by bol kupec na zmenky, stačilo by mu prvostupňové rozhodnutie. Nedáva síce veľa, ale hneď… Keď bude znalecký, tak Zuza by mohla rozhodnúť. Nech už sa niečo konečne pohne. Vianoce za dverami,“ písal Kočner na čo Jankovská odpísala, že mu dá vedieť.

„Zuzka píše, že výborne. Píše, že v pondelok to vybaví, tak dúfam, že áno. Vymaž prosím, pre istotu,“ napísala Jankovská. „Vymazané,“ odpovedal Kočner, ktorý správu evidentne nezmazal. Prišiel 4. november 2017 a sním župné voľby. Jankovská sa pýtala Kočnera čo hovorí na výsledok. Smer vtedy prišiel o štyri krajské mestá. Kočner písal, že je to silná facka. „Takže treba zabrať so Zuzou, nech máme aspoň zarobené, lebo po voľbách už to nebude možné, je reálny kupec. Stačí mu jedno právoplatné rozhodnutie, nech nám uvoľní zmenku, a do 10 dní má posudok. A na január môže vyhodiť pojednávanie,“ snažil sa o termín Kočner a počas novembra na tento termín veľmi tlačil. Sobolovský však vytýčil termín skôr ako Maruniaková, čo sa mu nepáčilo.

„Zuzka tu má babku a rodičov, že až štvrtok može," píše Jankovská 23. novembra Kočnerovi. „Tak to je fakt smutné. Ty si nemala babku a rodičov, keď si ju posadila na sudcovskú stolicu ???“ pýtal sa nahnevaný Kočner. Nakoniec sa dohodli na februárovom termíne. „Len ju zabijem, keď mi v decembri povie, že sa posrala,“ písala Jankovská na margo Maruniakovej, ktorá mala mať aj strach. „Včera sedela na káve a videla ťa v aute, tak sa skoro posrala, že či ju sleduješ,“ písala raz Kočnerovi Jankovská. „Myslíš, že by sa Zuze aj Slimákovi nerozhodovalo lepšie, keby som tie zmenky previedol na niekoho iného?“ písal jej Kočner 26. decembra 2017. „Nie. To už kašli na to. Tam nemajú kde uhnúť a čo si ty? Masový vrah? Fakt nech idú aj médiá do p…e,“ odpovedá Jankovská. „Nie som masový vrah, ale nemám k tomu ďaleko (tri smajlíky)," písal Kočner dva mesiace pred vraždou novinára Jána Kuciaka.

Obidvaja sa podporovali aj počas Silvestra 2017. „Ideme na to v roku 2018 (emotikony s päsťami)," píše na konci roka Jankovská Kočnerovi. „Priorita je Markíza a potom začneme stínať hlavy,“ odpísal Kočner. V januári prišlo na rad prvé pojednávanie. „Ahoj. Skúsiš sa opýtať Zuzy, či bude mať na Slinu nejaké otázky. A či ich vieme dostať dopredu, aby sme ho namodelovali. Samozrejme že nebude vedieť, že sú od nej, nejaké ešte pridáme a prejdeme s ním, že čo sa ho môžu (protistrana) pýtať,“ píše Kočner, ktorý pod prezývkou "Slina" myslel bývalého riaditeľa televízie Markíza Pavla Ruska. „Jasné, zistím buduci tyždeň,“ odpovedá Jankovská.

„Hlavne nech pošle Slinovým právnikom, že chce vypočuť Slinu,“ prízvukoval Kočner. „Počkaj, veď takticky si to vymyslel inak. Že všetky návrhy dáte až na pojednávaní a že rovno prídeš aj ty, aj on. Aby sme vopred neodkrývali karty. Takto je to myslím dobré,“ dohadovala detaily Jankovská. Kočner chcel, aby Maruniaková rozhodla spor hneď na prvom pojednávaní vo februári. „NESMIE TO ODROČIŤ,“ píše 5. februára Kočner Jankovskej len tri dni pred prvým súdom. „Nie, lebo ju sama zaj…em (emotikony päste). Sľúbila to. Viackrát. Ja som z nej urobila to, čo je a prišiel čas splatiť dlh!!!!! Sľúbila to a sama dala návod a postup, ktorý si dodržal. Tak prišiel čas, aby teraz ona dodržala, čo sľúbila!”" píše Jankovská opäť v kontexte sudkyne Maruniakovej.

Jankovská sa napokon mala stretnúť s Maruniakovou a po stretnutí kontaktovala Kočnera. „Takže vysratá, došťatá…. povedala som jej, že ma to nezaujíma!!! Má urobiť, čo sľúbila! Inak s ňou končím a príde satisfakcie. Povedala, že to dodrží a ak by sa niečo stalo, tak. 22.“ písala Jankovská. V priebehu 8. februára Kočner informoval Jankovskú: „Zuza je pokojná,“. „Rozbite to,“ povzbudila ho Jankovská.

Pojednávanie napokon odročili na 22. februára. „Výkon Tvojej ‚zverenkyne‘ bol včera nad moje očakávania. Raz darmo, si vynikajúca ‚krstná‘. Ďakujem Ti.“ hodnotil vďačný Kočner. Kočner sa jej následne mal pýtať ako rozdelí odmenu. Jankovská odpovedá, že každému pôjde to, čo mal na začiatku sľúbené. Odmenu mala dostať aj Maruniaková.

Dňa 26. februára sa verejnosť dozvedela o vražde novinára Kuciaka. Kočner vtedy večer písal Jankovskej. „Zuza ako?“. Jankovská odpovedala, že dobre, ale je trochu vystrašená, na čo Kočner vyslovil mrazivú veru. „Tak nech robí, čo má. Lebo skončí ‚na Kuciaka’… (tri žmurkajúce emotikony)," odpovedal Kočner.

Po zmenkách Jankovská s Kočnerom rozoberali aj poltiickú situáciu, protesty či kauzu Olivera Jančíka, ktorý Jankovskú obvinil z kontaktov na mafiu v Trenčíne a na bossa podsvetia Čongrádyho. Od Kočnera chcela spoľahlivého redaktora, ktorý by o nej napísal kladný článok. „Telka je problém. Až keď bude Markíza,“ odpísal Kočner.

Kočner sa neskôr v apríli 2018 chystal na ďalšie pojednávanie. „Tak teraz som dočítal rozsiahly materiál, čoho všetkého sa Ryšavec dožaduje a koho všetkého chce vypočuť. To je na 3 roky (tri emotikóny) Treba ho so všetkým poslať do pi… a v pondelok rozhodnúť,“ načrtol návrh Kočner. Pod Ryšavcom mal na mysli Tomáša Kamenca, ktorý pôsobil ako právnik Markízy. "Asi tak," odpovedala Jankovská.

Obaja potom riešili, či je správny čas, aby Maruniaková rozhodla a či potom nebude podstúpovať riziko v podobe toho, že krajský súd prípad vráti späť. „Kľud. Veď na tom robím jak hovädo. Veď vidíš. A po tom všetkom mám túto prij…ú televíziu osobitne v zuboch,“ uisťovala Jankovská Kočnera. Sudkyňa nakoniec o zmenke rozhodla v prospech Kočnera bez toho, aby dala preskúmať podpisy Pavla Ruska.

Sme team

Okrem zmeniek, Jankovská s Kočnerom intenzívne riešila aj to, že sa jej nedarí dostať do súdnej rady. Nevedela sa vyrovnať ani s tým, že jej nepomohol expremiér Robert Fico. Spomína aj stretnutie s Erikom Tomášom, no ani ten jej nepomohol. Jankovská nakoniec svoju kandidatúru stiahla.

„Som s tebou,“ písal jej Kočner. „Viem a ďakujem,“ odpovedala. „Sme team,“ napísal ešte a ponúkal jej aj podporu kotlebovcov, ak vybaví, že v parlamente bude tajná voľba.

Jankovská komunikáciu medzi ňou a Marianom Kočnerom považuje za „jeden veľký blud a podvrh“. Jankovská tvrdí, že po Slovensku koluje niekoľko verzií tejto údajnej komunikácie. "Podnikám všetky potrebné právne kroky na svoju obranu," povedala Jankovská.

Jankovská klamala o návšteve u Bžána

Podľa denníka bývalá štátna tajomníčka klamala aj o návšteve u advokáta Radomíra Bžána. Objavili sa fotografie, ktoré zverejnil bývalý manžel Jankovskej ako leží na záhrade v Chorvátskom letovisku u Bžána. Jankovská to poprela.

„No tak to určite nie. Môžete mi tú fotografiu ukázať? V Lukove sme boli, ale iba po ceste niekam, myslím, že do Dubrovníka. Určite to nie je vo vile pána Bžána. Absolútne to popieram, u pána Bžána sme neboli a určite nie v Chorvátsku. Je to absolútny nezmysel,“ hovorila vtedy novinárom s tým, že to pokladá za "absolútnu konšpiráciu".

Novinári sa pýtali aj na to, či vie o tom, že SIS v minulosti sledovala Bžána pre podozrenie, že je právnym poradcom organizovaného zložinu. Odpovedala, že o tom nevedela a odmietla aj to, že by boli s Bžánom kamaráti. Podľa konverzácie z Threemy, cez ktorú si bývalá štátna tajomníčka písala s Marianom Kočnerom, však vyplýva, že novinárom klamala.

„Ak dokážu (a budú sa o to SILNO snažiť), že Tibor leží v Bžánovej záhrade, tak Ťa odj…ú,“ písal Kočner Jankovskej, keď vyšiel spomínaný rozhovor. „Čo pôjdu fotiť to isté?“ pýtala sa ona. „Dajú si tú robotu, pôjdu tam a nafotia to z dronu. Len ti nesmú dokázať klamstvo,“ odpovedal Kočner.

„Hm, tak som v pi…,“ reagovala štátna tajomníčka.

Bola u mňa, neviem, prečo to popiera, povedal Bžán

Bžán potvrdil denníku, že Jankovská aj s vtedajším manželom bola uňho. Neprespali uňho, ale cestou z dovolenky sa uňho zastavili na kávu v záhrade.

„Veď ja nepopieram, že ju poznám. Išla z dovolenky, zastavila sa na kávu, to je všetko. Aj keby u mňa bývala, ja s tým nemám problém. Jej kamarátka u mňa bývala desať rokov, každý rok sme mali spoločné dovolenky, ale pani Jankovská nie,“ zhodnotil ich kontakty Bžán.