Ombudsmanka reaguje na Kočnerovu THREEMU: Patakyová je pripravená konať

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová

Zdroj: TASR/Dano Veselský

BRATISLAVA - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je pripravená podať návrh na disciplinárne konanie voči sudcom podozrivým zo spolupráce s obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom. Uviedla to dnes vo vyhlásení. Aktuálnu situáciu by podľa ombudsmanky mali vyriešiť samočistiace mechanizmy v justícii alebo by mali konať osoby, ktorých sa podozrenia týkajú.