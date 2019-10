AKTUÁLNE Alena Zsuzsová opäť na NAKA v Nitre: Strážená eskortou a so zmeneným imidžom

NITRA - Policajná eskorta dnes ráno opäť predviedla obvinenú Alenu Zsuzsovú do nitrianskej expozitúry NAKA. Už tradične prišla v sprievode policajnej eskorty. Dnes sa mala oboznámiť so spisom v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka.

Zsuzsovú dnes znova predviedli na pobočku NAKA v Nitre. S informáciou prišila TV Markíza. Spomínaná figuruje ako jedna z obvinených v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice. Po prevoze ženu chránili zo všetkých strán kukláči. Obvinená už ale obmenila svoj imidž a z auta vystúpila v novej čapici.

Alena Zsuzsová vystúpila z auta s novou čiapkou Zdroj: reprofoto tv markíza

Alenu Zsuzsovú zadržali v jej dome ešte 28. septembra 2018 v Komárne. Na pobočku NAKA dnes prišla podľa Markízy preto, aby sa oboznámila so spisom a so všetkými dôkazmi a svedeckými výpoveďami v prípade spomínanej vraždy. Polícia ešte koncom septembra avizovala ukončenie vyšetrovania tejto vraždy. Obhajoba tak dostala čas na oboznámenie sa so spisom. Vyšetrovateľ chce vyšetrovanie uzavrieť a dať návrh na podanie obžaloby prokurátorovi.

Obvinení vrátane Zsuzsovej budú mať možnosť žiadať doplnenie dokazovania vrátane výsluchu svedkov či predkladania ďalších dôkazov.