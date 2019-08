Kočnerova THREEMA, o plánoch polície vedel: Šufliarsky ho naštval! Vanek mal šéfovať GP

Kočner mal istotu v tom, že bude disponovať informáciou o policajnej aktivite voči jeho osobe oveľa skôr, než sa tak stane. Príkladom z najnovšieho prepisu z Threemy je aj policajna razia v jeho firme. Navyše mal dostávať informácie o vyšetrovaní prípadu Kuciak. O najnovšom prepise z aplikácie Threema informuje Denník N.

​Kľúčovými ľuďmi pre Kočnera boli hlavne "donášači", vďaka ktorým vedel o úkonoch, ktoré sa chystajú v Kočnerovej kauze Technopol a v rámci prípadu falšovania zmeniek. Vynímkou nebol ani prípad vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Keď bol 14. máj 2018, Kočnerovi už na slobode zostával len mesiac a pol. Prípad televíznych zmeniek dostal nový vyšetrovateľ Jaroslav Láska. Predchadzajúci vyšetrovateľ sa zranil po tom, ako naňho spadol regál. Prípad už mal pod palcom aj prokurátor Ján Šanta. Kočner však stále vedel, čo sa v prípade deje.

Alena Zsuzsová Zdroj: TASR/Dušan Hein

Ráno dojdú pandle

Niekoľko minút po polnoci písal Zsuzsovej správu, z ktorej je evidentné, že vedel o nadchádzajúcich úkonoch polície. “Ráno dojdu pandle na návštevu hľadať zmenky. P..u nájdu, dajú si kaffe a pôjdu do p..e. Takže sa možno chvíľu nebudem hlásiť. Ale kľud všetko je pod kontrolou.” píše Kočner, ktorý "pandlami" myslel policajné zložky, ktoré tiež prezýval aj "čapice".

Zsuzsovú tieto správy znepokojovali. Kočner ju upokojoval. “Ale samozrejme, že hlásenie o akcii prišlo :)” odpovedal Kočner Zsuzsovej. Potom nasledovali ranné prepisy správ. Kočner Zsuzsovej písal ešte ráno pred šiestou: “Všetko bude OK. Sme nachystaní.”

Keď sa celá akcia skončila informoval Zsuzsovú o priebehu, pričom si neodpustil hodnotiaci úsudok na adresu policajtov. “Všetko vyriešené, na domovku nemali odvahu :))) Len mi zavolali, že mám dojsť do firmy, že mi chcú niečo doručiť. Amatéri.” skonštatoval Zsuzsovej Kočner.

Polícia ráno 14. mája Kočnera skutočne navštívila vo firme. Dostavili sa s príkazom na vydanie veci, ktorou boli vlastne zmenky. Tie boli podľa polície falošné. Kočner sa dostavil vo svojom luxusnom Bentley s úsmevom na tvári. Podľa Denníka N povedal, že im zmenky nedá a ani ich nemá. Bolo to ešte v čase, keď v tomto prípade nebol nikto obvinený. Dnes už o Pavlovi Ruskovi a Marianovi Kočnerovi v tomto prípade rozhoduje súd.

Nie je jasné, ako mohol Kočner a danej akcii vedieť dopredu. Vedieť o nej mali aj Láskovi nadriadení. „Prokurátor ani v tomto konkrétnom prípade a ani v iných obdobných prípadoch nemá bližšie poznatky o možnom úniku informácií,“ vyjadrila sa hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.

​Júnové zatknutie

O samotnom zadržaní Kočnera v júni sa toho veľa nevedelo a prebiehalo za utajenejších podmienok, pričom o ňom nemal mať vedomosti ani bývalý riaditeľ NAKA Peter Hraško. Tieto slová potvrdil aj Bernard Slobodník, ktorý končí vo funkcii riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície. „Jednoznačne sme disponovali informáciami, že je tu pravdepodobnosť úteku. Akcia mala byť realizovaná o týždeň neskôr aj preto, že pán dozorujúci prokurátor bol na dovolenke. Akonáhle sme však zistili, čo sa deje, a napriek tomu, že sme to nevedeli poriadne preveriť, som začal koordinovať zadržanie. Akonáhle prokurátor dal súhlas, nabehli sme. Informoval som o tom aj nového policajného prezidenta a bez cirkusu a s úzkou skupinou osôb sme túto osobu zadržali,” povedal Slobodník pre Denník N.

Diskreditácia nového vyšetrovateľa

Marian Kočner mal záujem diskreditovať aj vyšetrovateľa Lásku. „Nezistil si asi nič k tomu Láskovi,“ písal Norbertovi Bödörovi. „Nie zatiaľ,“ odpovedal Bödör. Podobne sa Marian Kočner zaujímal aj o vyšetrovateľa Lukáša Kyselicu, ktorý má na stole prípad objednávky vraždy Pavlom Ruskom. „Máme niečo na Kyselicu?“ pýtal sa Bödöra. Bödör je príbuzný bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, na večierky firmy Bödörovcov Bonul chodí aj bývalý premiér Robert Fico.

V tomto kontexte Kočnerovi vyhovoval viac predchádzajúci vyšetrovateľ prípadu menom Lilko. “Čo je ten článok v SME?” pýtala sa Zsuzsova 4. decembra 2017. Článok bol o tom, že polícia (ešte pod bývalého Lilkovym vyšetrovateľským vedením) začala rozoberať kauzu zmenky. “Dobré. Vyšetrovateľ sa začal prípadom zaoberať sám od seba na základe publikovaných informácií. Tomu snáď neveríš… Akože si sám pridal robotu???:),” odpovedal s úsmevom Zsuzsovej Kočner. “To je akože tiež toho k…a robota? Či tvoja schválne?” pýtala sa rozhorčená Zsuzsová. “Sám od seba rovná sa začal to robiť preto on, aby to náhodou nezačal robiť niekto iný,” skonštatoval Kočner, na čo Zsuzsová pochválila Kočnera že je "múdry chlapec".

Asistencia Jombíka a Barochovského

Podozrenia okolo dvojice policajtov Štefana Jombíka a Jaroslava Barochovského, ktorí mali rozhodovať v prospech Kočnera, zosilneli zverejnením ďalšej komunikácie Kočnera. Barochovský chcel odísť do civilu, a tak Kočner prosil Bödöra, aby poprosil "Béďa" (Slobodníka), nech tak nerobí. Kočner chcel, aby Barochovský dokončil prípad, v ktorom bol obvinený právnik Daniel Lipšic, kde vyzradil Kočnerove účty v Privatbanke. “Jaro B. po rozhovore s Béďom svoju žiadosť stiahne, potrebuje mať len pocit, že ho šéf podrží,” napísal Kočner Bödörovi. “To na 100 percent,” odpísal Bödör.

Kočner s prosením neprestal. “Dnes je Barochovský v BA, skús prosím zariadiť, aby si ho Béďo osobne zavolal a povedal mu, že nech to stiahne, že stojí vedenie za ním, nech dokončí Lipsteina (pozn. prezývka Lišpica) a že potom, keď to dokončí a stále bude chcieť odísť, tak že si k tomu znovu sadnú. Hlavne nech to s sním rieši osobne, nie cez telefón,” píše Kočner a dodal, že "Jaro na to bude čakať".

Neskôr sa Bödör ozýva opäť. “Ahoj, Jaro BB zostáva, ale nechce to dorobiť tú vec!!!” na čo Kočner pokojne odpovedá: “Ja ho presvedčím, základ je, že zostáva.”.

Slobodník na tieto tvrdenia oponuje. “Ten šéf som istotne nebol ja, ale ten, kto má personálnu právomoc. Ja si nepamätám, že by Barochovský dal žiadosť, alebo že by som s ním o tom hovoril. Mal prípad, kde stíhal Lipšica, a ten som mu zobral. Oni predovšetkým chodili k svojmu personálnemu nadriadenému Hraškovi,” vyhlásil Slobodník.

Kauza Donovaly

Dňa 9. februára 2018 sa Kočnerovi ozvala Zsuzsová. “Aspoň jedna dobrá správa dnes. Že tvoj gombik je nevinný.” Túto správu ešte doplnila vysvetlením. “Teraz bolo v správach na Markíze, si bol, že ten vysetrovateľ za Donovaly nič nesprávne nespravil,” oznamuje Zsuzsová. Jombík totiž Kočnerovu kauzu uzavrel s výsledkom skutok sa nestal. Média napriek tomu upozorňovali na vážne podozrenie z daňového podovdu. Na toto zareagovala inšpekcia, ktorá to začala vyšetrovať. Prípad sa uzavrel tak, že Jombík je nevinný, čo v predmetný večer skutočne spomínaná televízia odvysielala. Kočner je teraz už voveci obvinený.

Obdivovanie auta a ospravedlnenie od policajtov

Tesne po vražde novinára a jeho snúbenice začali médiá ako jedného z hlavných podozrivých spomínať aj Mariana Kočnera. Jánovi Kuciakovi, ktorý o jeho podozrivých obchodoch písal, sa predtým vyhrážal. Polícia vypočula Kočnera už v deň, keď sa dostalo na verejnosť, že Kuciaka zavraždili, to však potom bolo na dlhšie obdobie všetko. „Už som doma. Čapice poobdivovali Bentley a pokecali sme,” písal Kočner. 26. februára Alene Zsuzsovej. Vraj sa mu ospravedlňovali, že ho musia vypočuť, lebo novinári by ich inak zlynčovali.

Prišiel však 5. marec 2018 a s ním aj nová informácia od Kočnera Zsuzsovej. “Vyzerá, že konečne majú nejakú malú stopu. To, čo požiadali ľudí, aby doniesli nahrávky zo svojich kamier z áut, tak niekto nahral nejakého človeka, ktorý v inkriminovanom čase niekde nastupoval do auta. A majú značku a idú po tom. Ale samozrejme môže to byť aj pi…ina. To ešte nevedia. Ak aj mal niekto šlohnuté auto a šlohnutú značku z iného auta, tak im to bude aj tak nap..u. Niekto, kto išiel okolo a mal pustenú kameru, ho nahral,” píše Kočner.

Kočnerovo Bentley Zdroj: topky

Dnes obvinený Kočner naďalej neprejavoval žiadny rešpekt voči polícii. “Zajtra idem poslať do p… čapice… Sedím s právnikom a smejem sa ako poj…m pandlu do nosa. Pandla zosmutnela…asi sa rozplače,” písal 18. januára 2018 Kočner. “Na polícii sa nevypisuje, počúvaj pána policajta,” odpovedala mu Zsuzsová. “Ten je fpi…, hotovo, pi… furt sa rehocem, ja chcem, aby zostal, hlúpejšieho nenájdem," minimalizoval vážnosť situácie Kočner.

Šufliarsky ako arcidiabol

Ukazuje sa, že Zsuzsová s bývalým námestíkom generálnej prokurátúry Reném Vanekom nekomunikovala len tak. Kočner ho chcel za šéfa celej generálnej prokuratúry. Kočner zúril, pretože nevedel prokuratúru riadiť tak, ako počas šéfovania Dobroslava Trnku. Prekážal mu Jaromír Čižnár a námestník Peter Šufliarsky. Z objednávky vraždy Šufliarskeho je pritom Zsuzsová už obvinená. O prípade tiež informuje Denník N.

Peter Šufliarsky Zdroj: Topky/Vlado Anjel

René Vanek mal v tejto súvislosti dostať viacero prezývok. Medzi nimi aj "šteniatko", či "truľo z Malaciek". V médiách sú už známe SMS správy medzi Marianom Kočnerom a Petrom Šufliarskym. Dokopy si týchto správ vymenili 418.

Kočner Zsuzsovej písal 4. apríla 2018. „Sa ti šteniatko pochválil, že abdikoval? Odstúpil z funkcie prvého námestníka. K…t.“ narážal v správe Kočner na Vaneka. „Možno ho fúzatý so Šuflíkom k tomu dotlačili. Zajtra mu napíšem, lebo teraz je už žena doma,“ odpisuje Zsuzsová.

Truľo z Malaciek bude poslúchať

Kočner mal zjavne na Vanekovo odstúpenie ťažké srdce. „Vyriešiť vraždu, poslať do pi… Jara – zastupovať bude ten truľo z Malaciek a ten bude poslúchať.“ V tejto správe mal Kočner zas narážať na Vaneka, ktorý pochádza z Malaciek, pod Jarom mal zrejme na mysli Čižnára. O prvom kontakte s neznámou ženou sa Vanek vyjadril už po medializácii informácií o Zsuzsovej. „Je pravdou, že niekedy v roku 2013 ma cez messenger na Facebooku oslovila mne neznáma žena. Prvý kontakt odôvodnila tým, že mám peknú motorku,“ informoval Vanek.

René Vanek Zdroj: TASR/Marko Erd

Kočner kritizoval Šufliarskeho aj 10. apríla 2018. „Dnes mám na pi… náladu. Nasral ma Šufliarsky. Zajtra ti poviem. Je to veľmi zlý človek. Zmrd. On nie je sprostý, je zákerný a bojí sa ma, preto ma chce eliminovať. Nuž čo, ja do kúta isto nezaleziem,“ píše Kočner Zsuzsovej. „P…tam. Šufliarsky dostal teraz do rúk neskutočnú moc. On je Arcidiabol. najnebezpečnejší!!!“ uzavrel rozhnevaný Kočner.