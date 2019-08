THREEMA odhaľuje šokujúce informácie: Pri zakladaní strany chcel Kočner angažovať známych športovcov

Najnovší prepis Threemy zverejnil portál Aktuality.sk. Kočner mal podľa dostupných správ z aplikácie Threema vplývať na politikov. Jeho ambície však siahali ďalej a chcel sa v politike prezentovať sám, a to pomocou vlastnej strany s názvom Cieľ, pri ktorej vzniku mu pomáhala aj Alena Zsuzsová, s ktorou si cez spomínanú aplikáciu písal. Zsuzsová sa mala podieľať na zbere podpisov.

Kočner bol však už v minulosti politicky aktívny, aj keď len v oblasti komunálnej politiky. Mal záujem o funkciu primátora Bratislavy. Na túto funkciu kandidoval v roku 2006, kde voličom sľuboval MHD zadarmo či milión slovenských korún pre troch voličov, ktorí mu budú ochotní odovzdať svoj hlas.

Výsledky z volieb z roku 2006 Zdroj: TASR

Kočner však nezískal potrebnú podporu a skončil na treťom mieste. Primátorom sa vtedy stal Andrej Ďurkovský s podporou KDH a SDKÚ-DS. V politických vodách však neplánoval skončiť.

Pomoc od Tótha

Kočnerov dlhoročný kamarát Peter Tóth sa v auguste 2017 spolu so svojou manželkou Evou a Alexandrou Janouškovou podujali ministerstvu vnútra oznámiť, že začínajú zbierať podpisy na vznik strany Cieľ. Ako prvé o tom informovali Aktuality.sk. Kočner sa vtedy nestaval do pozície šéfa vznikajúcej strany, ale len ako jej podporovateľ. „Áno podpísal som to. Tak, ako som podpísal dvadsať iných petícií,“ povedal vtedy týždenníku Plus 7 dní samotný Kočner.

Už z predchádzajúcich prepisov z Threemy je evidentné, že Zsuzsová mohla na zbieranie podpisov zneužiť chudobných a Rómov. Od sociálnych prípadov si zbierali mená a čísla občianskych preukazov. Kočner Zsuzsovej 27. februára 2018 píše: „Viem, že dôjdeme do CIEĽa,“. Bolo to však už v čase, keď sa rozhodol ukončiť zber podpisov a stranu chcel kúpiť.

Zvučné mená do kampane

Kočner a Zsuzsová vo svojich rozhovoroch často hovorili o založení strany. K téme sa často vracali. Neskôr obvinený Kočner sa ešte začiatkom roka 2018 pochválil Zsuzsovej, že do projektu chce zapojiť známe športovkyne. Chcel tiež zainteresovať veľmi známeho cyklistu. „Mám Zuzulovú, Cibulkovú a chcem zmáknuť Sagana; Slovensko do CIEĽA,“ píše Zsuzsovej Kočner.

Dominika Cibulková a Peter Sagan Zdroj: TASR/AP Photo/Andres Kudacki, AP Photo/Thibault Camus

Dominika Cibulková akúkoľvek účasť na projekte odmieta. „Nemám o žiadnej takej ponuke vedomosť a pán Kočner ma osobne nikdy nekontaktoval ohľadne tejto záležitosti,“ povedala Aktualitám tenistka Cibulková. Účinkovanie v projekte odmietajú aj manažéri slávneho cyklistu Petra Sagana. „Peter nikdy nedostal žiadne pozvanie alebo ponuku na to, aby podporil alebo vstúpil do takej strany,“ prezradil tomu istému portálu Saganov manažér Gabriele Uboldi.

Na konci januára 2018 nastali komplikácie. Prípravný výbor odovzdal podpisy na rezorte vnútra, no ministerstvo poukázalo na veľa nedostatkov. Strana napokon nebola zaregistrovaná. V tejto záležitosti mal podľa Threemy Kočnerovi prisľúbiť pomoc aj exminister vnútra Robert Kaliňák, no ten takéto tvrdenia odmieta.

Zsuzsová vkladala do projektu veľa entuziazmu a neverila v krach. „Všetci budú na Tvojej strane, od hranola aj od Bélu; Vedia že budeš záchrana,“ píše Kočnerovi Zsuzsová 3. februára 2018. „A keď nám hviezdy doprajú, tak o 2 roky budeš mať vládnu ochranku,“ dodala Zsuzsová ešte 21. marca toho istého roka.

Iný "Cieľ" v priestore

Kočner napokon 24. apríla píše Zsuzsovej novinku. "Máme stranu," na čo Zsuzsová odpovedá "Úžasná správa. AVE TY,". Strana však stále nebola zaregistrovaná. Rovnomennú stranu však v roku 2017 zakladal aj iný prípravný výbor. Vladimír Distler bol jeho splnomocnencom, no od Tóthovej a Kočnerovej aktivity sa dištancoval. „Dňa 27.07.2017 Peter Tóth, Eva Tóthová a Alexandra Janoušková oznámili ministerstvu vnútra slovenskej republiky, že začali zbierať podpisy na založenie stranu s názvom Cieľ, ktorý používame my od 6.12.2016. S nami nič spoločné nemajú!“ písal na portáli blogovisko Distler v auguste 2017.

V tejto súvislosti prichádzala do úvahy aj druhá alternatíva. V prípade "podpisového" neúspechu sa záujemcovia môžu o vstup do politiky uchádzať aj ovládnutím iného, už existujúceho hnutia. „S definitívnou platnosťou som sa rozhodol, že stranu kúpime a nebudeme dozbieravať podpisy,“ píše Kočner 27. januára 2018 Kočner.

Záujem o Národnú koalíciu

Národná koalícia obmenila celé vedenie a snem uskutočnila počas marca minulého roka. Podľa Aktualít, ktoré sa odvolávajú na register politických strán, bola jedinou, v ktorej sa v danom období prejavovali personálne zmeny a bolo to tiež v čase, kedy Kočner písal správu "máme stranu". Novým podpredsedom Národnej koalície sa stal vtedy Kočnerov advokát Marek Para. Zotrval na tejto pozícii do decembra 2018.

Podprededa Peter Sokol odmieta akékoľvek spoločné aktivity s Kočnerom. „V živote nás Kočner nekontaktoval, ani ho nikto z nás nevidel. To sú neviem aké úvahy. Kočner už hádam neovláda všetko,“ dodal Sokol, ktorý odmietol aj finančné a iné prepojenia. Para bol podpredsedom od apríla do decembra minulého roka. „Ponuku od kolegu JUDr. Hudeca som v minulosti médiám na základe ich záujmu korektne popísal,“ konštatuje Para, ktorý bol v tom čase obhajcom Mariana Kočnera. O tejto skutočnosti sme bližšie informovali koncom júna minulého roka.

V kauze zmenky TV Markíza prevzal Kočnerovu obhajovu Para až po odchode z Národnej koalície. Momentálne ho zastupuje aj v prípade obvinenia z objednania vraždy novinára Jána Kuciaka. Para podľa vlastných slov odišiel z Národnej koalície kvôli svojej advokátskej práci.