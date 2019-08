THREEMA odkryla pozadie Kočnerovej pripravovanej strany: Strach z poníženia! Zneužívať mali chudobných

Vyplýva to z ďalšej časti komunikácie z aplikácie Threema uverejnenej na portáli Aktuality.sk. Alena Zsuzsová sa mala pri získavaní podpisov na založenie politickej strany dopustiť zneužívania údajov o ľuďoch, ktorí využívali potravinovú pomoc v rodinnom centre v Komárne. Zákon hovorí, že podpisov od občanov musí byť na zaregistrovanie hnutia minimálne 10-tisíc. Kočner so Zsuzsovou chceli byť v tomto smere netradiční a prišli na "vlastný spôsob".

Pri zbere podpisov im mala asistovať Silvia Téglasová, ktorá bola Zsuzsovej známa. Pred niekoľkými rokmi vzniklo rodinné centrum Slunce, ktoré Téglasová zakladala. Toto centrum sa orientuje aj na humanitárnu pomoc v tom zmysle, že zdieľa potraviny pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.

Na zbieranie podpisov sa podujala Zsuzsová

Zsuzsová podľa Threemy zbierala podpisy v lete 2017. Tie boli určené na vznik novej politickej strany Cieľ. Zber sa uskutočňoval v rómskych osadách pri Komarne v časti Kava. Zsuzsová nechala niekoľko hárkov aj Téglasovej. Zsuzsová jej mala pomáhať s potravinovými balíčkami pre chudobných. Na toto zabezpečovala jedlo a aj motorové vozidlo na prevážanie.

Za odmenu mali byť poskytované údaje o ľuďoch, ktorí balíčky preberali. Tieto mená sa potom mali objavovať na podpisových hárkoch strany Cieľ. Nie je isté, či Zsuzsová bola taká úspešná pri svojom zbieraní podpisov a číslach občianskych preukazov ako to Kočnerovi rozprávala. „So Sisou sme vcera vymysleli plan. Ona ma potravinovu banku a moze si ist pre potravinove balicky do kosic a do turcianskych teplic ale nema love na nakladak tak jej to zaplatim ja. Tam pri rozdavani musi kazdy dat obciansky lebo podla toho dava kedze to musi evidovat, kazda rodina min 2-3 dosp, 1 dedina aj 500 podpisov a netreba nikam chodit. Treba to potom len prepisat a hotovo,“ napísala Zsuzsová Kočnerovi začiatkom decembra 2017. „Múdro. Dopravu jej zaplatia podpisy. 50 centov za kus. Len podpisy budeme musieť narobiť,“ odpisuje Kočner. „To na striedačku popodpisujeme. Ona (Silvia Téglasová, pozn. red.) ma doma 5 dospelych a my sme 3. Aby boli ine pisma,“ informuje Zsuzsová o priebehu zbierania podpisov.

Podľa Aktualít sa Téglasová o Zsuzsovej vyjadrila ako o žene, ktorá mala strach z cudzích ľudí a držala si odstup. Je preto zvláštne, že sa podujala na zbieranie podpisov v osadách. Téglasová zároveň vyhlásila, že v žiadnom prípade nemohli byť zbierané údaje o ľuďoch zneužité. „Poznala ma dosť na to, aby vedela, že na také niečo by som nepristúpila,“ povedala Aktualitám Téglasová. „Neverím tomu, že by som sa tak zmýlila v človeku,“ priznáva vzápätí riaditeľka centra.

Téglasová však hovorí o tom, že začiatkom tohto roka sa v centre udiali zvláštne veci. Niekto jej nechal obálku s nábojmi, vo februári dokonca došlo ku krádeži, kedy zmizla aj dokumentácia ku klientom a k samotnému centru.

Za stranou stál aj Tóth

Za novovznikajúcu stranu sa vtedy postavil aj Kočnerov bývalý kamarát a niekdajší spolupracovník SIS Peter Tóth. Kočner mal v pláne zozbierať aspoň 13-tisíc podpisov a odovzdať ich začiatkom roku 2018. Zsuzsová sa postarala aj o pomerne široké rozšírenie týchto hárkov. Skončiť mali dokonca aj u jednej z televíznych redaktoriek.„Harky mas u Drahu Dobrovicsovej, na vratnici markizy, u starostu modran, chotina, marcelovej, u primatorky hurbanova, u postara v kolarove, na najvacsom vysokoskolskom intraku v ba a v nr, v zalozniach a v domove dochodcov,“ píše sa v komunikácii.

Peter Tóth tiež asistoval pri zakladaní strany Cieľ Zdroj: SITA/Marko Erd

Redaktorka na tieto zistenia zareagovala s tým, že jeden z hárkov naozaj videla. „Silvia mi povedala, že to práve ona zakladá nejakú politickú stranu. Hárok som aj osobne videla, ale nedostala som podpisové hárky na rozdávanie známym a ani som so žiadnym zberom podpisov aktívne nepomáhala," spomenula Aktualitám Dobrovicsová a dodala, že so Zsuzsovou sa videli len raz, keď sa míňali u ich spoločnej známej.

Televízia Markíza o žiadnych hárkoch nevie. „Vedenie TV Markíza nevie nič o tejto údajnej aktivite. TV Markíza však nepodporovala činnosť ani zakladanie žiadnej politickej strany. Bolo by to úplne v rozpore s poslaním a pravidlami televízie,“ vyjadril sa Peter Papanek zo spoločnosti Neuropea, ktorá Markízu mediálne zastupuje.

Strach z poníženia

Kočner mal "zberačov" viacero. Medzi nimi aj Zsuzsovú. Posielal jej pravidelne peniaze na hradenie týchto zberačov. O prípadnom neúspechu Kočner hovoril s vážnym tónom. „Budem PONÍŽENÝ !!!“ napísal Zsuzsovej Kočner na margo možného zlyhania pri zbere podpisov. Deň D mal byť 25. január 2018, kedy ministerstvo vnútra prijalo žiadosť na zaregistrovanie strany Cieľ. Zberačom sa podarilo zhromaždiť 13-tisíc podpisov, lenže tu bol háčik. Registrácia bola neúspešná. Došlo k nesprávnosti údajov o viac ako 3130 voličoch. Petar Lazarov hovoril o neúplnosti údajov, nesprávnych adresách trvalého pobytu, neplatných občianskych preukazov, nesprávnych či neexistujúcich preukazoch. „Nemáme 10-tisíc platných. Preto hľadám kde je chyba, v pondelok budem vedieť. Musíme to stiahnúť a podať ešte raz,“ píše sa v komunikácii Kočnera a Zsuzsovej z februára minulého roka.

Kočner Zsuzsovú uchlácholil a spomína exministra vnútra Kaliňáka, o čom vtedy informoval Denník N. „Vydrž; Kali to rieši; on mi včera VOLAL!“ píše Kočner volavke Zsuzsovej. O pár týždňov sa Kočner vzhľadom na neúspešnú registráciu rozčuľuje a Zsuzsovu žiada o preverenie situácie. „Aby sme sa vyhli falošným podpisom a čiernym dušiam, tak sa jej, prosím, detailne povypytuj, ako to u nej prebiehalo. Komplet celý postup odovzdania balíčkov. Kedy sa podpisuje, kto kontroluje OP, ako ich kontroluje, či pozerá aj fotku, platnosť OP. Proste komplet INFO. Pre istotu, keby nejaký novinársky zmrd vyňúral, koľko sme mali falošných podpisov,“ nalieha Kočner.

O zbieraní sa malo mlčať

Kočner v ďalších správach tiež chce, aby Téglasová nikoho o zbieraní podpisov neinformovala a s nikým sa o tom nebavila. „A inak, keby niečo pindala, tak jej povedz, že si si objednala 1500 platných a pravých podpisov. A kvôli tomu, že to cigoši sku...vili, tak nám chýbalo 300. I keď viem, že to nie je jej vina..“ napísal Zsuzsovej Kočner, ktorý je však rozzúrený kvôli polročnému zbieraniu podpisov, ktoré vyšlo navnivoč. „Ale kvôli tomu máme teraz doj...ú celú 6 mesačnú robotu a musíme robiť náhradnú variantu. Tak snáď to zvládneme. Musíme, lebo inak nebudeme vo vláde a budú tam šialenci,“ uzavrel Kočner, ktorého o tri mesiace po týchto správach zadržala polícia pre kauzu zmeniek TV Markíza. Neskôr bol obvinený z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Je tiež hlavným podozrivým v prípade objednávky vrážd prokurátorov a advokáta Daniela Lipšica.