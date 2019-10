Trnka po zverejnení škandálu s nahrávkou utiekol z práce: Čižnár sa bráni, vraj proti nemu konal

Rada prokurátorov je hlboko znepokojená a pobúrená medializovanými informáciami týkajúcimi sa vzťahu bývalého generálneho prokurátora s obvineným Marianom Kočnerom. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré poskytol predseda Rady prokurátorov Slovenskej republiky Juraj Purgat. Dobroslav Trnka však momentálne nechodí do práce, pretože podľa našich informácií je na dovolenke.

Trnka by nemal pokračovať vo výkone funkcie

„Rada prokurátorov SR považuje tieto informácie za natoľko závažné, že minimálne do ich vyšetrenia orgánmi činnými v trestnom konaní neumožňujú bývalému generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky pokračovať vo výkone funkcie prokurátora. Zverejnené informácie nielen vrhajú zlé svetlo na ostatných prokurátorov, ale predovšetkým podkopávajú dôveru verejnosti v právny štát a princípy jeho fungovania,“ uvádza sa v stanovisku.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Rada prokurátorov SR si ctí princíp prezumpcie neviny a vyzýva Trnku, aby do vyšetrenia týchto mimoriadne závažných podozrení požiadal generálneho prokurátora o prerušenie výkonu funkcie prokurátora.

Bude zasadať mimoriadny výbor

Pre nahrávku bude zvolané mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Opoziční poslanci Národnej rady SR spísali a podali návrh na utorkovom rokovaní výboru. Členovia výboru návrh odsúhlasili, jeho predseda Anton Hrnko oznámil, že termín rokovania dohodnú aj s ministerkou vnútra Denisou Sakovou, aby sa ho mohla zúčastniť.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Medializované informácie podľa nezaradeného poslanca Ľubomíra Galka indikujú, že je možné, že polícia mala nahrávku k dispozícii už dlhší čas. Opozícia chce, aby na mimoriadne rokovanie prišiel situáciu vysvetliť okrem ministerky vnútra aj policajný prezident Milan Lučanský. „Nechceme z toho robiť politiku, môže to by pokojne aj v utajenom režime,“ dodal Galko.

Haščák je ochotný vypovedať

Spolumajiteľ investičnej skupiny Penta Jaroslav Haščák sám písomne kontaktoval, ešte pred pondelkovým zverejnením nahrávky, vyšetrovateľa a vyjadril ochotu vypovedať, ak o to bude záujem. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré zaslal hovorca skupiny Penta Martin Danko. Ten zároveň pripomenul, že Haščák už v pondelok zverejnenom stanovisku odmietol, že by kedykoľvek komukoľvek platil za akékoľvek nahrávky, ktoré sa týkajú kauzy Gorila. Danko tiež zdôraznil, že skupina chápe „rozhorčenie, či šok, ktorý zverejnenie nahrávky v spoločnosti vyvoláva", k zverejneným informáciám je však podľa nich potrebné pristupovať vecne a snažiť sa ich najskôr overiť.

Remišová chce mimoriadnu schôdzu

Veronika Remišová podáva vzhľadom na mimoriadne vážnu situáciu na prokuratúre a v justícii návrh na uznesenie Národnej rady a žiada, aby sa Národná rada zaviazala v rámci svojich ústavných kompetencií prijať všetky legislatívne opatrenia, ktoré budú viesť k náprave nežiaduceho stavu v justícií a na prokuratúre, k obnove dôvery občanov v tieto inštitúcie, ako aj k nezávislému vyšetreniu a dôslednému potrestaniu všetkých, ktorí porušili služobnú prísahu či zneužili svoju právomoc danú zákonom.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Dnes je situácia tak vážna, že je potrebné razantné úsilie celej politickej scény postaviť sa rozkladu štátu zo strany mafie. Podozrenia z kupovania poslancov, ovplyvňovanie a zasahovanie finančnej skupiny do justície a výkonu spravodlivosti, ovplyvňovanie ústavných činiteľov mafiou, ako aj podozrenia spojené s podpredsedom Národnej rady Martinom Glváčom sa musia urýchlene vyšetriť a u každého jedného, ktorý sa podieľal na rozklade štátu musí byť vyvodená exemplárna zodpovednosť. Nestačí o tom len hovoriť, potrebujeme politickú vôľu, činy a výsledky,“ uviedla Remišová. Vážnosť situácie si podľa nej vyžaduje aj zvolanie mimoriadnej schôdze, o čom bude hovoriť aj opozičnými kolegami v parlamente.

Čižnár je pripravený zasiahnuť, ak sa Trnka rozhodne

Ak sa Dobroslav Trnka rozhodne požiadať o prerušenie výkonu funkcie prokurátora, generálny prokurátor Jaromír Čižnár je pripravený bezodkladne rozhodnúť. Uvádza sa to v stanovisku generálneho prokurátora, ktorým reagoval na dnešné vyhlásenie Rady prokurátorov k zverejnenej nahrávke Trnku a Kočnera. „Vyjadrenie generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára ohľadom zotrvania D.T. vo funkcii prokurátora potvrdzuje aj stanovisko Rady prokurátorov SR, z ktorého jednoznačne vyplýva, že vzhľadom na súčasný procesný stav vyšetrovania, zotrvanie D.T. vo funkcii prokurátora záleží výlučne od jeho rozhodnutia,“ uviedla v tejto súvislosti hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Andrea Predajňová.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Čižnár sa včera prostredníctvom hovorkyne vyjadril, že pre uvedené skutky, teda nahrávku medzi Kočnerom a Trnkom, je v súčasnosti vedené trestné stíhanie len vo veci. „Toto štádium prípravného konania neumožňuje generálnemu prokurátorovi pozastaviť výkon funkcie ktorémukoľvek prokurátorovi,“ uviedla včera Predajňová s tým, že výkon funkcie nie je možné pozastaviť, pretože doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre konkrétny trestný čin.

Generálna prokuratúra sa bráni

Celé stanovisko:

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár odmieta tvrdenia o nečinnosti pri zbavovaní prokurátora D. T. mlčanlivosti. Pokyn na preverenie nahrávky vydala Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Generálny prokurátor Slovenskej republiky sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam niektorých politikov a médií, že pri zbavovaní mlčanlivosti prokurátora D. T. koná s prieťahmi, resp. koná obštrukčne. Táto skutočnosť je o to viac zarážajúca, že médiám bola včera poskytnutá faktografická genéza postupu prokuratúry v predmetnej trestnej veci.

Vo veci tzv. predmetnej nahrávky uvádzame nasledované:

- Predmetná nahrávka mala byť zaistená počas domovej prehliadky u osoby M. K. dňa 16.10.2018.

- Vyšetrovací tím v trestnej veci vraždy J. K. a spol. vykonal analýzu a prepis nahrávky do 21.11.2018.

- Generálnemu prokurátorovi SR predložili analýzu a prepis nahrávky dozoroví prokurátori ÚŠP GP SR dňa 8.1.2019.

- Bol to práve generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár, ktorý po oboznámení sa s prepisom nahrávky vydal dňa 16.1.2019 písomný pokyn špeciálnemu prokurátorovi na preverenie všetkých podozrení z trestnej činnosti vyplývajúcej z nahrávky. Toto nie je nová skutočnosť, pretože o tomto postupe bola verejnosť informovaná na tlačovej besede vtedajšieho 1. námestníka generálneho prokurátora SR Petra Šufliarskeho dňa 16. 1. 2019, ktorý tento pokyn pripravoval.

- Vyšetrovateľ PZ SR začal trestné stíhanie vo veci zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku dňa 19.3.2019.

- Žiadosť vyšetrovateľa PZ na zbavenie mlčanlivosti prokurátora D. T. bola doručená na Generálnu prokuratúru SR dňa 1.8.2019, teda takmer po 5 mesiacoch od začatia trestného stíhania vo veci.

- Keďže žiadosť neobsahovala potrebné náležitosti na rozhodnutie pre generálneho prokurátora o zbavení mlčanlivosti, bol listom zo dňa 12.8.2019 vyšetrovateľ požiadaný o doplnenie žiadosti, opakovane tak urobila Generálna prokuratúra SR aj dňa 19.8.2019.

- Dňa 20.8.2019, bola po troch týždňoch žiadosť vyšetrovateľom doplnená a doručená na Generálnu prokuratúru SR ( uznesenie o začatí trestného stíhania, teda uznesenie zo dňa 19.3.2019 !).

- Generálny prokurátor SR vyhovel žiadosti vyšetrovateľa dňa 30.9.2019 a doručil ju vyšetrovateľovi dňa 1.10.2019. V prípade, že by už prvá žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti, mohol byť prokurátor D. T. zbavený mlčanlivosti oveľa skôr.

- Zároveň je nevyhnutné zdôrazniť , že Generálna prokuratúra SR v rovnakom období rozhodovala o ďalších troch žiadostiach na zbavenie mlčanlivosti prokurátora D. T. a to dňa 13.8., 4.9.,10.10, z uvedeného vyplýva, že vyšetrovateľ mohol v uvedených veciach konať. Generálny prokurátor SR vyhovel doposiaľ všetkým žiadostiam vyšetrovateľa, čo svedčí o absolútnej včasnej súčinnosti generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára s vyšetrovateľmi.

„Na základe vyššie uvedených faktov, nech verejnosť posúdi, kto v trestnej veci koná s prieťahmi a kto bez prieťahov,“ dodala v stanovisku Predajňová.

Nie je možný ani disciplinárny postih

Podľa GP je absolútne vylúčený aj disciplinárny postih, pretože premlčacia lehota uplynula pred niekoľkými rokmi. „Objektívna premlčacia lehota je 2 roky. Zároveň podotýkame, že v čase, keď malo ku skutku dôjsť, bola premlčacia lehota 1 rok. Za takýchto okolností a zákonných možností je aktuálne zotrvanie D. T. vo funkcii prokurátora len na jeho osobnom rozhodnutí,“ uviedla včera hovorkyňa GP s tým, že vo veci prokurátora Bystríka Paloviča koná.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Trnka bol zbavený mlčanlivosti

Polícia v pondelok uviedla, že v trestnej veci zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločinu prijímania úplatku sú naďalej vykonávané procesné úkony. „Vyšetrovateľ NAKA nemohol doteraz vypočuť dôležitého svedka, pretože nebol zbavený mlčanlivosti. Minulý týždeň však už prijal súhlas z GP SR na zbavenie mlčanlivosti, v blízkej dobe bude zainteresovaná osoba vypočutá,“ uviedla polícia. Podotkla zároveň, že nahrávka bola odoslaná na expertízne skúmanie.

Zbavený mlčanlivosti mohol byť skôr

Generálny prokurátor podotýka, že všetkým žiadostiam vyšetrovateľa o zbavení mlčanlivosti Trnku bolo doposiaľ vyhovené, čo svedčí o absolútnej súčinnosti generálneho prokurátora s vyšetrovateľmi polície. Trnka však mohol byť zbavený mlčanlivosti oveľa skôr, hovorí stanovisko GP SR v reakcii na tvrdenia polície, ktorá sa vyjadrila, že nemohla doteraz vypočuť dôležitého svedka kvôli mlčanlivosti. Podľa stanoviska prokuratúry bola žiadosť vyšetrovateľa o zbavenie mlčanlivosti doručená na GP 1. augusta tohto roku.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tá však podľa prokuratúry neobsahovala potrebné náležitosti, a tak bol vyšetrovateľ dvakrát požiadaný o doplnenie žiadosti. Tú doplnil 20. augusta a doručil na prokuratúru. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár tejto žiadosti vyhovel 30. septembra a rozhodnutie doručil vyšetrovateľovi 1. októbra. Prokuratúra však v stanovisku uviedla, že v rovnakom období rozhodovala o ďalších troch žiadostiach na zbavenie mlčanlivosti Dobroslava Trnku, čomu Jaromír Čižnár doposiaľ zakaždým vyhovel.

„V prípade, že by už prvá žiadosť obsahovala všetky potrebné náležitosti, mohol byť prokurátor D. T. zbavený mlčanlivosti oveľa skôr,“ uvádza stanovisko prokuratúry a dopĺňa, že situáciu komplikuje fakt, že sú vo veci políciou vedené štyri samostatné konania, aj keď podľa prokuratúry je možné viesť iba jedno. „Generálny prokurátor tak v priemere každý týždeň rozhodoval o jednej žiadosti na zbavenie mlčanlivosti D. T., preto nemožno hovoriť o prieťahoch zo strany GP SR,“ dopĺňa prokuratúra. Prokuratúra na záver stanoviska doplnila, že v inkriminovanom čase rozhodovala aj o žiadostiach policajtov na zbavenie mlčanlivosti iných prokurátorov.

PS/SPOLU navrhuje zriadiť mimoriadny vyšetrovací tím

Koalícia PS/SPOLU víta stanovisko Rady prokurátorov. Dobroslav Trnka podľa nich nemôže pokračovať ako prokurátor a naďalej si spokojne chodiť do práce. „Pripájame sa k výzve, aby Trnka odstúpil. Našu dôveru nemá ani generálny prokurátor Jaroslav Čižnár, ktorý podľa nahrávky vedel, že mu Trnka púšťal Gorily a informoval o tom Roberta Fica,“ uviedla v stanovisku koalícia.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Odchod Trnku je však len nevyhnutné minimum. Musí vzniknúť aj mimoriadny vyšetrovací tím, ktorý bude vyšetrovať trestné činy spomínané v nahrávke medzi Kočnerom a Trnkom. Ďalšími krokmi by mala byť reforma prokuratúry a prijatie zásadných opatrení, ktoré oslabia vplyv finančných skupín na štát. Dokončujeme konkrétne nárhy, ktoré čoskoro predstavíme verejnosti,“ dodala.

Náznaky o vzťahu Kočnera a Trnku existovali, teraz je to už na polícii

O určitom vzťahu Kočnera s bývalým generálnym prokurátorom Trnkom sa vedelo. Rozsah však všetkých prekvapil a teraz je to už v rukách polície. Uviedol to dnes po rokovaní vlády minister spravodlivosti Gábor Gál. V nej sa okrem iného spomína vydieranie šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka kauzou Gorila. „Zákulisné informácie o tom, že majú nadštandardný vzťah, tu boli. Je to teraz už na orgánoch činných v trestnom konaní, aby tieto informácie vyhodnotili a aktérov aj obvinili,“ tvrdil Gál. „Nemám slov,“ povedala o nahrávke Saková po rokovaní vlády. Na otázku, či by mal Trnka opustiť funkciu prokurátora, odpovedala ministerka tak, že je to na jeho zodpovednosti. „Je to na jeho vedomí a svedomí, čo urobí,“ dodala.

Nahrávka medzi Kočnerom a Trnkom

Denník N včera informoval, že získal 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Marianom Kočnerom. Zvukový záznam z leta 2014 si mal urobiť Marian Kočner. Týkať sa má údajného Trnkovho pokusu o vydieranie spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka nahrávkou jeho rozhovoru v konšpiračnom byte z kauzy Gorila. Podľa denníka mafián vyšetruje bývalého generálneho prokurátora, vrieska naňho vulgarizmy, vyhráža sa jemu aj jeho kumpánom fyzickou likvidáciou a tým, že jeho syn skončí.