Mimoriadne vyhlásenie prezidentky Čaputovej: Niekto sa tu pokúsil cynicky vyrobiť štát v štáte

BRATISLAVA - Za posledný týždeň sa toho na slovenskej politickej scéne udialo veľa. Väčšina z toho súvisí s komunikáciou Mariana Kočnera prostredníctvom aplikácie Threema. Dozorujúci prokurátori vyzvali minulý týždeň vyzvali všetkých verejných činiteľov, ktorí komunikovali s Kočnerom, aby sa prihlásili sami. Prezidentka Zuzana Čaputová sa vyjadrila, že dôveruje vyšetrovateľom aj prokurátorom. Dnes chystá zásadné vyhlásenie. Niekto sa tu pokúsil cynicky vyrobiť štát v štáte, nesmie sa to opakovať

„V čase keď si mocní dohadovali mobilom svoje kšefty, v tom istom čase ste na svoju spravodlivosť čakali vy, bežní ľudia,“ povedala Čaputová. „Namiesto toho sa tu niekto cynicky pokúsil vytvoriť štát v štáte a ovládnuť ho pre seba a svojich ľudí. Toto si nikto z vás nezaslúži. Nikto z vás. Toto musí skončiť a nikdy sa to nesmie zopakovať,“ uviedla vo vyhlásení s tým, že Slovensko stojí na križovatke.

Podľa prezidentky by Monika Jankovská nemala ďalej zotrvať vo svojej funkcii. „Pokiaľ majú orgány činné v trestnom konaní dôvod zaujímať sa o komunikáciu štátnej tajomníčky s podozrivým z objednávky vraždy a obžalovaným z iných trestných činov, je neobhájiteľné naďalej zotrvávať na jednej z najvyšších pozícii na ministerstve spravodlivosti,“ uviedla.

Zásah NAKA

Pár dní po vyhlásení dozorujúcich prokurátorov vykonala NAKA rozsiahlu akciu, pri ktorej zhabala mobilné telefóny niekoľkým sudcom, medzi ktorými bola aj štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská. Okrem iného sa v Kočnerovej Threeme spomínajú aj ďalšie mená politikov, o ktorých si Kočner písal s volavkou Alenou Zsuzsovou. Prezidentka avizovala, že vo vhodnom čase zaujme zásadné stanovisko.

Prezidentka dôveruje vyšetrovaciemu tímu a prokurátorom

Zuzana Čaputová plne dôveruje vyšetrovaciemu tímu a dozorujúcim prokurátorom, ktorí sa zaoberajú kauzou vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. „Prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry dnes potvrdili, že existujú vážne poznatky o trestných činoch predstaviteľov štátnych orgánov. Považujem tieto informácie za mimoriadne závažné,“ uviedla minulý týždeň hlava štátu.

Čaputová zdieľa presvedčenie vyšetrovateľov i dozorujúcich prokurátorov, že v záujme vyšetrenia celého prípadu je potrebné, aby ľudia, ktorých sa dôvodné podozrenia vyplývajúce z komunikácie s jedným z obvinených týkajú, prišli dobrovoľne v tejto veci vypovedať. „Je to potrebné, aby si občania mohli uchovať dôveru v právo a spravodlivosť,“ dodala.

NAKA zasahovala u Jankovskej a ďalších sudcov

Vo štvrtok zasahovala NAKA u štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej v súvislosti so zaistenými správami z Threemy Mariana Kočnera. Zásahy boli aj u súdcov okresných a krajských súdov v Bratislave. Mobily zaistili aj ďalším ľuďom - prokurátorovi Okresnej prokuratúry Bratislava I. Bystríkovi Palovičovi, sudkyni Krajského súdu v Bratislave Andrei Haitovej, ktorá je sestrou Moniky Jankovskej, sudcovi Okresného sudu Bratislava I. JUDr. Vladimírovi Sklenkovi a sudkyniam Miriam Repákovej a Zuzane Maruniakovej.

Opozícia žiada Jankovskej odstúpenie z funkcie. Matovič tvrdí, že Jankovská si s Marianom Kočnerom písala až do jeho zadržania viac ako tisíc správ. Dnes prebieha celodenný protest pred budovou ministerstva spravodlivosti v prípade, keďže minister Gábor Gál a premiér Peter Pellegrini Jankovskú neodvolali do nedele do polnoci. Pellegrini povedal, že v prípade Jankovskej bude konať, ak sa podozrenia potvrdia.

Gál podľa svojich slov okamžite po potvrdení väzieb na Mariana Kočnera podá návrh na jej odvolanie. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál podľa svojich slov zotrvanie vo funkcii ministra. Matovič okrem iného v tejto súvislosti avizoval aj mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery vláde.

Spochybňovanie vyšetrovania odmietame

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry v pondelok odmietol spochybňovanie vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vraždy prokurátorov Petra Šufliarskeho a Maroša Žilinku i advokáta Daniela Lipšica.

Spochybňovanie zo strany niektorých médií a politikov považuje za neodôvodnené a vyvolávajúce otázku, komu a načo má poslúžiť. Orgány činné v trestnom konaní majú pri vyšetrovaní podľa jeho slov vynakladať mimoriadne úsilie. Obžaloby v prípade vraždy Jána Kuciaka by mali byť vznesené do konca novembra tohto roka. Marian Kočner by mal byť podľa prokurátorov zatiaľ finálnym objednávateľom vraždy novinára.

Výzva prokurátorov

Prokurátori ÚŠP v pondelok na tlačovej konferencii vyzvali všetkých verejných činiteľov, ktorí komunikovali s Kočnerom, aby sa prihlásili sami, kým je prípad v tomto štádiu vyšetrovania. „Skutočne odporúčam ľuďom, ktorých sa tá komunikácia dotýka, aby svoju činnosť prišli vysvetliť ešte v tomto štádiu, pretože neskôr to môže byť zásadným spôsobom v ich neprospech,“ vyhlásil jeden z dozorujúcich prokurátorov v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Viacerí politici túto výzvu podporili.

Kočnerova opička​

V sérii Kočnerových konverzácii prostredníctvom aplikácie tréma sa objavilo aj meno Moniky Jankovskej. Štátnu tajomníčku a bývalú kandidátku na ústavnú sudkyňu nazýval „svojou opičkou“. V správach ju tak nazval minulý rok po tom, čo z postu ministerky spravodlivosti odišla Lucia Žitňanská. Jankovskú mal v pláne dostať na tento post.

„Mumla ide do p..e. To je najväčší úspech. Tá k...a mi išla po krku. Žitňanská. Miesto mumlavej nech dôjde ktokoľvek, bude ministerstvo riadiť Monika Jankovská. A to je moja opička,“ písal vtedy Zsuzsovej Kočner. Jankovská pre Topky cez svoju hovorkyňu Zuzanu Drobovú reagovala, že Kočnera a ani Zsuzsovú nepozná.

"Nikdy som sa s nimi nestretla a ani som nebola sprostredkovane ani priamo v žiadnej komunikácii s týmito osobami. Absolútne odmietam akúkoľvek spojitosť s týmito osobami," píše sa vo vyhlásení štátnej tajomníčky Jankovskej. Jankovská pôsobí ako štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti za Smer od roku 2012. Pôsobil aj ako sudkyňa v Trenčíne a momentálne má pozastavený výkon funkcie.