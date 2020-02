VOĽBY 2020 Najlepší volebný program pre poľnohospodárstvo má SaS, najhorší SNS, tvrdí INESS

"Pôdohospodárstvo je sektor, kde nemôžeme hovoriť o nedostatku zdrojov, napriek tomu sa dlhé roky trápi s viacerými problémami. Nízka pridaná hodnota poľnohospodárskej produkcie, nekonkurencieschopné farmy, rozdrobené pozemkové vlastníctvo, komplikované užívateľské vzťahy k pôde a bezcieľne dotačné politiky sú problémy, ktoré si vyžadujú viac pozornosti. Podpora farmárov by mala spočívať v odbúravaní bariér pre ich podnikanie, a nie vo vytváraní závislosti na štátnych dotáciách," uviedol v analýze INESS.

Programové body strán podľa INESS mnohokrát inklinujú k všeobecným návrhom, bez uvedenia konkrétnych krokov, ako má byť daný cieľ naplnený. "Mnohé programy síce deklarujú cieľ posilniť podiel slovenských výrobkov na trhu, no chýba ambicióznejší a konkrétny plán na jeho dosiahnutie. Viaceré strany navrhujú nové dotačné schémy, pričom zanedbávajú lepšie nastavenie prerozdelenia prostriedkov zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Pozitívne hodnotíme fakt, že mnohé strany reagujú na problematiku rozdrobeného pozemkového vlastníctva a viaceré ako prioritu uvádzajú naštartovanie procesu pozemkových úprav. Na druhej strane len málo strán vníma aj problém nedostatku prostriedkov na ich realizáciu a nutnosť zabezpečenia spoľahlivého financovania aj nad rámec jedného volebného obdobia," dodal INESS.

Z 10 možných bodov dostala strana SaS ako najlepšia známku 9. "Program k poľnohospodárstvu je vypracovaný veľmi podrobne, pri návrhu riešení je takmer vždy konkrétne vysvetlenie v poznámke pod čiarou, kde sú citované konkrétne zákony, štatistiky a zmeny, ktoré chce strana implementovať. V úvode strana opisuje základné problémy a nedostatky, v ďalšej časti už navrhuje riešenia. Celkovo navrhuje 56 riešení," priblížili analytici INESS.

Za ľudí, ktoré sa ocitlo spolu s hnutím Sme rodina a koalíciou PS/SPOLU na druhom mieste, získalo známku 7. "Strana pripravila 55 cieľov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, z ktorých sú niektoré veľmi konkrétne. Pozitívne hodnotíme snahu o transparentnejšie využívanie vnútroštátnych dotácií v jednotlivých štátoch EÚ, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo skrytému dotovaniu farmárov a neférovej konkurencii. Pri priamych platbách na hektár pôdy chce trvať na dobrovoľnosti zavedenia dotačného stropu, teda maximálnej sume, ktorú môže farma z priamych platieb získať. Vzhľadom na motivácie poberať priame platby bez produkcie vyššej pridanej hodnoty toto hodnotíme skôr negatívne," pokračoval INESS.

SNS, ktorá sa ocitla ako posledná z hodnotených strán, získala známku 3. "Strana rozdeľuje opatrenia smerujúce do poľnohospodárstva a potravinárstva do kapitol Národná potravinová bezpečnosť a Životaschopný vidiek a poľnohospodárstvo. V prvej časti deklaruje ambiciózny cieľ zvýšenia podielu slovenských potravín na pultoch obchodov na 70 %, a to dotačnou schémou pre potravinový a spracovateľský priemysel, no nešpecifikuje jej konkrétne zameranie. Chce podporiť predaj potravín v malých obciach, na tomto mieste by sa však žiadalo uviesť akými nástrojmi. V sektore poľnohospodárstva sa v minulosti viackrát objavila potreba zjednodušenia tzv. predaja z dvora, no v programe strany toto nie je spomenuté. Program spomína adresnejšie prideľovanie dotácií, ktoré nebude závisieť od výmery poľnohospodárskej plochy ale od výkonu farmy, no opäť bez jasnejšej špecifikácie akými opatreniami to chce docieliť," uzavrel INESS.

Zo zvyšných strán dostalo KDH a Most-Híd známku 6, OĽaNO 5 a MKS 4. Strany Smer-SD a ĽSNS agroprogram nezverejnili.