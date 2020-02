VOĽBY 2020 Megatrapas! Kotlebovu blondínku dobehla minulosť: Sex odmala, nahé FOTO aj šoubiznis

Kotlebovci sa do kampane už od roku 2016 hrnú s heslom troch "stĺpov" - národný, kresťanský a sociálny. Pri tom druhom sa minimálne pozastavíme, pretože podľa propagácie strany ide o jeden z kľúčových ideových princípov kotlebovcov. V tomto kontexte sa objavili informácie o kandidátke zo 72. miesta Michaele Sahul, ktorej pred viac ako desiatimi rokmi zrejme druhý pilier nebol taký blízky.

Sahul sa v roku 2008 zverila v rozhovore šteklivému magazínu Brejk. Ten je známy pikantnými fotografiami modeliek. V ňom aj ona okrem iného pózovala hore bez. V ňom sa prezentovala ako príležitostná modelka, speváčka a svetobežníčka z Bánoviec.

Sahul dnes presadzuje zastavenie zvrátených hodnôt a uchovanie slovenských tradícií, no v roku 2008 si na to zjavne až tak nepotrpela.

S mužmi som začala v pätnástich

"Zaujímavými" sú tiež pasáže z predmetného rozhovoru. Sahul rozpráva napríklad o prvých sexuálnych skúsenostiach. "Začínala som s mužmi v pätnástich, ale poznám ženy, čo nedosiahli orgazmus ani v tridsiatke. Keď po ňom zatúžim, tak ho mám... dopracujem sa k nemu," tvrdila v rozhovore Michaela Sahul.

Sahul sa vyjadrovala aj na adresu "sexuálnych experimentov". "Čo je to experiment? Trojka? Sex so ženou? Vravím nie. Ale mám v Hamburgu jedného známeho, pôvodom Slováka, ktorý mi rozprával, ako s manželkou chodili do swingers klubov. To ma samo osebe dostatočne znechutilo. Aj ma nabádal, ale povedala som mu, že nepotrebujem chlapov, že mám strašne dobré knihy," povedala súčasná kandidátka Kotlebovcov s tým, že jej bývalý muž ju mal aj biť.

Na Evino rúcho bola hrdá

Na to, či jej neprekáža fotenie hore bez odpovedala jednoznačne: "Nemám čo skrývať, prišla som na svet v Evinom rúchu," povedala Sahul a dodala, že sa nebála obnažovať ani v zahraničí. "Vyzlečiem sa na pláži aj v Nemecku. Ale tam je strašne veľa teplých, takže si ma nik priveľmi nevšíma," podotkla.

"Dostala som napríklad vibrátor v tvare delfína,"​ povedala Sahul, keď sa jej pýtali na sexuálne hračky. "Napríklad v lete nenosím spodnú bielizeň. Celkovo som za ležérnosť. Džínsy, tričko, tenisky... a bicykel," zvýraznila v pikantnom rozhovore Sahul. Tá zároveň priznala, že čítava spirituálne a filozofické knihy.

Uchovanie tradícií s kotlebovcami

Dnes sa Sahul prezentuje na billboardoch a banneroch Kotlebovcov-ĽSNS, kde presadzuje zachovanie slovenských tradícií. Sahul sa na kandidátke nachádza na 72. mieste so sloganom "Máme byť na čo hrdí!".

Sahul dnes očividne uctieva iné hodnoty ako spev či odhaľovanie sa v magazínoch. Svedčia o tom aj fotografie zo sociálnej siete, kde sa zúčastnila aj pochodu za život spolu so sympatizantmi ĽSNS.

Tradičné slovenské hodnoty, no zahraničné piesne

O speváckej kariére by vedel rozprávať aj portál YouTube, ktorý má v archívoch nejednu z jej piesní, na ktorých spolupracovala. To, že ani jedna z nich nie je rýdzim slovenským a tradičným dielom je už vedľajší aspekt a tiež to v danom čase zjavne nepredstavovalo top priority.

Sahul sa dokonca podieľala aj na natáčaní albumu známej skupiny Salco, ktorá sa preslávila napríklad hitom Máj v 90. rokoch. Sahul s hudobným duom spolupracovala na albume Salco Hands Up 06. Tu však jej hudobná kariéra nekončila.

Tradičné hodnoty ... v Nemecku a v Dánsku

Sahul má za sebou účinkovanie v zahraničí. Napríklad v Nemecku, kde spolupracovala s Dietrom Bohlenom zo známej skupiny Modern Talking. Spievala aj s dánskou formáciou Tukan. Ich pesnička Light a Rainbow sa umiestnila v anglickej i nemeckej hitparáde a videoklip rotoval na hudobnej stanici MTV a bývalom hudobnom kanáli VIVA.

Kotlebovci a verejnosť reagujú na "kresťanské hodnoty"

Na štipľavú minulosť sme sa pýtali aj hovorcu ĽSNS Ondreja Ďuricu. "Slovensko a jeho občanov trápia oveľa dôležitejšie veci. Život ľudí sa netočí okolo “minisenzácií” majú úplne iné starosti," reagoval Ďurica po našich otázkach ohľadom kandidátky Michaely Sahul.

Minulosť kandidátky Sahul začala byť predmetom debát na sociálnej sieti a vyjadrila sa k ním aj bývalá národniarka z SNS Anna Belousovová. "Tak táto tromfne aj Cigánikovú! Kresťanské hodnoty podľa ĽSNS v praxi. Naozaj "bojovníčka" za tradičné hodnoty atď. A to je len časť odhaleného pokrytectva tejto strany," myslí si Belousovová.