Raši prelomenie veta v prípade moratória nevidí reálne: Truban chce riešiť ozajstné problémy

Naznačil to podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a podpredseda Smeru-SD Richard Raši. "Môže sa stať, že sa to neprelomí, lebo tá sedemdesiatšestka reálna nie je," priznal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Podľa neho to však nie je kľúčová téma v spoločnosti, dokonca si myslí, že aj v prípade zavedenia 50-dňového moratória by sa prieskumy tak či tak dostali k ľuďom. Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Truban povedal, že predĺženie moratória na predvolebné prieskumy na 50 dní nemá opodstatnenie. "Hnevá ma však to, že tu riešime takéto nepodstatné hlúposti namiesto ozajstných problémov krajiny," poznamenal.

Truban sa takisto vyjadril k tohtotýždňovému neúspešnému pokusu o vytvorenie predvolebnej koalície zo strán demokratickej opozície. Potvrdil, že dohoda padla na lídrovi strany Za ľudí Andrejovi Kiskovi, ktorý bol ochotný pristúpiť len na veľkú šesťkoalíciu. "Je mi jasné, že nedohoda nie je najlepší signál pre voličov,“ priznal Truban, zároveň vylúčil, že by pred odovzdaním kandidátok (1. 12.) prišlo ešte k jednému pokusu zostaviť predvolebnú koalíciu. Nebráni to však podľa neho dohode po voľbách. "Naopak, som presvedčený, že budeme schopní spolu sa dohodnúť a zostaviť silnú vládu, tie vzťahy v opozícii sa stopercentne zlepšili," vyhlásil.

Raši v otázke povolebnej spolupráce opakovane vylúčil spojenie Smeru s ĽSNS, všetko ostatné sa bude podľa neho riešiť až po voľbách. Nevyrušuje ho ani to, že mnohé opozičné či mimoparlamentné subjekty dôrazne vylučujú dohodu so Smerom. "Aj gazda tvrdil, že jeho strana do spolupráce so Smerom nepôjde a potom bola vo vláde. Všetko sa rozhodne až po voľbách," upozornil. "Ja už teraz zarazím optimizmus pána Rašiho, my do spolupráce so Smerom nepôjdeme," povedal na to Truban.