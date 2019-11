Ak prezidentka podá moratórium na Ústavný súd, nepochopila politickú realitu, tvrdí Fico

BRATISLAVA - Ak prezidentka Zuzana Čaputová napadne predĺženie moratória na prieskumy na Ústavnom súde (ÚS) SR, bude to nepochopenie politickej reality. Pred novinármi to v utorok vyhlásil predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico s tým, že prelomenie veta prezidentky schválilo 80 poslancov.

"Pani prezidentka má samozrejme oprávnenie sa obrátiť na ústavný súd, ale to je nepochopenie politickej reality," povedal Fico s tým, že návrh považuje za správny aj vzhľadom na posledné prieskumy verejnej mienky. Ak sa prezidentka obráti na ÚS, je to podľa Fica jasná opozičná politika.

"Tieto návrhy zákonov, ktoré boli predložené, boli predložené poslancami NR SR, boli to poslanecké návrhy. Nikdy som neodmietal, ani nebudem odmietať iné názory. Realita je taká, že zákon prešiel v prvom aj druhom čítaní, prešiel vetom prezidentky, získal 80 hlasov," odpovedal Fico na otázku, čo by odkázal premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD) či ministrovi zahraničných vecí Miroslavovi Lajčákovi (nominant Smeru-SD), ktorí predĺženie moratória kritizovali.

Poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) uviedol, že volebné prieskumy sa zneužívajú na ovplyvňovanie volebných výsledkov. Dôvody, prečo návrh prešiel aj napriek pripomienkam premiéra, nechcel komentovať. Na otázku, či má premiér v strane také malé slovo, odpovedal, že opak je pravdou a premiér má veľké slovo.

"Treba to vyskúšať a uvidíme, či občania budú mať dostatok času rozhodnúť sa ísť voliť tak, ako im to svedomie a rozum káže a nie tak, ako im to kážu médiá," skonštatovala v reakcii na opätovné schválenie predĺženia moratória poslankyňa Eva Antošová (SNS). Tvrdí, že médiá zvyknú podsúvať nepravdivé informácie a potom občania volia na základe zmanipulovaných a nereálnych informácií.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Most-Híd podľa predsedu poslaneckého klubu Tibora Bastrnáka hlasoval za pripomienky prezidentky. "Nakoľko jej to neprešlo, tak sme hlasovali proti zákonu. Aj minule sme to takto urobili, koaličných partnerov sme aj vtedy informovali, že podľa nás nie je dobrý nápad moratórium predlžovať," uviedol. Skonštatoval, že je teraz na prezidentke, či dá návrh na ústavný súd, tak ako to avizovala. To, či je návrh protiústavný, však zatiaľ nechcel Bastrnák komentovať, treba podľa neho počkať na prípadné rozhodnutie ústavného súdu.