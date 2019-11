SaS má svoju kandidátku do volieb schválenú: Viaceré strany ju ešte len predstavia

BRATISLAVA - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má svoju kandidačnú listinu do parlamentných volieb 2020 už schválenú. Jednotkou je predseda Richard Sulík, dvojkou europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonovaná a tretie miesto patrí odborníkovi na školstvo Branislavovi Gröhlingovi. Viaceré strany kandidátku ešte len predstavia. Koaličný Most-Híd tak podľa slov hovorkyne Kláry Magdeme urobí po republikovej rade strany, ktorá zasadne 23. novembra. Politické strany, hnutia a koalície musia podať návrh kandidačnej listiny do parlamentných volieb najneskôr do 1. decembra. Voľby budú 29. februára 2020.