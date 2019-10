Politológovia hodnotia Harabinov návrat: Komu môže Harabin ubrať na preferenciách?

BRATISLAVA - Bývalý minister spravodlivosti v prvej vláde Roberta Fica Štefan Harabin v týchto dňoch zakladá politickú stranu Vlasť, ktorej bude zároveň volebným lídrom. Je otázne kedy Harabin začne a či už náhodou nezačal so zbieraním podpisov na registráciu hnutia, no už teraz disponujeme názormi odborníkov na to, aký má tento subjekt potenciál a komu môže ubrať.

Medzi prvými zareagoval politický analytik a zakladateľ Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov. "Je to do istej miery prekvapenie v tom zmysle, že to popieral doteraz. Možno to niekoho neprekvapuje a iba potvrdzuje nakoľko je pravdovravný. Prekvapenie je to v tom zmysle, že už nepočíta so svojou kariérou sudcu. Je jasné, že po schválení zákona „lex Harabin“ končí so svojou sudcovskou kariérou," myslí si Mesežnikov.

Podľa Mesežnikova sa Harabin týmto krokom rozlúčil so sudcovskou kariérou. Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Uberie kotlebovcom ale aj koalícii

Podľa Mesežnikova sú Harabinovi voliči aj u kotlebovcov alebo u vládných strán. "On je protisystémový typ, ku ktorému hodnotovo najviac inklinujú voliči Kotlebu, i keď táto strana už má pomerne silný a pevný elektorát, ktorý by bolo ťažšie nalomiť. Možno predsa len niekoho z nich osloví. Potom môže podľa mňa osloviť aj neistých voličov najmä Smeru a SNS. Nie som si istý, či dosiahne tých 5 percent, uvidíme. Oslabiť teda môže tieto tri strany – ĽSNS, Smer a SNS, možno trochu aj Sme rodina," myslí si Mesežnikov.

Mečiar by bol kontraproduktívny

V súvislosti so stranou Harabina sa spomína aj expredseda vlády Vladimír Mečiar, ktorý už avizoval návrat do politiky. "Spojencom môže byť, no neviem, či by sa tým zviditeľnil. Ani jednému zo spomínaných pánov nevidím do hláv. Mečiar síce naznačoval, že sa vráti, avšak či sa vráti s Harabinom ... to neviem. Harabin bol kedysi nominantom HZDS v prvej Ficovej vláde ako minister spravodlivosti. „Dosiahol“, že reformy súdnictva boli v tej dobe zablokované. Mečiar ho vtedy politicky podporoval a podľa mňa sú si dosť názorovo a osobne blízki. Zatiaľ si treba počkať na ďalšie podrobnosti. Ale predbežne si myslím, že v prípade Harabinovej strany pôjde o „one man show“. Mečiarov návrat s týmto subjektom by preň mohol paradoxne pôsobiť kontraproduktívne," dodal Mesežnikov.

Využitie vztlaku z prezidentských volieb

Svoj pohľad na založenie subjektu Vlasť poskytol aj politológ Radoslav Štefančík. "Založenie tejto strany sa dlho očakávalo, minimálne od jeho celkom slušného výsledku v prezidentských voľbách. To očakávanie bolo ešte silnejšie po tom, ako Štefan Harabin vycúval z boja o šéfa Najvyššieho súdu, takže určite nejde o žiadne prekvapenie," začal Štefančík, ktorý predpokladá, že Harabina podporia voliči z prezidentských volieb, ktorí vtedy odovzdali hlas práve jemu.

Radoslav Štefančík si vie predstaviť spoluprácu Harabina a Mečiara. Zdroj: archív R.Š.

"Nemôže však počítať s celým svojim elektorátom z prezidentských volieb, pretože ho určite volilo aj veľa voličov SNS, ktorá nemala vlastného kandidáta na hlavu štátu. Určite nemôže počítať ani s voličmi Smeru, ktorí zasa odmietali Šefčoviča, lebo bol príliš pro európsky orientovaný. V každom prípade však bude určite najviac loviť vo vodách strán s pronárodným, protieurópskym a protiimigračným programom," myslí si politológ.

Na to, či bude strana ticho spojená s bývalým premiérom Vladimírom Mečiarom sa Štefančík zatiaľ vyjadruje zrdžanlivo. "Toto zatiaľ Harabin sám odmieta, takže sa to ťažko odhaduje. V každom prípade sú ich mentálne svety dosť blízke, takže si ich spoluprácu viem predstaviť," uzatvára Štefančík.

Baránek hovorí o politickej transformácii

Politológa Jána Baránka z agentúry Polis vznik subjektu neprekvapuje. "Vzniká ďalšia strana, s ktorou sme viac-menej rátali. Vedeli sme teda o tom a veľmi ma to neprekvapuje. Do istej miery prežívame dobu, kedy sa na pretransformuváva politická scéna na Slovensku. Vzniká veľa nových strán. Je to prirodzený dôsledok tejto transformácie," uvádza Baránek.

Podľa Jána Baránka dochádza k politickej transformácii. Zdroj: glob.sk

Vzhľadom ku pomeru síl si Baránek myslí, že Harabin cieli práve na skupinu kresťanských a konzervatívnych voličov. "Ubrať by určite mohla národným a kresťansko-konzervatívnym silám. Je to preto, lebo Harabin sa takto jednoznačne zaradil," dodal Baránek a spomenul aj expresívne výrazy, ktoré na tlačovej konferencii Hrabin spomenul. "Týmto tvrdým pomenovaním sa vymedzil nielen voči kresťanským a konzervatívnym silám, ktorým chce brať, ale aj voči momentálnemu vládnemu establišmentu. V zásade tam nebolo nič, s čím by sa nedalo nesúhlasiť," myslí si Baránek, ktorý zároveň pod pojmom konzervatívneho spektra myslí aj na strany ako KDH, SNS, OĽaNO ale aj Sme rodina.

Pri otázke o možnej prítomnosti Mečiara v kontexte strany Vlasť sa Baránek vyjadril, že je tu veľa odlišných skupín voličov. "Je tu generácia, pre ktorú je Mečiar neprijateľný, no treba si uvedomiť, že je tu aj generácia voličov, pre ktorú sú deväťdesiate roky len „spomienkou rodičov“ a tí to zas vnímajú odlišne. Je tu však ešte ďalšia časť voličov, ktorá Mečiara aj po všetkých rokoch stále vníma ako zakladateľa štátu. Takže vnímanie, ktoré bolo napríklad v roku 2000 počas prvých Dzurindových vlád je dnes iné aj z už zmienených generačných dôvodov," dodal na záver Baránek.

Harabin hovoril o politickej kaste

Na otázky novinárov Harabin v utorok príliš nereagoval. „Všetko sa dozviete, keď príde správny čas,“ opakoval. Sudca neodpovedal ani na to, či strana bude novým politickým subjektom alebo či bol iba prevzatý existujúci projekt. V registri politických strán sa nachádza zoskupenie s názvom Vlasť, Harabin nespresnil, či bude kandidovať práve zaň.

Ak by sa dostal do parlamentu, chce presadzovať najmä záujmy, ktoré označil slovom vlastenecké. Podľa jeho slov na tieto požiadavky verejnosti súčasní politici nereflektujú. „Naša vlasť je ukradnutá politickou kastou, ktorá si zákony prispôsobuje pre svoje vlastné peňaženky. Spravodlivosť a poriadok neplatia pre všetkých rovnako, čo sa prejavuje negatívne na živote občanov. Toto treba zmeniť,“ tvrdil Harabin.