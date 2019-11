Mečiar sa vracia v čase, toto je predvolebná kampaň? VIDEO Zapálenie sviečočky a nespokojné revolučné deti

BRATISLAVA - Pred pár mesiacmi oznámil Vladimír Mečiar zámer založiť stranu. Pred pár dňami to oznámil aj oficiálne. Do volieb pôjde s hnutím Slovenská liga. Predvolená kampaň začala a Mečiar sa rozhodol voličov osloviť svojským spôsobom. V rozhovore padla len jedna otázka a Mečiar tak vo svojom monológu rozprával o histórii, komu by zapálil sviečočku a dotkol sa aj novembra 1989.

Na vlastnom kanáli na YouTube sa objavil Vladimír Mečiar v rozhovore, ktorý má byť zrejme už súčasťou predvolebnej kampane. Naozaj svojskej. Rozhovor, aj keď je ťažké nazvať to rozhovorom, sa začal a napkon aj skončil dušičkovou témou. "Skúsme, komu by sme mohli symbolicky zapáliť sviečočku, pretože urobil pre náš národ veľa?" pýta sa moderátor odetý v niečom, čo pripomína pastiersky šat.

Komu zapálime sviečočku?

Zaujímalo ho, komu by Mečiar zo súčasnosti alebo z histórie zapálil "sviečočku" a kto ho najviac oslovil. V tom sa spustil monológ. "Samozrejme, prví sú tí, ktorí kresťanstvo na toto územie priniesli. Kresťanstvo tu bolo už pred Cyrilom a Metodom, ale prebiehalo v tvrdom boji s pohanskou skupinou," povedal Mečiar a ďalej chválil vierozvestcov a vysvetľoval históriu zo svojho pohľadu.

Pokračoval Svätoplukom, ktorého si podľa neho vážime Svätopluka ako vojvodcu, ale ako politik dal slovienskych kňazoch vyzliecť a zbičovať. Vyzdvihol štúrovcov, Milana Rastislava Štefánika, T. G. Masaryka, hovoril o rozbití Československa Hitlerom až sa postupne dostal k modernej dobe. "Slováci boli vždy konzervatívnejší. Po vojne nevyhrali komunisti, ale demokrati. Až keď prišiel v Čechách február 1948, Husák prišiel na Slovensko a oznámil prevzatie moci," interpretuje Mečiar.

Vďačný respondent a nespokojné revolučné deti

Po 60. rokoch prišla na Slovensko nová vlna na čele s Alexandrom Dubčekom, uviedol Mečiar. Podľa neho to bol nový typ politikov. "Vývoj vyvrcholil v roku 1968," povedal. Vyjadril sa aj k novembru 1989. "Ešte je krátke obdobie na to, aby sme hodnotili prínos. Každá revolúcia požiera svoje deti. Kopu urazených, dotknutých a nespokojných vytvára emocionálne iné pozadie na to, aby sme to celé efektívne zhodnotili. Ešte by som počkal," vyjadril sa Mečiar. "Myslím, že hodnotenie o niekoľko rokov bude úplne iné než teraz, keď každý chce byť hrdina," dodal.

Zdá sa, že Mečiar bol naozaj vďačným respondentom, keďže tzv. moderátor mu nepoložil žiadnu otázku počas celého 15-minútového monológu Mečiara. Po úvodnej otázke ho celý čas počúval, na konci sa zasmial a pochválil Mečiarov "bohatý, hisorický prierez". Ťažko by sa to dalo nazvať rozhovorom.