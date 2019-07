Plán SaS do parlamentných volieb: Chce dohodu maďarských strán alebo ponúka miesta na kandidátke

Richard Sulík a Jana Kiššová

Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Opozičná SaS by privítala, ak by sa maďarské strany dohodli a išli by do budúcoročných parlamentných volieb na jednej kandidačnej listine. V prípade, ak sa nedohodnú, ponúka miesta na svojej kandidátke "nespochybniteľným osobnostiam z menšinového maďarského prostredia".