Mihál o opozičnej predvolebnej spolupráci: Do služieb dôchodcom chcú naliať desiatky miliónov eur

BRATISLAVA - Podpredseda strany SPOLU - občianska demokracia Jozef Mihál predpokladá, že by opozičné strany mohli pokračovať v rokovaniach o predvolebnej spolupráci na jeseň. Povedal to v diskusii na Tablet.tv.

Dohodu Progresívneho Slovenska, SPOLU a KDH považuje Mihál za dôležitú, aj keď obsahovala len dva pomerne všeobecne formulované body. „Môžeme to vnímať z rôznych uhlov pohľadu, ale dôležité je, že sme sa zaviazali na seba neútočiť a že nebudeme zneužívať kultúrno-etické otázky na predvolebný boj. Cítime, že naša koalícia a KDH budú budúci vládni partneri a bola by škoda, keby sme sa už teraz mali rozhádať na niečom, čo trápi istú časť ľudí, ale väčšinu obyvateľov Slovenska trápi niečo úplne iné,“ povedal Mihál.

Tému opozičnej spolupráce touto dohodou za uzavretú nepokladá. „Chcem pripomenúť, že sa dlhodobo snažíme o spoluprácu užšieho rangu so stranou pána bývalého prezidenta Kisku Za ľudí. Z našej strany je tu stále dokonca ponuka koalície, teda nie iba nejakej zmluvy o spolupráci. A budeme mať záujem o spoluprácu, možno aj zmluvne vyjadrenú, so SaS, OľaNO, prípadne maďarskými stranami,“ tvrdí Mihál.

„Uvidíme, ako sa politická scéna vykryštalizuje, vnímame, že v niektorých stranách sú problémy. Je to aj o druhej strane, nie iba PS/SPOLU, ako sa k spolupráci stavia. V lete sa trochu ťažšie politicky pracuje, ľudia sú na dovolenkách. Na jeseň sa rozhovory môžu obnoviť a pokračovať,“ uzavrel Mihál.

Do služieb dôchodcom by sme chceli naliať desiatky miliónov eur

Jedným z cieľov strany Spolu-občianska demokracia je razantne zlepšiť dostupnosť sociálnych služieb pre dôchodcov. „Chceli by sme do sociálnych služieb naliať desiatky miliónov eur oproti súčasnému stavu. Ja oceňujem, že minister (práce-pozn.TASR) Ján Richter vlani zásadným spôsobom pridal, ale to jednoducho nestačí,“ povedal v diskusii na TABLET.TV podpredseda Spolu-OD Jozef Mihál.

„Aby zariadenia pre seniorov pracovali kvalitne a opatrovateľky, ktoré sa dnes starajú o seniorov v Rakúsku, sa vrátili domov. Aby lepšie fungovali terénne sociálne služby,“ dodal na margo zvýšenia financií pre tieto sociálne služby Mihál. Takýto postup by považoval za systémové opatrenie, na rozdiel od aktuálneho koaličného sociálneho balíčka a ústavného stropu pre vek odchodu do dôchodku.

„Málokto z propagátorov zastropovania prizná, že to nepriamo znamená potenciálne zníženie budúcich dôchodkov,“ tvrdí Mihál. Dodáva, že zastropovanie nemá bezprostredný praktický efekt a prejaví sa až po rokoch, kedy by dnešný automatický mechanizmus zvyšovania veku odchodu do dôchodku narazil na ústavný strop vo výške 64 rokov.

V praxi sa však podľa neho bude musieť legislatíva zmeniť tak, aby bola v súlade s ústavným zákonom, takže sa môže meniť aj automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku. „Toto opatrenie (dôchodkový strop) nehodnotíme pozitívne. Na druhej strane, aj my si uvedomujeme, že by ľudia nemali umierať za pásom, ako to hodnotia niektorí odborári. Podľa nás by mohlo byť nastavenie dôchodkového veku pružnejšie podľa reálnych potrieb občana. Napríklad by mohli odchádzať do dôchodku skôr tí, ktorí mali už predtým priznané invalidné dôchodky. Lebo majú objektívne nejaké zdravotné problémy,“ naznačil Mihál.

„Vieme zvýhodniť tých, ktorí ostanú v práci dlhšie. Vieme sa pozrieť na čerpanie predčasných dôchodkov. Dnes je hranica dva roky, vieme ju zvýšiť na tri alebo štyri roky, samozrejme, s určitou penalizáciou. Sme rôzni, niekto má dobrú zdravotnú kondíciu aj vo veku 64 rokov a iný ju nemá už v päťdesiatke,“ dodal.

Koaličný sociálny balíček hodnotí Mihál ako nesystémový

Ako nesystémový a predvolebný hodnotí Mihál aj koaličný sociálny balíček. „Tradíciu sociálnych balíčkov vnímame už siedmy alebo ôsmy rok, odkedy je de facto Smer-SD pri vláde. Zvolili si túto formu, my preferujeme skôr systémový prístup. Tak, aby sme našim voličom pred voľbami v návrhu programu povedali, čo chceme v prípade účasti vo vláde v priebehu tých štyroch rokov urobiť. A nie lepiť to na poslednú chvíľu a zachraňovať si popularitu sociálnymi balíčkami,“ povedal Mihál.

Napríklad vianočný príspevok pre dôchodcov ponechal v platnosti v čase, keď bol ministrom práce a nerušil by ho ani dnes. „Nemusíte s tým opatrením súhlasiť, ale pravda je, že vianočný príspevok je na Slovensku dlhé roky zaužívaný. Dôchodcovia sú na to zvyknutí. Rušiť vianočný príspevok, aj keď by sa dal nahradiť lepšími opatreniami pre dôchodcov, by bolo politicky nešťastné,“ povedal.