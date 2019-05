Miss Eurovoľby 2019: Slovenské sexi ženy v súboji o europarlament, kandiduje aj bývalá modelka

BRATISLAVA - Blížia sa voľby do európskeho parlamentu. V máji si budeme vyberať svojich zástupcov, ktorí budú naše záujmy prezentovať aj na zahraničnej pôde v Bruseli. Tentokrát ale zvučné mená na kandidátke necháme bokom. V záujme príjemnejšej témy sme sa pozreli na ženské osadenstvo, ktoré viaceré politické strany do týchto volieb na svoju kandidátku zaradili. Typická slovenská krása im rozhodne nechýba, veď posúďte sami.

Martina Lopatková, 26 r., Sloboda a Solidarita

Na kandidátnej listine liberálov figuruje Martina Lopatková, ktorá je pomerne mladou tvárou v strane. Študovala na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, konkrétne na Fakulte sociálnych vied. Pôsobí ako tajomníčka poslaneckého klubu SaS. Pochádza z obce Naháč, kde sa presadila aj ako poslankyňa obecného zastupiteľstva.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Pri kandidátke Lopatkovej je pozoruhodné aj to, že v minulosti pôsobila aj ako modelka o čom svedčia aj jej fotky na sociálnej sieti.

Zdroj: instagram / macka_lopatkova

Zdroj: instagram / macka_lopatkova

Zdroj: instagram / macka_lopatkova

Veronika Murková, 26 r., Smer-SD

Veronika Murková je na kandidátnej listine najsilnejšieho politického subjektu - Smer-SD. Okrem toho, že sa angažovala v hnutí Mladých sociálnych demokratov, pôsobí aj ako radca Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi. Pochádza z obce Nitrianske Pravno.

Zdroj: Facebook/Veronika Murková

Veronika Murková v bielej košeli Zdroj: Facebook/Veronika Murková

Veronika Jankovičová, 42 r., Kresťanskodemokratické hnutie

Vedenie KDH na kandidátke dalo priestor aj 42-ročnej Veronike Jankovičovej, ktorá je občianskou aktivistkou. Študovala žurnalistiku a politológiu. Rok žila v Amerike, konkrétne v New Yorku, dostala štipendium vo Veľkej Británii. Nasledovalo štúdium v Škótsku v rámci medzinárodných vzťahov a európskej politiky. Pochádza z Bratislavy.

Zdroj: Facebook/Veronika Jankovičová

Zdroj: Facebook/Veronika Jankovičová

Eva Milučká, 31 r., Slovenská národná strana

Ženská zložka nechýba ani na kandidátnej listine národniarov. Tí do boja o kreslá v európskom parlamente posielajú Evu Milučkú. Tá je predsedom združenia Marína - Klubu žien SNS. Študovala odbor finančný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Povolaním je teda ekonómka a pochádza z Martina.

Zdroj: Facebook/Eva Milučká

Zdroj: Facebook/Eva Milučká

Monika Gergeľová, 39 r., Slovenská národná strana

Na kandidátnej listine SNS sa tiež nachádza Monika Gergeľová, ktorá pôsobí ako etička a pochádza z obce pri Košiciach - Čaňa. Je aj podpredsedníčkou krajskej rady pre SNS v Košicicach.

Zdroj: Facebook/Monika Gergeľová

Zdroj: Facebook/Monika Gergeľová

Eva Hudecová, 29 r., Sme rodina

Voľby po stránke krásnych kandidátok rozhodne neignoruje ani hnutie Borisa Kollára Sme rodina. Eva Hudecová je povolaním politologička. Má 29 rokov a pochádza z Nitry.

Zdroj: Facebook/Eva Hudecová

Zdroj: Facebook/Eva Hudecová

Lenka Humajová​, 25 r., Strana práce

Strana práce sa tiež angažuje v súboji pred eurovoľbami. Kandidátka Lenka Humajová, ktorá pochádza z Horných Zeleníc. Zastáva pozíciu administrátora obchodných transakcií cenných papierov a má 25 rokov.

Zdroj: Facebook/Strana práce

Jana Fabová​, 30 r., Doma dobre

Strana Doma dobre to skúša v eurovoľbách prvýkrát. Vznikla v roku 2017. Na kandidátke do volieb do európskeho parlamentu je aj 30-ročná banková úradníčka Jana Fabová z Trenčína.

Zdroj: doma-dobre.sk

Lenka Jakubčová , 35 r., Sloboda a Solidarita

Strana SaS ponúka medzi kandidátkami aj Lenku Jakubčovú. Tá pôsobí v Bratislave ako advokátka. Má 35 rokov a študovala na Fakulte práva na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti má aj svoju advokátsku kanceláriu.