Podľa SaS je najväčší problém eurofondov korupcia a klientelizmus: Neveďalová oponuje

„Eurofondy sú vnímané negatívne preto, lebo zlyhali politici, ktorí ich mali rozdeľovať,“ tvrdí predseda SaS Richard Sulík. Ako úspešné projekty menoval budovanie dopravnej infraštruktúry a rekonštrukcie školských zariadení, zatiaľ čo kritizoval projekty v oblasti informatizácie, kde to podľa neho „zlyhalo na celej čiare“.

Potenciálne riešenia podľa SaS ďalej predstavil jeden z kandidátov strany vo voľbách do Európskeho parlamentu Rudolf. „My chceme dať eurofondy pod jednu strechu. Dnes je strašne veľa inštitúcií, sú rozdielne prístupy a sú rozdielne požiadavky na tých, ktorí predkladajú eurofondy. Keď to bude pod jednou strechou, tak budete mať jednu zodpovednosť. Jedna inštitúcia bude všetko spravovať a bude mať jednotné pravidlá. Tam vyberieme najkvalitnejších úradníkov, ktorých Slovensko má,“ uviedol.

Reagoval aj na otázky okolo toho, či nebude prepustených veľa úradníkov. „Nemáme to vyčíslené, nemáme exaktné dáta. Tí kvalitní euroúradníci ostanú a tí, čo nič nerobia, ten plebs vypadne,“ vyjadril sa.

Podľa Neveďalovej SaS netuší, ako eurofondy fungujú

SaS opäť ukázala, že jej predseda aj kandidáti do EP netušia, ako Európska únia a eurofondy fungujú, hoci predseda SaS sedí v europarlamente. Ale chápeme motiváciu SaS na dnešnú tlačovku, idú eurovoľby, a potrebovali odprezentovať svojich kandidátov, ktorí sa radi titulujú ako odborníci na eurofondy.

Tvrdenie SaS: Štát nevie vytvoriť kvalitné implementačné prostredie a mestá a obce, ktoré kvôli veľkej korupcii a klientelizmu odmietajú podávať eurofondové projekty, kvôli čomu nie je dopyt po výzvach.

Fakt: V aktuálnom programovom období bolo k dnešnému dňu bolo slovenským mestám a obciam schválených 2 692 projektov v celkovej sume viac ako 1 mld. EUR. Obce žiadajú 4 z desiatich eurofondových projektov. V minulom programovom období mestá a obce čerpali eurofondy v 3 969 projektoch.

SaS prichádza aj s ďalšími "úžasnými" nápadmi – vytvoriť národnú agentúru, ktorá by čerpanie štrukturálnych fondov zastrešila. SaS však už nehovorí, že týmto krokom by sa poprel samotný zmysel eurofondov – znižovať regionálne rozdiely a približne 3500 úradníkov by centralizovala do jednej agentúry. Kompetencie regiónov, ktoré o nemalých financiách rozhodujú, by sa tak výrazne znížili.

SaS navrhuje zvýšenie transparentnosti čerpania tým, že sa bude na mesačnej báze zverejňovať mená prijímateľov a dodávateľov. SaS a najmä kandidát, ktorý sa necháva médiami titulovať ako odborník na eurofondy by však mohol vedieť, že takéto a ďalšie opatrenia už roky fungujú aj vďaka úradu Richarda Rašiho. Okrem toho náš úrad uviedol do života 38 opatrení na zjednodušenie a stranparentnenie eurofondov. A pripravujeme ďalšie.