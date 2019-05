Andrej Danko: Európska únia je dobrý projekt, no stále je čo zlepšovať

Andrej Danko

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Európska únia (EÚ) je dobrý projekt, no stále je čo zlepšovať. Pri príležitosti 15. výročia vstupu do EÚ to uviedol predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS), ktorý zároveň ocenil prínos EÚ pre život občanov SR.