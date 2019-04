Eurokabaret v máji: Na kandidátnej listine čierna bača, Dubčekov syn aj bývalý kakaovník

BRATISLAVA - S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu sa blížia aj očakávania od daných kandidátov do tohto medzinárodného spektra politikov. Pozreli sme sa na ponuku, ktorú stanovili tento rok všetky registrované parlamentné aj mimoparlamentné strany. Niektoré mená na listinách kandidátok však vzbudzujú prekvapenia. Toto je prehľad tých najikonickejších kandidátov do eurovolieb 2019.

Andy Hryc, 69 r., Korektúra - Andrej Hryc

Do europarlamentu sa v nadchádzajúcich voľbách chce dostať aj známy slovenský herec Andy Hryc, ktorý kandiduje pod svojou vlastnou stranou Korektúra - Andy Hryc. Na kandidátnej listine je sám. Podľa portálu Aktuality.sk peniaze pre túto stranu Hryc zháňal od známych. V minulosti sa už aj mediálne a politicky angažoval. Stál napriklad na čele zaniknutého rádia Twist či pri zrode Mečiarovho HZDS.

Andy Hryc Zdroj: TASR - Martin Baumann

Ibrahim Maiga, 56 r., Priama demokracia

Najväčšiu pozornosť v rámci eurovolieb získava asi kandidát Ibrahim Maiga. Spevák, ktorý sa v deväťdesiatych rokoch spopularizoval skôr na speváckej scéne, aj po boku Paľa Haberu vo filme Fontána pre Zuzanu 2, sa rozhodol tiež kandidovať v rámci medzinárodnej politiky. Kandiduje za stranu Priama demokracia, ktorá sa na politickej scéne prezentuje aj kritizovaním aktuálneho diania.

Ibrahim Maiga Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Ján Mažgút, 37 r., Smer-SD

Najsilnejšia politická strana na Slovensku do európskeho parlamentu posiela aj okrem osvedčených tvárí ako napríklad Monika Beňová aj Jána Mažgúta, ktorý aktuálne pôsobí ako hovorca Smeru a mnohí verejnosť ho môže poznať aj z tlačových konferencií strany.

Ján Mažgút Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Milan Mazurek, 25 r., Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Kotlebovci posielajú do boja o kreslá v europarlamente viaceré mená. Jedno z nich je známe aj z Národnej rady SR. Milan Mazurek sa ako kandidát za ĽSNS chce dostať až do európskeho parlamentu. Poslanci ĽSNS pritom dlhodobo hlásajú svoj negatívny postoj k dianiu v Bruseli a Európskej únii ako takej. Známy je aj ich postoj k severoatlantickej aliancii NATO, ktorú predseda Marian Kotleba nazýva aj zločineckou organizáciou. Mazurek je prizom známy aj z medializovaného videa, na ktorom sympatizanti ĽSNS hádžu dlažobné kocky po rodine, ktorá pricestovala zo zahraničia. Mazurek bol jedným z ľudí, ktorí po tejto rodine nahlas kričali a vyzývali na ich odchod zo Slovenska. S vekom 25 rokov ide o jedného z najmladších kandidátov.

Milan Mazurek Zdroj: TASR - Branislav Račko

Miroslav Radačovský, 65 r., Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Verejnosť pozná bývalého sudcu Miroslava Radačovského predovšetkým z kauzy o pozemkoch prezidenta Andreja Kisku vo Veľkom Slavkove. Verejnosť sa len prekvapil jeho krok kandidovať do eurovolieb za stranu Mariana Kotlebu. Známy je aj jeho výrok po procese s Andrejom Kiskom, ktorý prehral. „Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký alebo židovský národ, ale takto by som konal ja,“ povedal po procese Radačovský.

Miroslav Radačovský Zdroj: TASR - Adriána Hudecová

Pavol Dubček, 70 r., Slovenská národná strana

Národniari posielajú do eurovolieb kandidátnu listinu, ktorej lídrom je Jaroslav Paška. Pozornosť na kandidátke vzbudzuje ale iné meno. Je to lekár Pavol Dubček, ktorý je synom Alexandra Dubčeka, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou bývalého režimu a symbolom obrodného procesu Pražskej jari. Danko už v minulosti ocenil Dubčekov krok vstúpiť do SNS.

Zdroj: SITA/MZVaEZ SR

Igor Matovič, 46 r., Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Koncom februára prekvapil verejnosť aj líder OĽaNO Igor Matovič. Ten sa rozhodol vyjadriť svoj vyhranený názor ku Spojeným štátom americkým a tento postoj spojil dohromady s podporou od ľudí, ktorí majú práve eurovoľby využiť na to, aby mu ju preukázali. Toto prezentuje ako zmenu svojho politického názoru a po nej chce vedieť, či mu ľudia stále dôverujú. Matovič totiž aj v prípade, že sa do europarlamentu prekrúžkuje, mandát si podľa jeho slov neprevezme a bude to akceptovať ako prejavenú podporu. Na druhej strane, pokiaľ nezíska aspoň 50-tisíc krúžkov, odíde z Národnej rady a v ďalších parlamentných voľbách bude kandidovať z posledného miesta.

Igor Matovič Zdroj: TASR - Pavol Zachar

Martina Šimkovičová, 47 r., Starostovia a nezávislí kandidáti

Za subjekt Starostovia a nezávislí kandidáti kandiduje aj bývalá hlásateľka a bývalá členka strany Sme rodina Martina Šimkovičová. Dobre je známy aj jej postoj ku citlivým témam, akými sú aj adopcie detí homosexuálmi. Pri odchode zo strany Borisa Kollára nebola sama. Pre nezhody v strane tieto rady opustil aj Peter Marček a Rastislav Holúbek.

Martina Šimkovičová Zdroj: TASR - Michal Svítok

Igor Adamec, 55 r., Slovenská konzervatívna strana

Dnes už len s nostalgiou spomíname, keď Igor Adamec a Martinom Vanekom takmer každé ráno vítali do nového dňa detských divákov na televíznych obrazovkách. Reláciu Kakao vtedy poznala široká verejnosť malých aj veľkých.

Igor Adamec a Martin Vanek za starých čias Zdroj: TASR - Vladimír Benko

Okrem toho, že Adamec sa po tomto programe angažoval aj ako herec a pôsobí aj ako riaditeľ jednej z bratislavských regionálnych televíznych staníc, sa ocitol aj na kandidátke strany Sieť v parlamentných voľbách v roku 2016. Teraz to chce skúsiť s eurovoľbami na kandidátke strany Slovenská konzervatívna strana (SKS). Ide o vynovenú stranu Sieť, ktorej predsedom je dnes neúspešný prezidentský kandidát Ivan Zuzula.

Igor Adamec Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Ján Greššo, 66 r., Demokratická strana

Za Demokratickú stranu kandiduje aj populárny herec, známy predovšetkým z nitrianskeho Divadla Andreja Bagara Ján Greššo. Ten to už v minulosti skúšal na politickej scéne aj počas volieb do VÚC v roku 2017, no neuspel. Do eurovolieb ide s podporou Demokratickej strany.

Ján Greššo Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Slavomír Harabin, 45 r., Národná koalícia

Čerešničkou na torte kandidátov, ktorí na seba pútajú pozornosť, je Slavomír Harabin kandidujúci za Národnú koalíciu. Je synovcom sudcu Najvyššieho súdu SR a neúspešného kandidáta na prezidenta Štefana Harabina. Za zmienku stojí aj fakt, že práve strana Národná koalícia vyjadrovala počas prezidentských volieb podporu Štefanovi Harabinovi.