Prezidentské voľby 2019: Zuzanu Čaputovú prišiel osobne podporiť aj Robert Mistrík

BRATISLAVA - Zuzanu Čaputovú prišiel do jej volebného štábu podporiť aj Robert Mistrík. Tento kandidát s podporou strán Sloboda a Solidarita a Spolu bol spočiatku považovaný za favorita volieb, napokon sa však koncom februára vzdal v jej prospech.

„Verím, že to bude víťazstvo a že pohneme túto krajinu trošku dopredu,“ povedal pri príchode s tým, že ak sa to podarí, bude to veľký deň pre Slovensko.

Zuzana Čaputová by sa mala vyjadriť pre médiá najskôr o 23:30, teda krátko po skončení moratória a zverejnení prvých výsledkov a prieskumov. Avizovala, že dnešný večer strávi s najbližšími – či už rodinou, alebo jej tímom.

Atmosféra je pravdepodobne pokojná, novinári sú však od Čaputovej tímu oddelení. Niektorí členovia Progresívneho Slovenska, ktorého je Čaputová podpredsedníčkou, medzi novinárov na chvíľku prichádzajú.