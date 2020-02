Chcel zabiť čo najviac moslimov a zavraždiť mal aj sestru: Nóra obžalovali z terorizmu

Prokurátori Manshausa podozrievajú zo zabitia jeho 17-ročnej nevlastnej sestry Johanne Zhangjia Ihle-Hansen. Tú v ich dome na predmestí Baerum štyrikrát strelil loveckou puškou - tri razy do hlavy a raz do hrude. Ako uvádza agentúra AP, muž krátko na to odišiel do neďalekej mešity, kde traja muži pripravovali oslavy sviatku Íd al-adhá. Mal na sebe helmu s kamerou, nepriestrelnú vestu a bol vyzbrojený loveckou puškou a pištoľou. Z pušky štyrikrát vystrelil na sklenené dvere, keď ho premohol jeden z mužov. Počas bitky Manshaus ešte dvakrát vystrelil, ale nikoho nezasiahol. Úmyslom útočníka bolo údajne "zabiť čo najviac moslimov".

Podľa nórskych médií Manshausa k útoku inšpirovali marcové útoky na mešity na Novom Zélande, ktoré si vyžiadali 51 mŕtvych, a augustová streľba v americkom Texase, kde útočník zastrelil 22 ľudí. Nórska spravodajská služba PST informovala, že rok pred Manshausovým útokom dostala na neho "nejasný" tip, ale nebolo to dosť na to, aby konali, pretože nemali žiadne informácie o "konkrétnych plánoch" na útok.