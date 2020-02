Pacienti vo Wu-chane tancujú, WHO však varuje: Koronavírus môže mať horšie následky ako terorizmus!

Dohromady sa v Číne novým koronavírusom Covid-19 nakazilo 44 653 ľudí, pričom v utorok bolo zaznamenaných 2015 nových prípadov, čo je najmenej za jeden deň od 30. januára. V Číne pritom vírusu v utorok podľahlo 97 ľudí a bilancia obetí sa zvýšila na 1113. Čínsky vládny poradca pre oblasť zdravotníctva Čung Nan-šan však v utorok vyhlásil, že počty nových nákaz v niektorých čínskych provinciách klesajú a predpovedal, že epidémia koronavírusu sa do apríla skončí.

Svet, preber sa!

Doteraz boli prognózy väčšinou negatívne, zdravotníci vo Wu-chane sa preto pokúsili zdvihnúť chorým náladu. Vo wu-chanskej poľnej nemocnici pacienti pravidelne so zdravotníkmi cvičia a tancujú, aby si udržali kondíciu a neprepadali depresii. „Dúfame, že vytvoríme aktívnejšiu atmosféru tým, že príležitostne berieme pacientov na dychové cvičenia a tanec,“ uviedla hlavná sestra Čchen Siao-jen z univerzitnej nemocnice v meste. Koronavírus vyvoláva ochorenie s príznakmi chrípky, len u niektorých pacientov však vedie k rozvoju vírusového zápalu pľúc, ktorý môže vyústiť až do zlyhania dýchania. Podľa doterajších informácií odborníkov umierajú na vírus prevažne seniori a ľudia s podlomeným zdravím. Zatiaľ čo však čínske úrady vytrvalo uvádzajú, že situácia je pod kontrolou, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že epidémia predstavuje globálnu hrozbu, ktorá môže mať horšie dopady než terorizmus. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že prvá vakcína proti novému koronavírusu by mohla byť vyvinutá za 18 mesiacov a vyzval svet, „aby sa prebral“ a vírus považoval za „verejného nepriateľa číslo jeden.“

Pozor, blíži sa k vám infikovaný

Čínska vláda spustila aplikáciu, ktorá svojho užívateľa varuje, že sa ocitol v blízkosti človeka, ktorý je nakazený wu-chanským koronavírusom. Využíva na to dáta zo zdravotníckych zariadení a verejnej dopravy. Sledovanie tamojšieho obyvateľstva je kontroverzné, zdá sa však, že tentoraz čínska verejnosť dohľad režimu víta. Na použitie aplikácie potrebujú užívatelia účet na niektorej z populárnych čínskych sociálnych sietí, napríklad na Weibo alebo WeChat. Cezeň naskenujú QR kód, ktorý ich presmeruje na formulár. Vyplnia doň svoje meno, telefónne číslo a číslo občianskeho preukazu čínskeho typu.