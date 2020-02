V mešite v centre Londýna pobodali muezína: Muž sa v sobotu postaví pred súd

Muž menom Daniel Horton sa vo štvrtok v čase bohoslužieb dostal do mešity v Regent's Park a muezína Raafata Maglada bodol do oblasti pliec. Maglada ošetrili v nemocnici a v piatok sa vrátil do mešity na zvolávanie tradičných modlitieb. Polícia incident neoznačila za teroristický útok. Maglad podľa svojich slov útočníkovi odpustil a "je mu ho veľmi ľúto".

Londýnsky starosta Sadiq Khan podľa Sky News osobne prišiel vyjadriť Magladovi podporu. Khan povedal, že každý obyvateľ Londýna má právo cítiť sa v bezpečí na mieste, kde vyznáva svoju vieru. Starosta takisto obyvateľov ubezpečil, že násilné činy v meste nebudú tolerované. Britský premiér Boris Johnson vyjadril v súvislosti s útokom "hlboký smútok".