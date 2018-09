Nemeckí policajti odhalili a odsúdili islamistu (32): Dostal 10 rokov väzenia

Abdelkarima E.B. (32) vrchný krajinský súd vo Frankfurte nad Mohanom uznal za vinného, že v novembri 2013 nakrúcal v istom objekte v sýrskom Aleppe prejavy fyzického násilia a hrozby mučenia elektrickým prúdom, ktorým boli vystavení viacerí muži zadržiavaní džihádistami z Daeš. Sudcovia to vyhodnotili ako napomáhanie k vojnovým zločinom, nie však - ako to navrhovala prokuratúra - ako spolupáchateľstvo.

Informoval o tom Hesenský rozhlas (HR). Obžalovaného už v novembri 2016 nemecká justícia uznala vinným z účasti na ozbrojenom konflikte v Sýrii a poslala na 8,5 roka za mreže. Terajší trest sudcovia udelili už ako sumárny. Nemecký občan, otec dcéry pochádza z rodiny so štyrmi synmi, s bratmi ho vychovávali rodičia vo Frankfurte nad Mohanom. K jeho radikalizácii došlo najneskôr v decembri roku 2012, aby v septembri roku 2013 zamieril ako vyznávač salafizmu do Sýrie a zapojil sa tam do džihádu. Nemecké orgány ho zadržali po návrate do spolkovej republiky vo februári 2015.