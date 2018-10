Tragický osud unesenej zdravotníčky: Zabili ju islamskí militanti

aBUJAIslamisti napojení na sieť Daeš zabili v Nigérii unesenú zdravotníčku, a to aj napriek naliehavej výzve Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK), ktorý žiadal, aby jej život ušetrili. Informovala o tom v utorok agentúra AP.

Nigérijská vláda obeť popravy identifikovala ako Hauwu Limanovú, ktorá pracovala v nemocnici spravovanej MVČK. Jej únoscami boli islamisti zo skupiny Islamský štát v západnej Afrike (ISWA), ktorá je podľa AP najväčším združením napojeným na IS v Afrike. Militanti z tejto organizácie pred mesiacom zavraždili inú ženu, ktorá sa stala obeťou únosu spolu s Limanovou.

MVČK vo svojom vyhlásení zverejnenom v utorok ráno označil správu o násilnej smrti zdravotníčky za "zničujúcu". Súčasne však MVČK uviedol, že nateraz ide o nepotvrdenú správu, a vyjadril nádej, že "sa ani nepotvrdí".

MVČK, ktorý odmieta platiť výkupné v prípade únosu svojich zamestnancov alebo spolupracovníkov, informoval, že nebol priamo zapojený do vyjednávania o požiadavkách extrémistov. V nedeľu však zverejnil vyhlásenie, v ktorom "žiada milosť", pričom uviedol, že ISWA by túto humanitárnu pracovníčku mohol zabiť do 24 hodín. MVČK vo vyhlásení nespresnil, ako sa o lehote dozvedel, keďže nebol aktérom vyjednávaní.

Nigérijská vláda uviedla, že v rámci svojich právomocí urobila všetko, aby zachránila život unesenej ženy. Vyjadrila "zdesenie a zármutok" nad smrťou rukojemníčky a deklarovala, že bude pokračovať v práci na prepustení ďalších zajatcov.

Hauwa Limanová bola unesená 1. marca spolu s Alice Lokshaovou, ktorá pôsobila v centre spolupracujúcim s Detským fondom OSN (UNICEF). Tretiu zo žien, ktorá v ten deň tiež skončila v rukách islamistov, zabili únoscovia v septembri. ISWA vo februári uniesla aj 15-ročnú študentku Leah Sharibuovú. ISWA sa v roku 2016 oddelila od islamistickej organizácie Boko Haram. Majú však rovnaký cieľ - založiť na severovýchode Nigérie samostatný štát, v ktorom bude platiť islamské právo šaría.