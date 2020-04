KORONAVÍRUS Bojuje za nás! FOTO Slovenská lekárka Monika na rovinu o práci zdravotníkov

Hrdinami dnešných dní sú všetci zdravotníci, lebo stoja v boji s vírusom v prvej línii. Srdcia Slovákov si získala doktorka Monika Paločková, ktorá na svojom facebookovom účte opísala, aké náročné dni musia zvládať, aby všetkým tým, ktorí sa sťažujú na sedenie doma, otvorila oči.

Monikin prvý deň v číslach

120 vyšetrených pacientov

120-krát prezlečené rukavice

120-krát vydezinfikované ruky

120 suspektných alebo potvrdených pacientov s diagnózou Covid-19 v blízkom kontakte

9 hodín v podrepe vytierané nosy a hrdlá

1-krát záchod

1-krát jedlo

1-krát mobil v ruke

1 obrovský odtlačok masky na tvári

1 pár odstávajúcich boľavých uší z gumičiek respirátoru

Monika P. pomáha v boji s koronavírusom Zdroj: FB/Monička Paločková

„Všetko a oveľa, oveľa viac toho, čo nikde nikdy neuvidíte, robia zdravotníci, vojaci, požiarnici, policajti, dobrovoľníci, medici, politici, krízoví manažéri/pracovníci... PRE TEBA!“ napísala lekárka.

Paločková i ostatní zdravotníci idú mnohokrát na dno svojich síl a nasadzujú svoje zdravie, aby zachránili iných. „Prebdené noci a dni strávené v nemocnici, týždne, víkendy bez rodín, večer návrat do prázdneho bytu len preto, aby sme chránili svojich blízkych, nočné služby bez spánku, každý deň zmeny a stres z nich, obrovský tlak,“ zhrnula. „To všetko, PRE TEBA! Si pre nás teraz NAJDÔLEŽITEJŠÍ!“ dodala.

Zdroj: FB/Monička Paločková

Doktorka na záver apeluje na Slovákov, aby sa správali zodpovedne. „Prosím, nesťažuj sa, že musíš sedieť doma s rodinou. Čo by sme za to dali my... Prosím, rob to, čo ti káže krízový štáb. Nič ťa to nestojí, nebolí to a veľmi nám tým pomáhaš. Nie si v tom sám. My bojujeme za TEBA!“

Zdroj: FB/Monička Paločková

Monika Paločková je vyštudovaná lekárka, ktorá sa rozhodla pomáhať tam, kde pomoc nie je. Hneď po škole odletela do najchudobnejšej krajiny sveta - afrického Burundi. Následne šla liečiť pacientov do Južného Sudánu. Nakoniec skončila na klinike v Nairobskom slume Mukuru - v Keni.