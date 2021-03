Žena opísala nepríjemnú skúsenosť s policajtom! Kontrola pri Ilave nemala konca: Správal sa arogantne, tvrdí

Príbeh ženy zverejnila facebooková stránka Nekŕmte nás odpadom. Slovenka kritizuje postup policajta, ktorý 10. marca okolo pol šiestej večer medzi Ilavou a Klobušicami zastavil auto, v ktorom sedela na sedadle spolujazdca. „Predložiť sme mali OP a VP. Po kontrole bol vodič vyzvaný na dychovú skúšku na alkohol. Keď som videla, že podáva náhubok bez rukavíc, slušne som sa ho spýtala, že či si môže zobrať rukavice, na čo mi on odpovedal, že na základe čoho to od neho požadujem, na čo som mu odpovedala, že ja nemôžem vedieť, koho pred nami riešil a či nebol nakazený. Nato on so zvýšeným hlasom odpovedal, že on nemá žiadnu povinnosť tak urobiť, oni majú dezinfekciu v aute,“ opísala priebeh kontroly žena.

VIDEO Vývoj pandémie na Slovensku od ohlásenia prvého prípadu nákazy novým koronavírusom

Tvrdí, že policajta požiadala, aby sa preukázal menom, prípadne číslom, keďže na ňom nevidela nijaké identifikátory. „Jeho odpoveď bola, že on nemá žiadnu povinnosť sa mi identifikovať, to môže od neho žiadať len inšpekcia a to už bol mierne arogantný. Odložil fúkanie a povedal nám: „Tak dobre, keď to nejde po dobrom, tak to pôjde po zlom, mohli ste to mať už za sebou.“

Následne mal celý proces začať odznova (kontrola dokladov, dychová skúška), pričom policajt dodal, že skontroluje aj lekárničku. „Preukazy bral osobne do rúk, čo je vrchol, keď vedel, že sme ho už predtým upozornili na rukavice. Medzi tým vykonal dychovú skúšku (opäť bez rukavíc) a vypýtal si covid testy, na čo sme mu povedali, že ideme práve z obchodu a do obchodu sa testy nevyžadujú, na to on opäť arogantne, že tak to bude pokuta, lebo testy musíme mať, tak som sa ho spýtala, nech mi odcituje na základe čoho, lebo na nákup nevyhnutných potrieb test nepotrebujem. Začal sa hádať, že potrebujem a na moju opätovnú výzvu, nech mi cituje, kde je to napísané, odpovedal, že on nemá žiadnu povinnosť mi niečo citovať a vôbec nemá žiadnu povinnosť mi k čomukoľvek podávať vysvetlenia,“ uviedla žena.

Ako ďalej podotkla, dychová skúška bola negatívna, no policajt mal povedať, že šoféra preverí v registri hľadaných osôb. „Čakali sme cca 5 minút. Keď prišiel, začal riešiť našu ŠPZ z iného okresu, ktorú sme vysvetlili, že trvalý pobyt má vodič v inom okrese, ale býva v IL. To už bol celkom kľudný. Odovzdal doklady a poprial šťastnú cestu a pokazil nám zvyšok dňa,“ dodala s tým, že na daného príslušníka polície podáva sťažnosť "za neprofesionálny prístup a nekompetentnosť, arogantné, drzé správanie a šikanu".

Topky.sk v tomto súvise požiadali o stanovisko políciu. Krajský policajný hovorca Pavol Kudlička potvrdil podanú sťažnosť. „Uvedenú sťažnosť evidujeme, momentálne je v štádiu šetrenia,“ povedal hovorca trenčianskej polície.