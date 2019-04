Slovenka prehovorila o tom, ako zistila, že ju podvádza manžel: Viem to vďaka darčeku pre neho!

BRATISLAVA - Slovenka sa zverila s tým, ako zistila, že jej je manžel neverný. Všetko bolo v poriadku až do momentu, kedy prestali spolu pracovať v jednej firme. Mužovi dala z lásky darček, ktorý mal pomôcť stmeliť ich vzťah. No paradoxne vďaka nemu zistila, že v jeho živote nie je jediná.

Čitateľka, nazvime ju Andrea, sa s nami podelila o svoj životný príbeh, s ktorým sa možno stotožnia viaceré ženy. "Mám pred štyridsiatkou a vybudovala som si úspešnú kariéru vo finančnom sektore. Keď práve nepracujem, snažím sa byť fit a čo najviac dbať o svoje zdravie," píše na úvod. Za lásku svojho života je vydatá je šesť rokov, deti spolu nemajú ani ich nikdy neplánovali. Pracovali spolu v rovnakej firme, kde sa stal Andrein muž riaditeľom, ona odišla ku konkurencii.

A práve vtedy sa začali prvé problémy. Manželia prestali mať na seba čas, raz robil nadčasy jeden, inokedy druhý. Aby spolu trávili viac času, dali si preto záväzok, že začnú spolu cvičiť. Spočiatku to vyzeralo, že ich toto rozhodnutie naozaj viac spojilo. Andrea kúpila obom na Valentína športové hodinky, ktoré ukazovali množstvo spálených kalórií, aby si mohli navzájom porovnávať, kto v daný deň bol viac fyzicky aktívny. Darček sa naozaj vyplatil a obaja z neho mali veľkú radosť.

No ako sa hovorí, všetko dobré sa raz skončí, a tak sa skončilo aj toto. "Začala som si všímať, že moja polovička spaľovala príliš veľa kalórií počas takých dní, kedy musel neskoro do večera ostať v kancelárii. On sa mi len vysmial a tvrdil, že kvôli stresu v práci sa doslova potí. Mne však táto výhovorka neprišla vtipná," rozpráva. Kamarátky len umocnili jej pochybnosti a vyslovili nahlas, že ju asi podvádza. Andrea si to nechcela priznať a stále verila, že ide len o nejaké nedorozumenie. Raz v piatok prišiel jej manžel natešený domov s tým, že práve podpísal dôležitú zmluvu. Hodil na posteľ svoj mobil a išiel sa osprchovať. Andrea ho zobrala, aby si pozrela jeho týždňový prehľad kalórií. Bol totiž spárovaný s hodinkami. A tam bol dôkaz toho, čoho sa najviac bála. "Jeho prehliadač bol otvorený na jednej z tých zoznamiek, kde ľudia vyhľadávajú aférky. Už bol odhlásený, ale očividne to používal. Všetko to do seba zapadlo."

Pre Andreu to bola neskutočná bolesť a sklamanie. Manžel sa jej síce už tisíckrát ospravedlnil, no ona stále nevie, či mu má odpustiť. Odvtedy sa k sebe správajú ako susedia. "Hovorí sa, že všetko raz vypláva na povrch, ale nikdy by som si nebola pomyslela, že sa o nevere dozviem vďaka zariadeniu na počítanie kalórií. Asi si nikdy nemôžeme byť istí tým, čo si pre nás život pripravil," uzatvára svoje rozprávanie sklamaná žena.