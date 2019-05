Slováci vykrádali obchody v Plzni: VIDEO Havária na audi počas úteku, zranili nevinného a zdrhli

Páchatelia v plzenskej predajni potravín.

Zdroj: YouTube/Krimi-Plzeň

PLZEŇ - V pondelok v noci došlo v Plzni ku krádeži tržby z pokladne v jednej z tamojších predajní potravín. Podľa portálu krimi-plzen.cz za ňou stoja dvaja Slováci. Jeden pod zámienkou chýbajúceho tovaru odlákal predavača a druhý pohotovo prešiel za pult a vybral 28-tisíc korún (cca 1085 eur). Jeho konanie však spozoroval mladý zákazník, s ktorým sa dostala dvojica do verbálnej potýčky. Potom, ako ho zastrašili, sa venovali rozhovoru s predavačom, akoby sa nič nestalo. Nasadli do auta a odišli smerom do centra mesta. Cestou havarovali, zranili iného vodiča a utiekli. To však nie je ani zďaleka koniec príbehu.