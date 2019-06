Rodné číslo je zneužiteľné: To je hlavný dôvod, prečo ho chceme nahradiť, povedala Saková

BRATISLAVA - Keďže rodné čísla obsahujú dátum narodenia, ľahko sa dá dopracovať k rodnému číslu konkrétnej osoby a to môže byť potom zneužité. Ako dnes ďalej novinárom po prejave na konferencii Orgánov zabezpečujúcich priebeh volieb povedala ministerka vnútra Denisa Saková, rezort vnútra preto plánuje zaviesť pre občanov náhodne generovaný identifikátor fyzickej osoby. Ten by mal pozostávať z desiatich čísel.

"Táto myšlienka vznikla, myslím, ešte za ministrovania pána Palka (minister vnútra Vladimír Palko, pozn.). Vznikali viaceré analýzy a neskôr sme my rozpracovali takúto myšlienku," povedala Saková. Rodné číslo sa podľa ministerky využíva pri mnohých úradných úkonoch. "Všade vás skontrolujú hlavne na základe rodného čísla, mena a priezviska," uviedla ministerka s tým, že túto úlohu by mal prevziať identifikátor.

Podľa návrhu ministerstva vnútra má mať každá osoba pridelený "bezvýznamový identifikátor, ktorý je jedinečný pre každú fyzickú osobu a ktorý tvorí náhodné desaťmiestne číslo generované kryptografickým kľúčom". Tie majú v informačných systémoch nahradiť rodné čísla. "Navrhovaný systém základných identifikátorov zabezpečuje zvýšenie ochrany osobných údajov fyzických osôb vedených v jednotlivých informačných systémoch verejnej správy a prispieva tak k vyššej právnej ochrane dotknutých osôb. Návrh zákona zavádza možnosť presnej identifikácie fyzickej osoby vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a umožňuje efektívnu komunikáciu medzi týmito systémami bez rizika združenia údajov z jednotlivých databáz a informačných systémov," uvádza v súvislosti s návrhom ministerstvo vnútra.

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby by podľa návrhu rezortu vnútra mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2020. Následne by v priebehu 10 rokov mali byť všetkým fyzickým osobám pridelené identifikátory. "My predpokladáme, že určitú dobu budeme používať aj rodné číslo aj identifikátor fyzických osôb pri tých ľuďoch, ktorí už sú narodení," povedala Saková.

Z dôvodu efektívneho využitia už vynaložených finančných prostriedkov a s cieľom znížiť administratívnu náročnosť novej právnej úpravy sa podľa ministerstva doklady fyzickej osoby vydané pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona ponechávajú v platnosti až do uplynutia ich platnosti. Pokiaľ ide o novorodencov, ministerka predpokladá, že by im identifikátory mohli byť prideľované približne od roku 2023.

Rodné čísla sú v SR zavedené od roku 1954, čo podľa ministerstva znamená, že v roku 2053 sa vyčerpajú všetky možné varianty. "Rodné číslo nerozlišuje medzi 1900 a 2000. Rodné číslo vydané v roku 2054 by bolo totožné s už existujúcim rodným číslom. V kontexte uvedeného možno konštatovať, že rodné číslo prestane byť v roku 2054 jednoznačné," dodáva rezort.