Šefčovič ide kandidovať za prezidenta ako nezávislý: Jeho kandidatúru podporili len poslanci Smeru

BRATISLAVA - Eurokomisár Maroš Šefčovič ide kandidovať do prezidentských volieb ako nezávislý kandidát, jeho kandidatúru však podporili poslanci Smeru-SD. Šefčovič dnes do NR SR priniesol 47 podpisov zákonodarcov zo Smeru. Novinárom oznámil, že s kampaňou začína už dnes. Predstavil svoje priority, ale prvú tlačovú besedu bude mať až v pondelok.

Šefčovič chce byť prezidentom s ľudskou tvárou. Sľubuje, že otvorí prezidentský palác ľuďom. Jeden deň do mesiaca chce organizovať pracovný deň otvorených dverí. Avizoval tiež, že urobí maximum pre posilnenie sociálneho rozmeru spoločnosti. Chce, aby mal dôstojný život každý. Ocenil, že vláda zvýšila minimálnu mzdu na úroveň 520 eur. Podporuje tiež zvyšovanie príplatkov za prácu v noci a cez víkendy.

Šefčovič chce byť prezidentom moderného a prosperujúceho Slovenska. „Nikdy nepodpíšem zákony, ktoré by zrušili vlaky alebo obedy zadarmo,“ vyhlásil. Chce organizovať okrúhle stoly politických strán. Chce sociálne Slovensko. Rád by bol, aby sa vianočný príspevok pre dôchodcov pretransformoval na 13 dôchodok. Je tiež za zastropovanie veku odchodu do dôchodku.

Bude pracovať na tom, aby sa Slovensko stalo sídlom niektorej z európskych agentúr. Bude presadzovať vznik centra excelentnosti, ktoré by slúžilo na dovzdelanie mladých. Slovensko je podľa neho zakotvené v Európe. „EÚ je zárukou našej prosperity a bezpečnosti."

Šefčovič chce byť prezidentom celospoločenského zmieru

Spolu s ním prišla aj jeho manželka Helena, ktorá prevezme úlohu prvej dámy. Podľa nej máme tradíciu prvých dám, ktoré sa venovali podpore slabších. Spomenula pritom manželky Michala Kováča, Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča.

Kandidatúru na post prezidenta už odovzdal Martin Daňo, ktorý získal 16 podpisov poslancov NR SR. Petície s podpismi občanov, na ktoré zozbierali najmenej 15 000 podpisov, predložili Eduard Chmelár, Róbert Švec, kandidát SaS Robert Mistrík, predseda Mosta-Híd Béla Bugár, sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, podnikateľka Bohumila Tauchmanová, podpredsedníčka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová, František Mikloško, Juraj Zábojník, ktorý bol kedysi riaditeľom Úradu na ochranu ústavných činiteľov, predseda Strany maďarskej komunity József Menyhárt, podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak a predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba. Petičné hárky s potrebnými podpismi tiež odovzdal Radovan Znášik, aj napriek tomu, že v deň konania prvého kola volieb nebude spĺňať podmienku 40 rokov veku.

Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční 16. marca. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019. Súčasný prezident Andrej Kiska je vo funkcii do polovice júna 2019.