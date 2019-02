Dotácie na obedy by podľa OĽaNO mali dostávať aj dôchodcovia v hmotnej núdzi

BRATISLAVA - Poslanci NR SR za hnutie OĽaNO navrhujú zabezpečiť dotácie na stravu aj pre starobných dôchodcov, predčasných starobných dôchodcov a invalidných dôchodcov, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Obedy zadarmo by totiž podľa nich od 1. septembra 2019 nemali mať len deti, ale aj dôchodcovia v hmotnej núdzi.

Išlo by o 4 809 osôb v hmotnej núdzi poberajúcich starobný dôchodok a 1 752 osôb v hmotnej núdzi poberajúcich invalidný dôchodok pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Vyplýva to z návrhu novely zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorú NR SR prerokovala dnes v prvom čítaní.

Poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO) vo vystúpení kritizovala, že obedy zadarmo išli z kapitoly hmotnej núdze, kde sú najchudobnejší na Slovensku. "Tí, ktorí sa tam reálne nachádzajú a potrebujú našu pomoc, tým reálne nepomáhame. "V pôvodnom zákone, ktorý menil a rozširoval okruh ľudí, sa financovali obedy pre všetky deti bez rozdielu v príjme rodiny. Naším cieľom je podporiť aj dôchodcov, tak starobných, ako aj invalidných, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej finančnej situácii. Reálne sa nachádzajú v hmotnej núdzi," informovala Gaborčáková. Štát by mal podľa nej prispieť k zvýšeniu ich životnej úrovne.

Navrhovaný termín účinnosti 1. septembra zdôvodnila tým, že od tohto dátumu sa začne v plnej miere uplatňovať systém dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom detí. Tie by sa mali poskytovať širšiemu okruhu detí ako doteraz. "Obedy zadarmo by tak od 1. septembra 2019 nemali mať len deti, ale podľa nášho názoru aj ľudia, ktorí tam reálne patria a poberajú príspevok v hmotnej núdzi Sú to starobní dôchodcovia a invalidní dôchodcovia," uviedla Gaborčáková. Na základe údajov z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR k 31. októbru 2018 bolo evidovaných 150-tisíc osôb v hmotnej núdzi.