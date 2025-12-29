Takmer dve promile za volantom: Polícia obvinila vodiča zo Svidníka

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images, Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj )
SVIDNÍK - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 39-ročného Svidníčana. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, v sobotu (27. 12.) v skorých ranných hodinách policajná hliadka na Karpatskej ulici vo Svidníku zastavila osobné vozidlo. „Vodiča podrobila kontrole, ktorá preukázala, že viedol auto pod vplyvom alkoholu. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky dosiahol bezmála dve promile,“ povedala Ligdayová a doplnila, že muž skončil v cele policajného zaistenia.