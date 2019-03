FOTO Nemohli prísť voliť, urna prišla za nimi: V nemocnici odovzdala hlas čerstvá mamička i lekárka

Členovia okrskovej volebnej komisie dopoludnia navštívili s prenosnou volebnou urnou klientov bojnického domova dôchodcov, o voľbu tam požiadalo 14 seniorov. Popoludní išli do bojnickej nemocnice na geriatriu, ortopédiu a novorodenecké oddelenie. S voličským preukazom tam hlasovalo zatiaľ päť ľudí.

"Voliť by mal ísť každý a robím to pre budúcnosť našich detí," zdôvodnila odovzdanie svojho hlasu pacientka Mária z ortopedického oddelenia NsP Prievidza. Podľa svojich slov už bola rozhodnutá, komu dá svoj hlas. "Mal by byť nezávislý od všetkých politických strán," opísala budúcu hlavu štátu.

Ešte ani jedny voľby podľa svojich slov nevynechala ďalšia z pacientok ortopedického oddelenia. "Ani neviem povedať, asi podľa slov, ktoré som si v televízii vypočula od kandidátov. Tak som si to vydedukovala podľa môjho," povedala pacientka o kandidátovi, ktorému dala svoj hlas.

O voľbu do prenosnej urny požiadala i prvorodička Jana, ktorej sa narodila dcéra Terezka. O tom, že druhé kolo prezidentských volieb strávi v nemocnici, podľa svojich slov nevedela. "Ale dalo sa to vybaviť so splnomocnením. Môj svokor s ním išiel na mestský úrad a on mi vybavil voličský preukaz, takže bolo to také nečakané," priblížila.

Otázku, podľa čoho si vyberá svojho kandidáta, označila novopečená mamička za ťažkú. "Veľa som pozerala predvolebných debát, zisťovala som si informácie, sú tam i osobné preferencie, nejaké sympatie a, samozrejme, aj volebný program. To, kam smeruje ten konkrétny kandidát, tak to je to najdôležitejšie, podľa čoho sa človek rozhoduje," dodala.

Možnosť využili aj v Spišskej Novej Vsi

Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení.

MsVK nahlásili dohromady 12 voličov, ktorí sa nemôžu zo zdravotných či pracovných dôvodov dostaviť do príslušnej volebnej miestnosti. Členka MsVK Erika Ondvová potvrdila, že z nich traja sú ležiaci pacienti na oddelení neurológie. „Za nimi pôjdeme s urnou až na izbu, ostatní prišli voliť do tejto našej improvizovanej volebnej miestnosti,“ priblížila. Podľa nej je úplne bežné, že takto chodia do nemocnice v deň volieb, inak tomu nebolo ani pred dvoma týždňami v prípade prvého kola.

Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu. „Nie som odtiaľto, som z Michalian pri Trebišove. Myslím si, že je dôležité ísť voliť, aby sme si my, mladí, zabezpečili nejakú budúcnosť,“ zdôraznila lekárka, ktorá mimo bydliska volila prvýkrát.

„Už dva týždne som tu, myslel som, že ma pustia cez týždeň, ale nestalo sa, tak som si vybavil voličský preukaz,“ uviedol volič z Markušoviec, ktorý taktiež vhodil hlas do prenosnej urny. Spolu s ním tak urobili aj ďalší voliči, ktorých zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu.

„To, že som v nemocnici, mi nezabráni, aby som išla voliť. Prvé kolo som volila doma, teraz si okolnosti vyžiadali, aby som si využila voličský preukaz, nemám s tým problém,“ uviedla Mária Tancárová z Prakoviec. Je presvedčená, že zvíťazí práve ten, komu odovzdala svoj hlas.