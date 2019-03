Voľby prezidenta 2019: Chmelová radí, čo ak sa na hlasovacom lístku pomýlime

BRATISLAVA - V prípade, že počas hlasovania volič nesprávnym spôsobom upraví hlasovací lístok, musí ho vložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Následne je mu vydaný nový hlasovací lístok. Upozorňuje na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. Pokiaľ by zle upravený lístok neodovzdal, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu hrozí pokuta 33 eur.

"Ak sa volič pomýli akýmkoľvek spôsobom, hlasovací lístok by mal 'zahodiť' do tej schránky, ktorá je na to určená, vypýtať si nový a upraviť ho v súlade so zákonom. Každá ďalšia špekulácia o tom môže mať za následok, že jeho hlas nebude započítaný tomu kandidátovi, ktorému chcel svoj hlas odovzdať," priblížila Chmelová.

Slováci si v sobotu v druhom kole volia prezidenta. Volebné miestnosti v 5940 okrskoch sú otvorené do 22. h. Volebné právo má viac ako 4,45 milióna občanov žijúcich na Slovensku a v zahraničí.