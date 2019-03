Voľby prezidenta 2019: Slováci zo zahraničia by prijali možnosť voliť aj z cudziny

BRATISLAVA - Slováci žijúci v zahraničí by prijali, keby mohli aj prezidenta SR voliť zo zahraničia. Zhodujú sa, že takáto možnosť by mala byť pri všetkých voľbách na Slovensku vrátane aktuálnych prezidentských volieb. Mnohí sa ich buď pre veľkú vzdialenosť alebo z finančných dôvodov nemôžu vždy zúčastniť.

Skúsenosti s tým má aj Ján Jakobej, ktorý pricestoval v Mníchova. „Bohužiaľ, vzhľadom k nemožnosti voľby prezidenta zo zahraničia som sa nevedel zúčastniť na voľbách v prvom kole. Jednoznačne by som prijal, keby sa dalo voliť zo zahraničia pri všetkých typoch volieb,“ uviedol Jakobej.

Právo vyjadriť sa a zahlasovať si však nechcel nechať ujsť aspoň v sobotnom druhom kole volieb. „Myslím si, že každý, kto má volebné právo, by mal toto právo využiť. Pretože ide o budúcnosť a zástupcu tejto krajiny,“ poznamenal.

Jasno má aj v tom, aká by mala byť nová hlava štátu. Slovenský prezident by mal byť podľa neho v prvom rade lojálny krajine a viac sa stretávať s občanmi v regiónoch. „A mal by tlmočiť názory Slovákov v zahraničí, keďže je to osoba, ktorá zastupuje Slovensko navonok,“ dodal Jakobej.

Na druhé kolo volieb precestovala z Prahy aj Eva Krššáková. Hoci sa jej podarilo prísť aj na prvé kolo pred dvoma týždňami, priznáva, že cestovanie je pre ňu časovo aj finančne náročné. Priznáva však, že dlho si nebola istá, či sa na druhé kolo vráti, nakoniec ju však niektoré veci presvedčili.

„Viem, že ľuďom to nie je jedno a poznám veľmi veľa takých, ktorí by prísť chceli, ale z nejakých dôvodov nemôžu. Nemajú finančné prostriedky, dovolenky alebo tak,“ poznamenala Krššáková. Preto by prijala, keby sa v tomto smere zmenil zákon a aj prezident by sa mohol voliť zo zahraničia. Prezident by pritom podľa nej mal vedieť reprezentovať krajinu a mal by byť nezávislý.