Prezidentské voľby: Priebeh je pokojný, ministerstvo vážne podnety nedostalo

BRATISLAVA - Druhé kolo volieb prezidenta SR je aj naďalej pokojné, bez akýchkoľvek rušivých podnetov. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová. Štátna volebná komisia podľa nej doteraz riešila desiatky prijatých podnetov.

"Zatiaľ to však boli podnety zamerané na spôsob hlasovania vo volebných miestnostiach, na správanie volebných komisií alebo otázky, ktoré smerovali k ubezpečeniu sa, že voľby sú organizované takým spôsobom, že ich výsledkom bude možné dôverovať. Napríklad, ako je zamedzené dvojitému hlasovaniu a pod.," priblížila Chmelová s tým, že sa nedeje nič vážne, čo by smerovalo k nejakému podozreniu, že by výsledky volieb mali byť nejakým spôsobom znehodnotené alebo zmanipulované.

Volebný online: PREZIDENTSKÉ VOĽBY Najmocnejší už odvolili: FOTO Pokojný priebeh, Šefčovič a Čaputová v dobrej nálade

Pokojný priebeh volieb bez incidentov opätovne potvrdil aj hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. "V uliciach je 6513 policajtov, či už operatívnych pracovníkov, alebo pracovníkov špeciálnych útvarov alebo poriadkovej polície, ktorí sa okrem iného venujú aj priebehu volieb," priblížil.

Dozerá aj OBSE

Aj počas druhého kola volieb prezidenta SR sú na Slovensku prítomní pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ich úlohou je vyhodnotiť legislatívne normy na voľbu prezidenta SR a vedenie volebnej kampane, ako aj kontrolovať tieto normy v praxi. Ako o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová, po ukončení volieb vypracujú hodnotenia a odporúčania.

Zdroj: SITA/Jakub Julény

"Vo volebný deň viac-menej diskusie nie sú, pozorovatelia pozorujú, robia si zápisky, majú svojho tlmočníka. Na základe poznatkov, ktoré zistia, budú robiť závery, ktoré budú s nami konzultovať," uviedla Chmelová.

Pozorovatelia absolvovali diskusie na ministerstve vnútra pred prvým kolom a tiež medzi prvým a druhým kolom volieb. "Pokiaľ ide o legislatívu, túto sme si spolu odkonzultovali, mali sme spoločné stretnutia a v súčasnosti pozorujú, ako sa tento zákon u nás uplatňuje v praxi, a na základe zistenia potom pozorovatelia vypracujú správu, ktorá bude vyhodnotením jednak našej legislatívy a jednak jej uplatňovania," uzavrela riaditeľka odboru volieb.