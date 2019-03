Pellegrini vyzýva: Zvoľme si prezidenta, ktorý svoje sľuby naplní

Premiér to uviedol počas svojho mimoriadneho vystúpenia v RTVS. „Hľadajme človeka, u ktorého je doterajší život zárukou, že svoje volebné sľuby skutočne naplní. Hľadajme niekoho, kto bude garantom dobrej, európskej budúcnosti Slovenska. Tá je základným predpokladom spokojnosti občanov Slovenskej republiky,“ povedal dnes Pellegrini. Ako počas svojho vystúpenia uviedol, prezident by mal mať v zahraničnej politike skúsenosti a rešpekt, nemal by však zabúdať ani na sociálne témy.

Občania vo voľbách podľa neho nerozhodujú len o najvyššom slovenskom reprezentantovi, zástupcovi Slovenska na zásadných medzinárodných fórach, ale aj o človeku, ktorý bude plniť dôležitú úlohu pri hľadaní konsenzu na domácej politickej scéne. „Ako predseda vlády, bývalý predseda parlamentu, vicepremiér i minister školstva veľmi dobre viem, že prezident nemá žiadny čarovný prútik, aby za pár dní či týždňov vyriešil všetky problémy Slovenska. Ale môže byť konštruktívnym prvkom na politickej scéne. Mal by byť rešpektovanou a prirodzenou autoritou, ktorá vie byť dôstojným partnerom vlády a parlamentu. Ak sa mu podarí z nadhľadu spájať politikov, odborníkov, tretí sektor i prirodzené komunity, môže byť významnou pomocou napríklad pri riešení sociálnych otázok,“ prihovoril sa občanom premiér vo svojom mimoriadnom vystúpení v RTVS.

Za mimoriadne dôležitú považuje úlohu prezidenta v zahraničnej politike. Aby bol úspešný, potrebuje podľa Pellegriniho skúsenosti, kontakty a medzinárodný rešpekt. Prezident je človek, podľa ktorého si v zahraničí budú tvoriť na Slovensko názor a nikto si neželá prezidenta, za ktorého sa budeme hanbiť. „Asi všetci cítime, že potrebujeme, aby konečne do prezidentského úradu zasadla skúsenosť. V medzinárodnej politike sú vzťahy vo veľkom pohybe, veľkí politickí hráči menia ekonomické a bezpečnostné prostredie. Nie je čas na učenie sa,“ pokračoval predseda vlády. Opýtal sa, kam chceme v budúcnosti patriť a podľa neho odpoveď je jasná – Slovensko patrí do Európskej únie. Tá je našim kultúrnym a civilizačným priestorom, tú to naše korene a hodnoty. „A my potrebujeme človeka, ktorý tieto naše tradičné hodnoty bude prenášať aj do politiky,“ povedal ďalej premiér.

Pellegrini je presvedčený, že prezident by sa nemal vyhýbať sociálnym otázkam. Apeloval na to, že už dnes by sme sa mali pýtať, kde chceme Slovensko vidieť o 10 – 20 rokov a aké otázky treba už dnes začať riešiť. Jedným z akcelerátorov takejto diskusie môže byť práve prezident. „Preto je mimoriadne dôležité, aby sme si volili prezidenta pre budúcnosť,“ dodal. Zároveň vopred poprosil budúcu hlavu štátu, aby zmieril Slovensko. „A my všetci sa opýtajme, či dáme prednosť ďalšiemu šíreniu zloby alebo našej vzájomnej jednote. Pretože vtedy bol slovenský národ na ceste dejinami úspešný, keď bol jednotný,“ apeloval Pellegrini.