ONLINE Voľby prezidenta sa dramatizujú: Smrť, opitý poslanec v akcii a mediálne faux pas

Zažili ste niečo zaujímavé počas volieb? Porušenie zákona alebo naopak niečo, čo vás pozitívne prekvapilo? Napíšte nám svoje postrehy na tipy@topky.sk.

- volebné miestnosti sú otvorené od 7:00 do 22:00,Slováci sa budú rozhodovať medzi 13-imi kandidátmi

- na hlasovacom lístku nájdete viac kandidátov, pozor, aby ste sa nepomýlili

- Neviete koho voliť? Prečítajte si rozhovory s prezidentskými kandidátmi

- VÝSLEDKY prezidentských volieb môžete sledovať tu, priebežné výsledky budeme zverejňovať TU

20:35 V Pezinku riešila komisia podnet, týkal sa vzoru hlasovacieho lístka

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutočňuje v Bratislavskom kraji naďalej pokojne. Potvrdili to jednotlivé okresné volebné komisie. Okrem neskoršieho začiatku volieb vo volebnom okrsku 4 v Malackách však museli ráno riešiť aj podnet v Pezinku. Vo volebnej miestnosti za plentou bolo totiž na vzorovom hlasovacom lístku zakrúžkované meno konkrétneho kandidáta.

20:30 Kvôli incidentu na východe hlasovanie v obci Medzany predlžuje do 23.16 h.

20:07 Pre incident museli v Medzanoch zatvoriť okrskovú volebnú miestnosť

V obci Medzany v okrese Prešov je už približne hodinu zatvorená okrsková volebná miestnosť. Došlo tam k incidentu s volebnou urnou. „Prišiel volič, vzal urnu, vybehol von. Hodil ju o zem, a keďže je z papiera, tak sa rozletela. Urna je rozbitá a lístky sú porozhadzované. Momentálne čakáme na vyšetrovateľov,“ uviedol starosta obce Medzany Jozef Kipikaša. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jany Ligdayovej policajná hliadka išla situáciu preveriť priamo na miesto. Na satirickej stránke Zomri na Facebooku sa objavila informácia, že by malo ísť o opitého poslanca.

Zdroj: Facebook/Zomri

20:04 Denník SME zmenil niektorým kandidátom volebné čísla. Tí hovoria o manipulácii a úmysle. Denník SME sa za chybu ospravedlnil. Uviedli, že šlo o ilustračný obrázok, v ktorom posunuli mená aj čísla kandidátov kvôli dvom, ktorí odstúpili.

19:51 Rodáci Hviezdoslava volia v jeho trvalej expozícii vo Vyšnom Kubíne

Rodáci básnika a dramatika Pavla Országha Hviezdoslava hlasujú v sobotňajších prezidentských voľbách v priestoroch jeho trvalej expozície vo Vyšnom Kubíne. Podľa predsedu tamojšej volebnej komisie Jána Jurčíka prišlo od skorého rána do historického Arpádovského kaštieľa odovzdať hlas už množstvoc voličov.

„Ľudia chodia od samého rána, väčšinou sú to rodiny. Voliť prichádzajú všetky generácie, od mladých po starších. Účasť tu býva vždy pekná. Obyvatelia sú zodpovední, svoju občiansku povinnosť si prídu splniť,“ povedal Jurčík.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

19:32 V súvislosti s voľbami evidujú menej ako 30 podnetov, denníkom by sa malo zaoberať ministerstvo kultúry

V súvislosti s dnešným prvým kolom prezidentských volieb eviduje Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán menej ako 30 podnetov. Uviedol to predseda komisie Eduard Bárány. Veľmi závažný je podnet, ktorý sa týka celoštátneho média.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

19:28 Štatistický úrad zrejme začne prvé priebežné výsledky zverejňovať až po 22:35. Informovala o tom RTVS, ktorá sa odvoláva na informácie od úradu. Dôvodom je to, že v jednom volebnom okrsku v Malackách sa začali voľby o 35 minút neskôr. V tomto okrsku sa preto bude hlasovať až do 22:35.

19:22 Petržalku zaujíma názor ľudí na nové dispozičné riešenie miestností

V bratislavskej Petržalke sa môžu voliči vyjadriť, ako sa im pozdáva nové dispozičné riešenie volebných miestností v súvislosti so sobotnými prezidentskými voľbami. Mestská časť na sociálnej sieti vytvorila anketu, kde sa obyvatelia môžu vyjadriť, či sa im pozdáva súčasný stav alebo riešenie z predchádzajúcich rokov. Najmä pre dlhodobo nízky záujem o členstvo v okrskových komisiách znížil miestny úrad počet volebných okrskov z 96 na 56.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

19:15 Bez problémov voľby prebiehajú aj v bratislavskej mestskej časti Rača. Ľudia chodia podľa Jarmily Ďuríkovej z miestneho úradu v Rači počas celého dňa voliť priebežne. Návaly voličov nezaznamenali. „Stále však máme nejakých voličov vo volebných miestnostiach,“ uviedla.

19:04 Doterajšiu účasť voličov vo Vrakuni ovplyvnilo aj počasie, tvrdí starosta

Doterajšiu účasť voličov na prezidentských voľbách v bratislavskej Vrakuni ovplyvnilo podľa starostu mestskej časti Martina Kuruca aj počasie. „Keď pršalo, chodilo málo ľudí. Ako sa vyjasnilo, prišlo voliť viac ľudí. Teraz je tiež útlm, ale možno neskoršie začnú ľudia ešte chodiť,“ povedal s tým, že volebnú účasť v mestskej časti hodnotí zatiaľ ako priemernú. Vo Vrakuni evidujú pokojný priebeh prezidentských volieb. „Nič mimoriadne sme nezaznamenali,“ podotkol starosta.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

18:45 Vo východoslovenskej obci Ondavka volí iba 16 voličov.

18:27 Prvé kolo prezidentských volieb sa v sobotu koná i v obci Trstená na Ostrove v Dunajskostredskom okrese s jedným zriadeným volebným okrskom. Voľby sú zatiaľ pokojné a s nižšou účasťou. Informoval o tom predseda miestnej volebnej komisie Richard Földes. Dôvodom môže byť aj to, že voliči chodia často až vo večerných hodinách.

18:22 Je príjemné, keď Česi závidia prezidenta, hovorí Slovenka žijúca v Prahe

Slovensko by mohlo mať prezidenta, ktorého by mu opäť závideli aj v Čechách, praje si Slovenka Eva žijúca v Prahe. Do Bratislavy pricestovala tento víkend najmä pre prezidentské voľby. Pobyt v hlavnom meste zároveň spojila so stretnutím s rodinou a priateľmi, ktorých roky nevidela.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

„Bola by som veľmi rada, keby sme mali niekoho, koho nám budú Česi opäť závidieť. Bývam v Prahe, a teraz, keď máme Andreja Kisku, tak nám ho fakt závidia. A je to veľmi príjemný pocit,“ uviedla pani Eva. Podľa nej by mal mať vystupovanie na úrovni a mal by tiež dodržiavať minimálne základné pravidlá slušného správania.

18:13 Volebné miestnosti budú otvorené ešte necelé štyri hodiny.

17:35 Premiér Pellegrini podporuje, aby občania SR mohli voliť hlavu štátu v zahraničí

Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini

17:21 Voliči v Hnúšti v okrese Rimavská Sobota majú záujem o prezidentské voľby a k urnám prichádzajú postupne už od rána. Vyšší záujem z ich strany však bol o posledné komunálne voľby. Zhodli sa na tom členovia okrskovej volebnej komisie v okrsku číslo 3.

17:11 Priebeh prezidentských volieb na Slovensku monitorujú aj pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Ako informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová, pozorovatelia sa zúčastnia na prvom aj druhom kole volieb a po ich ukončení vypracujú hodnotenia a odporúčania.

17:07 Prvovoličov v Liptovských Kľačanoch už dlhé roky vychovávajú pohárikom domácej pálenky. Starosta obce Ján Hollý tvrdí, že špeciálna tradícia nemá mladých navádzať na pitie, ale práve, naopak, viesť ich k zodpovednosti. Netradičnú teóriu potvrdzuje aj vysoká volebná účasť, ktorá sa takmer vždy pohybuje nad celoštátnym priemerom.

Na snímke zľava prvovolička Denisa a starosta Ján Hollý počas prípitku Zdroj: TASR - Miroslava Mlynárová

16:58 V lyžiarskom stredisku Jasná v obci Demänovská Dolina volilo k štvrtej hodine popoludní viac voličov na hlasovacie preukazy ako miestnych. V jedinom volebnom obvode v obci je zapísaných približne 280 voličov. „K urnám z nich prišla doteraz približne tretina, no máme už viac ako 150 voličov s hlasovacím preukazom,“ uviedol predseda okrskovej volebnej komisie Miroslav Vozárik.

16:53 Občania môžu až do uzavretia volebných miestností využívať infolinku ministerstva vnútra, ktorá im zabezpečuje poradenstvo. Infolinku zriadila aj štátna volebná komisia. Tá je určená na oznamovanie podnetov v súvislosti s narušením priebehu prezidentských volieb. Infolinka ministerstva vnútra určená výlučne na oboznamovanie občanov je zriadená na číslach 02/ 4859 2317 a 02/ 4859 2312.

16:48 Hlasovať vo voľbách už bol aj bývalý premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico

Zdroj: Facebook/Robert Fico

Zdroj: Facebook/Robert Fico

16:43 Prezidentské voľby sú aj na vysokoškolskom internáte Prešovskej univerzity na Ulici 17. novembra v Prešove. Napriek tomu, že v dvoch okolitých internátoch je ubytovaných takmer 1 500 študentov, tí sa priamo v internátnych priestoroch na voľbách nezúčastňovali. Svedčí o tom nízky počet odovzdaných hlasov prostredníctvom hlasovacích preukazov. Študenti svoje volebné právo uplatňujú pravdepodobne doma.

Zdroj: TASR – František Iván

16:41 Extrémne nízka účasť sprevádza zatiaľ prezidentské voľby na prevažne rómskom sídlisku Luník IX v Košiciach. V dvoch miestnych volebných okrskoch je zapísaných zhruba 4340 oprávnených voličov. Volebné miestnosti sú už od rána okrem členov okrskových komisií väčšinu prázdne a voliči sa objavujú len sporadicky. "Priebeh volieb je pokojný, bez problémov, žiadosti o voľbu do prenosnej schránky sme nemali, účasť je veľmi slabá," zhodnotila pre TASR predsedníčka okrskovej komisie č. 2 Monika Čekanová.

16:39 Predsedníčka miestnej volebnej komisie v Kunešove Lívia Ihringová uviedla, že voliť chodia obyvatelia priebežne. Ráno ich síce bolo pomenej, viac ľudí prišlo v čase obeda. "Problémy sme nemali zatiaľ žiadne," okomentovala priebeh prezidentských volieb. V obci je volebná miestnosť zriadená v miestnom kultúrnom dome, svoje volebné právo dnes môže využiť celkom 180 Kunešovčanov.

16:30 S celou rodinou prišiel odovzdať svoj hlas aj podpredseda strany Sloboda a Solidarita Ľubomír Galko, o čom informoval na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Ľubomír Galko

16:24 Premiéra vykoľajil vysoký počet kandidátov. "Mňa vyrušil taký veľký počet kandidátov — 13, pretože to dáva signál, ako keby si mnohí ľudia mysleli, že môžu byť prezidentom. Pred touto funkciou by sme mali mať väčší rešpekt," uviedol premiér.

16:23 Priestor voliť dostali všetci obvinení a odsúdení, ktorí mali hlasovacie preukazy. Možnosť voliť využili aj niektoré mediálne známe tváre, ktoré sa momentálne nachádzajú za mrežami.

16:20 Simona Petrík zo strany Spolu sa dnes tiež zapojila do volieb

Zdroj: Facebook/Simona Petrík SPOLU - občianska demokracia

16:17 Spolu s rodinou prišiel k volebnej urne aj člen Progresívneho Slovenska Martin Poliačik

Zdroj: Facebook/Martin Poliačik

16:16 Nesprávne upravený hlasovací lístok musí občan odložiť do zapečatenej schránky, ktorá je na to určená. Ministerstvo vnútra tiež informuje, že v opačnom prípade sa dopustí priestupku a dostane pokutu 33 eur.

16:12 Voliť prišla aj členka SaS Jana Kiššová

Zdroj: Facebook/Jana Kiššová

16:10 Po voľbe má už aj predseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko

Zdroj: Facebook/Ivan Štefunko

16:03 „Z tých posledných prieskumov prichádzajú do úvahy len dve mená - pán Šefčovič a pán Harabin,“ reagovala kandidátka Zuzana Čaputová na situáciu možného súpera v druhom kole. Tieto voľby považuje za špecifické, keďže sa k nim podľa nej viaže silné volanie po zmene. „V istom zmysle možno stojíme na križovatke, aj z hľadiska straty alebo budovania dôvery verejnosti, aj z hľadiska zahranično-politickej orientácie,“ dodala.

16:00 Zhotovovanie fotografií s upraveným hlasovacím lístkom môže byť problém. Myslí si to predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány. Robenie si tzv. selfie fotografií však podľa neho nie je zakázané.

15:48 Fotografické zábery z Pezinku, kde volila kandidátka Zuzana Čaputová

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

15:47 V Banskej Bystrici sa zapojil do volieb svojím hlasom aj premiér Peter Pellegrini

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Zdroj: TASR - Ján Krošlák

15:41 V Pezinku už odovzdala svoj hlas aj kandidátka Zuzana Čaputová

15:37 V Košiciach a okolí je priebeh sobotňajšieho prvého kola prezidentských volieb pokojný. Povedali to predsedovia okresných volebných komisií za Košice a Košice-okolie, stretli sa len s bežnými otázkami. Nič mimoriadne nezaznamenala ani polícia.

15:31 V bratislavskom väzení v sobotňajších prezidentských voľbách väzni krátko pred 14.00 h už odvolili. Z celového počtu 210 obvinených väzňov malo volebné právo 192. Právo voliť využilo len 17 obvinených.

15:18 V obci Ľubiša v Humenskom okrese, odkiaľ pochádzal prvý prezident samostatnej Slovenskej republiky — zosnulý Michal Kováč, počas sobotňajších volieb spomínajú práve na svojho slávneho rodáka. Mária Sklenčárová (84 rokov) o ňom hovorí ako o slušnom a inteligentnom človeku. „Som na neho veľmi hrdá," povedala. K voľbám pristupuje pravidelne, nebolo to inak ani teraz. Myslí si, že hlavou štátu by mal byť vzdelaný človek.

15:12 Novú hlavu štátu si volia aj v rodisku exprezidenta Schustera

Novú hlavu štátu si v sobotu počas prvého kola prezidentských volieb volia aj obyvatelia mesta Medzev, ktoré je rodiskom bývalého prezidenta SR Rudolfa Schustera. Ako povedala predsedníčka volebného okrsku číslo dva v Medzeve Oľga Schmiedt, priebeh tohtoročných volieb je bezproblémový. „Keď kandidoval pán Schuster, voliť chodili húfy ľudí, skupinky,“ povedala s tým, že účasť bola vtedy vyššia než obvykle.

15:10 Záujem o účasť v prvom kole prezidentských volieb prejavili aj Slováci, ktorí v súčasnosti pôsobia v zahraničí, respektíve tam dlhodobo žijú. Vzhľadom na nemožnosť voliť poštou alebo na zastupiteľskom úrade musia prísť na Slovensko. Cestu zo zahraničia absolvovali aj súrodenci Júlia a Filip Čahojovci. Júlia prišla do Bratislavy z Brna, Filip z nemeckého Mníchova.

14:53 Štátna komisia eviduje v súvislosti s voľbami necelé dve desiatky podnetov

Zdroj: SITA/Jana Birošová

14:47 V Malom Šariši volila i najstaršia 103-ročná obyvateľka

Na prvom kole prezidentských volieb sa v Malom Šariši zúčastnila i najstaršia obyvateľka obce, 103-ročná Žofia Michňáková. Domov za ňou prišli členovia okrskovej volebnej komisie s prenosnou urnou. „Nechce sa mi ani veriť, že mám toľko rokov. Tridsať rokov som odrobila pri pacientoch v nemocnici,“ povedala Žofia Michňáková a dodala, že zažila množstvo prezidentov, ktorých si však už veľmi nepamätá. Má však jasno v tom, aký by mal byť prezident. „Mal by byť dobrý k ľuďom a starať sa o nich,“ povedala.

14:29 V Drietome volil imobilný volič. Obálku s hlasovacím lístkom vhodil do mobilnej volebnej schránky z auta pred volebnou miestnosťou.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

14:28 V Bratislave a Modre volia aj zahraniční Slováci,prišli z Ruska a Česka

V Bratislave a Modre volia aj Slováci žijúci v zahraničí. Na Slovensko pricestovali špeciálne pre prezidentské voľby a aj keď museli merať stovky či tisícky kilometrov, spoločne tvrdia, že im záleží na osude krajiny. Jedným z nich je aj Ján Kapusta z Banskej Bystrice, ktorý pracuje od roku 2012 v Berlíne v oblasti vývoja softvéru. Na prvé kolo prezidentských volieb pricestoval z Ruska, kde momentálne v meste Kazaň pracuje na projekte.

14:15 V Rooseveltovej nemocnici sa volilo dve hodiny, využilo to 15 ľudí

Zdroj: TASR/Ján Krošlák

14:05 V Bratislave a Modre volia aj Slováci žijúci v zahraničí. Na Slovensko pricestovali špeciálne pre prezidentské voľby a aj keď museli merať stovky či tisícky kilometrov, spoločne tvrdia, že im záleží na osude krajiny. Jedným z nich je aj Ján Kapusta z Banskej Bystrice, ktorý pracuje od roku 2012 v Berlíne v oblasti vývoja softvéru. Na prvé kolo prezidentských volieb pricestoval z Ruska, kde momentálne v meste Kazaň pracuje na projekte.

13:57 Slováci študujúci v zahraničí nechápu, prečo nemôžu voliť za hranicami

Študent Masarykovej univerzity v Brne Milan sa domov, do Považskej Bystrice, vracia len asi tri- až štyrikrát za rok. V tomto roku sa jeho návštevy zintenzívnia. Dôvodom sú prezidentské voľby. „Je absurdné, že Slováci nemôžu voliť prezidenta zo zahraničia. V 21. storočí, v čase vyspelých informačných technológií, je to nepochopiteľné,“ povedal 25-ročný študent.

13:30 V Piešťanoch volil prvýkrát slovenského prezidenta Francúz Alain

13:16 V Michalkovej čakajú iba na 28 voličov

Zatiaľ iba niekoľko ľudí si prišlo zvoliť svojho prezidenta v malej obci Michalková v okrese Zvolen. V horskej dedinke, vzdialenej asi 12 kilometrov od mesta, sa v novembrových komunálnych voľbách nikto neuchádzal o post starostu, a tak agendu stále vybavuje predošlá hlava obce. „V okrsku máme na zoznamoch voličov zapísaných 28 občanov s trvalým pobytom. Ďalších päť môže voliť na voličské preukazy. Sú to všetko členovia volebnej komisie,“ povedala jej predsedníčka Eva Parobková.

Dedina mala v období prvej republiky okolo 270 obyvateľov. Vtedy tam postavili aj málotriednu školu. Dnes je z nej obecný úrad. Jeho vlaňajšia obnova bola za uplynulé roky zároveň najväčšou investíciou v obci.

13:07 Na Luníku IX. je situácia pokojná. Voličov je zatiaľ málo

Na sídlisku Luník IX. sú dva volebné okrsky. „Zatiaľ prišlo len zopár ľudí. Je to ešte na nich skoro. Príde ich snáď viac popoludní. Voľby zatiaľ prebiehajú bezproblémovo,“ povedal nám člen volebnej komisie Ján Veselý. Na tomto sídlisku je zapísaných okolo 4400 oprávnených voličov, ale ako sa zhodli členovia volebnej komisie o prezidentské voľby, nie je až taký záujem ako o komunálne.

Zdroj: Miro Vacula

Zdroj: Miro Vacula

Niektorí sú však svedomití, ako občan Ivan Turták, ktorý volil práve v čase našej návštevy a voliť chodí stále. I on má veľké očakávania od nového prezidenta. „Dúfam, že konečne budeme mať nového a spoľahlivého prezidenta, ktorý sa bude starať o všetkých ľudí aj Rómov,“ prezradil.

Zdroj: Miro Vacula

Zdroj: Miro Vacula

13:06 Vo Veľkom Šariši volili ľudia v krojoch

12:47 V zariadení pre seniorov v Moravanoch nad Váhom pri Piešťanoch dnes volila viac ako polovica obyvateľov. Pre 20 z 38 ubytovaných starších voličov požiadal riaditeľ Martin Cifra okrskovú komisiu priniesť prenosnú volebnú urnu. Nie je to výnimkou, záujem o účasť na voľbách mávajú v tomto domove aj pri ostatných hlasovaniach.

12:33 Dnešný deň bude tráviť Milan Krajniak ako väčšinu sobôt a plánuje si pozrieť futbal s priateľmi. „Určite to bude prekvapenie. myslím to vo všeobecnosti v tom, že ľudia sa rozhodujú čoraz viac čím bližšie sú k voľbám. Treba počkať ako ľudia rozhodnú,“ uviedol.

12:22 Priebeh volieb je zatiaľ pokojný

Policajti zatiaľ nezaznamenali narušenie verejného poriadku v súvislosti s voľbami prezidenta SR. Posilnené policajné hliadky budú v teréne až do uzatvorenia volebných miestností. Uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová. Na poriadok dohliadajú nielen motorizované, ale aj pešie policajné hliadky. „V teréne sú aj príslušníci kriminálnej polície, v prípade potreby sú pripravené aj špeciálne policajné útvary a pyrotechnici,“ doplnila Baloghová.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

12:14 Čitateľ Topiek sa s nami podelil o svoj volebný príbeh. „Volám sa Tomáš už dlhodobo žijem na ostrove Fidži a pracujem tu na letisku. Dnes som chcel voliť na Slovensku, preto som prišiel sem aj keď let trval viac ako 30 hodín a tri prestupy. Chcel som zahlasovať za prezidenta na Slovensku a prispieť k tomu, aby sa to tu zmenilo,“ napísal nám Tomáš.

12:01 Prezident podľa Gašparoviča nesmie sľubovať. Musí hovoriť len o tom, čo dokáže reálne splniť. Nový prezident bude mať veľmi ťažké funkčné obdobie, a to najmä z hľadiska zahraničnej politiky. „Z toho čo povedali, je tak možno v priamej kompetencii prezidenta 20 percent," uviedol.

11:50 Vo voľbách hlasoval aj exprezident Ivan Gašparovič. „Ani som nevedel, že tu volí,“ odpovedal na otázku, že sa náhodne v rovnaký čas stretli pri voľbe s Harabinom. „Ja tu bývam sto rokov a neviem, že tu býva, bola to náhoda.“ Podľa neho je jedno, kto bude prezidentom. „Prezident musí riešiť problémy, ktoré tu vznikajú.“

11:45 Svoj hlas odovzdal aj Štefan Harabin, ktorý sa takisto vo voľbách uchádza o priazeň voličov.

11:43 „Musím povedať, že to veľmi intenzívne prežívam, predsa len, na prezidenta kandidujete len raz za život,“ povedal Šefčovič.

11:35 Svoj hlas odovzdal ďalší prezidentský kandidát Milan Krajniak.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

11:18 Softvérový inžinier pricestoval na voľby z Holandska

Michal Bystrický odovzdal svoj hlas vo volebnej miestnosti v Martine spolu s priateľkou. „Na Slovensku som týždeň. Sledoval som kampaň a už vopred som bol rozhodnutý, komu odovzdám hlas. Nie je dobré, že sa nedá hlasovať zo zahraničia. Bolo by super, keby sa to zmenilo. Ideálne by bolo, keby sa dalo hlasovať cez internet,“ povedal.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Doplnil, že v práci si zobral dovolenku a musel si vybaviť aj voličský preukaz. „Ja som z Trenčína, ale nevolil som tam, lebo moja priateľka je z Martina. Preto sme tu a súčasne navštevujeme jej rodičov,“ uviedol s tým, že pozná niekoľko ďalších Slovákov, ktorí pricestovali voliť z Berlína. Voliť by šiel aj v druhom kole.

11:10 „Vydržme tých pár hodín a ľudia nám to povedia,“ povedal Šefčovič na adresu výsledkov volieb. Na otázku, či pozval na svoju volebnú noc aj Roberta Fica neodpovedal. „Zoznam hostí vám neviem povedať.“

11:03 Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič neskrýval napätie

So záujmom, ktorý je sprevádzaný i napätím, bude výsledky sobotňajšieho prvého kola volieb očakávať Maroš Šefčovič. „Musím povedať, že to veľmi intenzívne prežívam, predsa len, na prezidenta kandidujete len raz za život,“ povedal Šefčovič. Opätovne vyjadril veľké poďakovanie svojim najbližším za podporu počas kampane, poďakoval sa i svojim priaznivcom, ale tiež všetkým, ktorí počas soboty prídu voliť.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

10:48 V Poprade odvolil aj prezident Andrej Kiska s manželkou.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

10:41 „Som rád, že kandidujem a že som to dotiahol do tohto bodu,“ povedal Mikloško.

10:38 V Bratislave odvolil aj prezidentský kandidát František Mikloško.

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

Zdroj: Topky/Maarty

10:36 V Košiciach odvolil aj exprezident Rudolf Schuster.

Zdroj: Miro Vacula

Zdroj: Miro Vacula

Zdroj: Miro Vacula

10:30 V ilavskej väznici môže voliť 750 väzňov, o preukazy požiadala stovka

Ako informovala vedúca oddelenia výkonu trestu ilavskej väznice Mária Mazánová, na voľbách sa nemôžu zúčastniť cudzinci a mladiství. „Všetci obvinení a odsúdení boli písomne poučení o svojom práve voliť a o tom, akým spôsobom môžu požiadať o voličský preukaz. Podľa počtu voličských preukazov, ktoré prichádzali obvineným a odsúdeným, vyplýva, že voliť ich môže okolo stovky,“ priblížila Mazánová.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

10:22 V obci Brežany v okrese Prešov majú v okrskovej volebnej komisii troch členov jednej rodiny. Aj keď sú malou obcou, ľudia majú záujem o veci verejné, uviedla starostka obce Mária Gumanová.

„Záleží to od toho, aké sú voľby. Ak sú komunálne voľby, tak vtedy je dosť vysoká účasť voličov. Pri prezidentských je to kedy ako. Ľudia sa viac zaujímajú o voľby ako v minulosti. Je to podľa mňa politikou, tým, čo ponúkajú jednotlivé strany, kandidáti, ich programy. Prvý raz máme v komisii troch členov z jednej rodiny. Je vecou politickej strany, ak nominuje do komisie svojho člena. Nominovali troch z jednej rodiny, strany o sebe navzájom nevedia,“ uviedla starostka obce Brežany Mária Gumanová.

10:16 V Levickom okrese v jednej dedine pri voľbách staršia žena namiesto jedného kandidáta na prezidenta zakrúžkovala sedem, napísala nám čitateľka Gabika.

10:00 V Hornom Bare chodia ľudia voliť prezidenta priebežne

V obci s vyše 1250 obyvateľmi môžu podľa zapisovateľky miestnej volebnej komisie Natálie Mezeiovej v dvoch volebných obvodoch občania využiť aj voličský preukaz, či možnosť voľby do prenosnej urny. Ako uviedla, využilo ju zatiaľ približne 14 ľudí z domova sociálnych služieb, pre ktorých sa prenosná urna vyžiada automaticky. S jasnou predstavou o kandidátoch volil v obci 53-ročný Jozef. „Myslím si, že zvoliť si hlavu štátu je veľmi dôležité. Preto som sledoval aj diskusné relácie a napokon som si svojho kandidáta vybral,“ doplnil.

9:45 Pred otvorením volebnej miestnosti zomrel predseda komisie v Janiciach.

9:32 V gemerských okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava boli ráno všetky volebné miestnosti otvorené včas. TASR to potvrdili zapisovatelia okresných volebných komisií. „Zatiaľ je všetko v poriadku, všetky volebné miestnosti boli otvorené načas. Nemáme doteraz žiadne problémy a dúfame, že to takto zostane aj naďalej,“ uviedla na margo volebného dňa zapisovateľka Okresnej volebnej komisie v Rožňave Miroslava Zdechovanová.

9:25 Predseda parlamentu Andrej Danko už odvolil v mieste svojho bydliska. Zároveň vyzýva Slovákov, aby využili svoje ústavné právo a šli voliť aj oni. Informoval o tom jeho hovorca Tomáš Kostelník.

9:17 V nitrianskej fakultnej nemocnici volilo 25 pacientov a zdravotníkov

Záujem voliť prejavili pacienti, ale i zdravotníci, ktorí pre služobné povinnosti strávia volebný deň v nemocnici. „Celkovo prejavilo záujem voliť 25 ľudí,“ uviedla hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Timková. Členovia volebnej komisie navštevovali voličov postupne na jednotlivých oddeleniach nemocnice. „Sprevádzala ich poverená pracovníčka nemocnice, vedúca odboru ošetrovateľstva. Ona s nimi postupne prešla všetky oddelenia a kliniky, kde sú nahlásení pacienti a pracovníci nemocnice, ktorí prejavili záujem voliť,“ vysvetlila Timková.

9:10 V jednom volebnom okrsku v Malackách sa začali voľby o 35 minút neskôr

V meste Malacky sa vo volebnom okrsku 4 na Základnej umeleckej škole na Záhoráckej ulici začali prezidentské voľby o 7.35 h, teda o 35 minút neskôr. Zdržanie spôsobilo doplnenie okrskovej volebnej komisie. V tomto okrsku sa budú preto sobotné voľby konať až do 22.35 h. Potvrdili z mestského úradu i z Okresnej volebnej komisie Malacky. Prezidentské voľby v ostatných volebných okrskoch v Bratislavskom kraji sa však začali načas a zatiaľ sú bez problémov.

9:00 V Bratislave volila i majsterka sveta vo freestyle Lucia Kevická

Hlas svojmu favoritovi v prezidentských voľbách už odovzdala aj majsterka sveta vo freestyle Lucia Kevická. Pred cestou do Českej republiky stihla odvoliť v bratislavskej Dúbravke. „Keďže mám právo voliť, vždy, ak je na to možnosť, ho využívam,“ povedala.

Zdroj: TASR/Erik Mader

Svetová šampiónka si želá, aby nový človek na prezidentskom poste bol skutočne dobrým reprezentantom krajiny. „Aby sa na neho ľudia mohli spoľahnúť, aby zastupoval správne záujem Slovenska a ľudia sa za neho nemuseli hanbiť,“ zdôraznila.

8:55 Podľa Bugára rozhodnú voliči. Čaká ho operácia, na ktorú sa pripravuje. Večer bude sledovať výsledky. „Rozhodnú voliči. Neviem. Ja som nikdy nebol dobrý v tom, že som predpovedal, že plus mínus koľko. Bol by som rád, keby som bol blízko alebo aj v druhom kole.“

8:45 Po ministrovi dopravy odvolil aj líder strany Most-Híd a zároveň prezidentský kandidát Béla Bugár s manželkou.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

8:35 V Šamoríne odvolil minister dopravy Árpád Érsék s manželkou.

8:22 Voliči v Lendaku volia v krojoch

V podtatranskej obci Lendak chodia starší obyvatelia voliť hneď zrána, po omši. Istým špecifikom tejto dediny s 5300 obyvateľmi, ktorý sa len tak hocikde nevidí, je to, že voliči chodia odovzdať svoj hlas v tradičných krojoch. Uviedol predseda volebného okrsku číslo 1. Michal Gallik.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

„Voličské miestnosti na obecnom úrade a v kine sú hneď pri kostole, čo mnoho starších využije a hneď po omši idú voliť. Máme s tým skúsenosti pri každých voľbách,“ uviedol Gallik s tým, že v tomto čase zvyknú mať aj väčší nápor voličov a čakajú v rade. Občania však chodia priebežne počas celého dňa.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

„Ja chodím stále hneď z kostola, už som tak zvyknutá a vždy v kroji, samozrejme,“ povedala Mária Halčinová, ktorú pri voľbe zdobil bežný pracovný kroj z Lendaku. Svoj hlas odovzdala na obecnom úrade hneď ráno aj 83-ročná Mária Neupauerová, sprevádzal ju syn. „Kroj nosíme odmalička, každý deň, a na voľby by to nemalo byť iné. Pre nás je to odev ako každý iný,“ skonštatovala. Z voličskej miestnosti v Lendaku sa oveľa častejšie ozýva tradičný lendacký dialekt než spisovná slovenčina. Lendačania sú povestní tým, že sa medzi sebou rozprávajú goralským nárečím. „Daj Bôze, dajče mi občansky, tu še mi podpišče, tam mozeče iš odvôlič. Nezabočče zaľepič obalke. Dženkujeme, s bôgem,“ takto približne znie komunikácia medzi voličmi a členmi komisie.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

8:12 V Banskej Bystrici požiadalo o hlasovací preukaz 1909 občanov na prvé kolo a 1767 na druhé kolo. „Občania, ktorí nebudú môcť navštíviť svoju volebnú miestnosť a dali si vystaviť hlasovací preukaz, môžu hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Hlasovacie preukazy sme im vystavovali ešte aj v piatok (15. 3.) dopoludnia,“ konštatovala Dominika Smoleňová z banskobystrického magistrátu.

8:09 Okresné volebné komisie v Žilinskom kraji nezaznamenali v sobotu ráno problémy pri otvorení volebných miestností na prvé kolo volieb prezidenta SR.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

7:56 Pri krúžkovaní si treba dávať pozor. Na hlasovacom lístku je totiž 15 mien, teda toľko, koľko kandidátov sa prihlásilo pôvodne. Medzičasom už však dvaja (Robert Mistrík a József Menyhárt) z prezidentského boja odstúpili.

7:46 Prví voliči v Ilave.

7:42 Po skončení moratória by sa mali zverejniť viaceré prieskumy, ktoré vznikli počas neho.

7:38 Aj v slovenských väzeniach postupne začínajú odsúdení a obvinení voliť

V prezidentských voľbách bude môcť odovzdať svoj hlas viac ako 10-tisíc väzňov. Informoval o tom informoval riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Adrián Baláž. Najstarším oprávneným voličom bude 79-ročný väzeň odsúdený na trojročný trest za ublíženie na zdraví a nebezpečné vyhrážanie sa.

7:30 V bratislavskej Dúbravke hlasovali prví voliči hneď v prvých minútach



Viacero obyvateľov Dúbravky hlasovalo v prvých minútach vo volebných miestnostiach štyroch okrskov, ktoré sa nachádzajú v ZŠ Pri kríži. Vôbec prvým voličom, ktorý zamieril k hlasovacej urne, bol Petr Švanda. Mimobratislavský program počas dňa rozhodol o tom, že svoje volebné právo využil hneď na začiatku volebného dňa.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

„Voliť chodievam pravidelne, považujem to za právo, ale istým spôsobom aj povinnosť. Tí, ktorí nechodia voliť, by potom nemali nadávať na výsledky,“ uviedol. Od novej osoby na poste prezidenta očakáva, že spojí spoločnosť. „Mal by spájať a byť prezidentom všetkých občanov Slovenska,“ zdôraznil.

7:22 Na rómskom sídlisku Rimavskej Sobote zatiaľ nik nevolil

Bez problémov a načas sa začali voľby v druhom najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote. Informoval predseda okrskovej volebnej komisie Juraj Suja, podľa ktorého pri otvorení miestnosti nečakal žiadny volič a nikto neprišiel ani počas prvej polhodiny. „Zatiaľ nebol nikto, čakáme prvého voliča,“ uviedol Suja.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

7:16 Prvovoliči informácie o kandidátoch hľadali najmä na internete

Možnosť prvýkrát pristúpiť k volebným urnám má v sobotu počas prvého kola prezidentských volieb podľa informácií zo Štatistického úradu SR viac ako 17 500 mladých ľudí. Viacerí uviedli, že voliť pôjdu, pričom informácie o kandidátoch hľadali najmä na internete. Zároveň potvrdili, že im pri rozhodovaní, komu odovzdajú svoj hlas, pomáhali aj starší priatelia alebo rodičia.

7:10 Voliť prezidenta priamo v nemocnici budú môcť aj pacienti UNB

Podmienkou účasti vo voľbách je hlasovací preukaz. Potvrdila hovorkyňa nemocnice Eva Kliská. „Na voľby prezidenta SR 2019 je pripravená aj naša nemocnica. V tento deň bude pacientom umožnené voliť priamo do prenosnej volebnej urny. V prípade záujmu voliť je potrebné informovať personál oddelenia či kliniky, ktorý má kontakty na členov volebnej komisie príslušného okrsku a vedia ich o tomto upovedomiť," spresnila.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

7:07 Informačné moratórium platí do skončenia dnešných volieb prezidenta.

7:02 V obci Lúčka, ktorá sa nachádza v Sabinovskom okrese, sa volebné miestnosti otvorili už o 6:00.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

7:00 Volebné miestnosti sa otvorili.

Slováci si vyberajú z trinástich kandidátov

Slováci budú mať v prvom kole na výber z trinástich kandidátov. Pred moratóriom boli podľa posledných prieskumoch najväčšími favoritmi Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Na ďalších priečkach sa umiestnili Štefan Harabin a Marian Kotleba. Medzi kandidátmi je aj Milan Krajniak zo strany Sme rodina, Béla Bugár z Mosta-Híd či František Mikloško (OKS). Prvé výsledky by mali byť známe po 22-ej hodine.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel, TASR/Jakub Kotian, Topky/Vlado Anjel

Spočiatku patril k favoritom nominant strany SaS Robert Mistrík, no z volebného boja odstúpil v prospech Čaputovej. Medzi ním a Čaputovou bola aj na základe výzvy OĽaNO džentlmenská dohoda, že jeden sa vzdá v prospech druhého na základe preferencií. Ďalším kandidátom, ktorý sa vzdal, je prezidentský kandidát za stranu SMK József Menyhárt. V prípade ak ani jeden z kandidátov nebude mať nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov oprávnených voličov, prebehne o dva týždne druhé kolo.

Kandidáta treba zakrúžkovať

Približne 4,45 milióna voličov si v sobotu 16. marca môže na najbližších päť rokov vybrať hlavu štátu. Z nich 280-tisíc môže prezidenta voliť po prvý raz v živote a úplne prvé voľby to budú pre približne 17 500 voličov. Voliť môže každý občan SR, ktorý dosiahol vek 18 rokov v jednej z 5 940 volebných miestností. Voliči si musia dať pozor, aby správne vyznačili, za koho z 13 kandidátov hlasujú. Inak sa môže stať, že ich hlas nebude platný.

Zdroj: Getty Images

Na hlasovacom lístku voliči nájdu mená 15 kandidátov, a to aj s menami Róberta Mistríka a Józsefa Menyhárta, ktorí z predvolebného boja odstúpili. Voliči túto informáciu nájdu vo volebných miestnostiach aj za samotnou volebnou zástenou, aby vedeli, že rozhodovať môžu len o 13-tich kandidátoch na prezidenta. Hlasovací lístok so zakrúžkovaným číslom pre kandidáta, ktorý sa vzdal, bude totiž neplatný. Hlasovať za svojho favorita treba zakrúžkovaním poradového čísla pred jeho menom. Vyznačiť treba iba jedného kandidáta.

Druhé kolo

Podľa Ústavy SR je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov. Ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov, uskutoční sa o 14 dní, v sobotu 30. marca, druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postupujú tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je za prezidenta zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov zúčastnených voličov.

Voličom na prípadné otázky odpovedia pracovníci ministerstva vnútra na tradičnej volebnej telefonickej infolinke. V sobotu 16. marca je k dispozícii od 7:30 do 22:00. Volať sa dá na bratislavské telefónne čísla 02/ 4859 2317, 02/ 4859 2312. Volebná infolinka je určená výhradne pre voličov a neposkytujú na nej informácie právnickým osobám, médiám, politickým subjektom či obciam.