Volebná propaganda v kostoloch! Arcibiskup zaútočil na veriacich ťažkým hriechom: Diabol útočí

Trnavský arcibiskup Ján Orosch vo svojej nedeľnej kázni ostro vystúpil proti názorom niektorých kandidátov. Spomínal diabla i slniečkárov. Diabol podľa neho dokáže pracovať aj skrze svojich spolupracovníkov a že Ježiš nebol nejaký láskavý slniečkár. Čaputová považuje takýto prejav za posolstvo, ktoré rozdeľuje.

Oslovili sme aj Trnavskú arcidiecézu, zatiaľ neodpovedali.

Zdroj: TV LUX

Takmer celú kázeň venoval prezidentskej kampani. Voliť Zuzanu Čaputovú je podľa neho ťažký hriech, nepriamo prirovnal jej kandidatúru k "návrhu diabla" a skritizoval aj Františka Mikloška i podporu Róberta Bezáka. Nemáme zabudnúť, že najväčším politikom, intelektuálom a slušniakom dokáže byť aj sám diabol.

Diabol hovorí prostredníctvom prezidentských kandidátov

„Aj v súčasnosti nám diabol núka pompu a slávu sveta. Dáva nám ponuku, že stačí len tak málo, padnúť pred diablom na kolená. Ponúka nám ju aj prostredníctvom niektorých prezidentských kandidátov, ktorí nám sľubujú hory doly,“ povedal vo svojej kázni Orosch s tým, že aj kresťania sú ochotní dať svoj hlas takému kandidátovi, ktorého program je nezlučiteľný s Kristovým učením a s kresťanskými hodnotami.

„Kresťan sa nemôže nechať zmanipulovať nehľadiac na povinnosti vyplývajúce z desatora cirkevných prikázaní, evanjelia, z učenia katolíckej cirkvi, z katolíckeho svedomia a voliť kandidátov, ktorí podporujú interrupcie, homosexuálne manželstvá, súhlas s tým, aby si mohli adoptovať deti, LGBTI, mäkké drogy, eutanázia,“ čím narážal na Zuzanu Čaputovú

Kritizoval Bezáka, zabudol na fakty

Podľa Oroscha by mal byť prezident svetlom pre všetkých svojím osobným, nielen intelektuálnym, ale aj mravným životom, dodržiavať pravé hodnoty a ctiť tradičnú rodinu, ktorej základom je jedna matka a jeden otec. Vo svojej kázni kritizoval aj Róberta Bezáka, ktorý podporil v kampani Zuzanu Čaputovú. „Žiaľ, musím povedať, že kňazi prvého, druhého aj tretieho stupňa kňazstva, sa niekedy pridávajú k týmto ultraliberállnym názorom. Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku, za takto ultraliberálnu stranu za prezidentku, je ťažkým hriechom,“ povedal súčasný trnavský arcibiskup.

Zdroj: Martin Bublavý

„Toto nie je správna cesta. Touto cestou my vedieme našich veriacich do slepej uličky, do katastrofy.“ Zabudol však spomenúť fakt, že Bezák síce podporu Čaputovej vyjadril, no súčasne sa dištancoval od jej názorov na adopciu detí homosexuálnymi pármi. „Pani Čaputová to povedala zvláštne – že milujúce homosexuálne páry by si mohli adoptovať deti. Musel som sa pri tom pousmiať. Lebo otázka nebola o milujúcich homosexuálnych pároch. Vtedy som si povedal, že keď je právnička, tak aká kategória v práve je milujúci. To neexistuje. Je to morálna kategória,“ povedal pred pár týždňami pre Denník N.

Mikloško zavádzal

Kritike neunikol ani kresťansky orientovaný politik a prezidentský kandidát František Mikloško. „Áno, je to smutné, že na stranu ultraliberálnych kandidátov sa stavajú niektorí veriaci, cirkevní hodnostári a katolícki politici,“ povedal s tým, že ho pozná už 45 rokov. „A on povie, že keď cítia vzťah lásky dvaja muži jeden k druhému, majú sa radi a spolu založia nejaké spoločenstvo, že to nie je hriech. Ako to môže povedať kresťanský katolícky politik, ktorý prešiel disentom a všetkým možným, a zrazu toto vysloví? A za svoje osobné zlyhania považuje ten istý kandidát na prezidenta to, že nevie presne koľko stoja v supermarkete vajíčka,“ kritizoval arcibiskup.

Zdroj: TV LUX

Osobne by k tomu dodal, že na viac hriechov si už nepamätá. „Hoci predtým evidentne zavádzal, postavil sa proti náuke katolíckej cirkvi a morálky,“ povedal s tým, že ak chce niekto žiť s Kristom, nech nerobí nič iné. „Odmieta návrhy diabla a miluje tak ako Kristus na kríži. Kristova láska totiž nie je akási slniečkárska idyla. Zapáčiť sa každému, každej strane, každému politikovi a dokonca aj diablovi. Nezabudnime, že najväčším politikom, najväčším intelektuálom a najväčším slušniakom dokáže byť sám diabol,“ dodal.

Orosch mi do úst vložil slová, ktoré som nepovedal

Orosch tak reagoval zrejme na piatkovú diskusiu Mikloška a Čaputovej v TA3. Podobne ako Bezák, ak Mikloško sa dištancoval od niektorých názorov Čaputovej. V morálnych a etických témach totiž podľa jeho slov stoja na opačných témach. Hovoril aj o tom, prečo by sme nemali prijať registrované partnerstva. Ak by sme ich totiž prijali, znova by sme vytvorili predpoklady, že sa mení pohľad na život.

Zdroj: Volebný tím F.M./Andrej Lojan

„Ja sa prikláňam k židovsko-kresťanskej tradícii, nechcem, aby sa spoločnosť menila. Nechcem sa miešať do intímneho vzťahu dvoch ľudí, tam stojím s rešpektom a s naprostou bázňou pred intimitou dvoch ľudí,“ povedal Mikloško v diskusnej relácii. Podľa Mikloška mu arcibiskup vložil do úst slová, ktoré nepovedal. „Arcibiskup Orosch mi do úst vložil slová, ktoré som nepovedal. To, ako sa s tým vysporiada, je len na ňom,“ uviedol v reakcii pre Topky Mikloško.

Čaputová hovorí o posolstve, ktoré rozdeľuje

Zuzana Čaputová vo svojej reakcii uviedla, že jej reakcia na slová arcibiskupa je rovnaká, ako na ine podobné vyjadrenia politikov. „Vnímam to ako posolstvo, ktoré žiaľ rozdeľuje a nespája. Nechcem k tomu prispievať, a preto chcem skôr prehovoriť k ľuďom, aby sme sa nenechali rozdeľovať. Arogancii moci sa doposiaľ darilo len preto, že slušní ľudia boli rozdrobení,“ uviedla v reakcii prezidentská kandidátka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

„Preto chcem týchto ľudí poprosiť, aby sme zostávali jednotní a nenechali sa rozdeľovať konfliktom. Strojíme pred výzvou nespravodlivosti a na to je potrebný spoločenský konsenzus presahujúci názorové rozdiely. Myslím, že volanie po súcite, ľudskosti a spravodlivosti je niečo, čo nás spája. Chcem osloviť všetkých, Slovákov, Maďarov, Rusínov, Rómov, liberálov, konzervatívcom, veriacich aj neveriacich,“ dodala.