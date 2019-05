Homofób roka, od extrémistov k tradičnej cirkvi: Vybrali výroky Harabina i kontroverzných kňazov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii (IDAHO) vyhlásili mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.z. siedmy ročník anti-ceny Homofób roka a zverejnili nominácie. Medzi nominovanými sú neúspešní prezidentskí kandidáti Štefan Harabin a Róbert Mistrík, no väčšina, až traja nominovaní, sú z radov cirkvi. Popri trnavskom arcibiskupovi Jánovi Oroshovi a košickom eparchovi Milan Chauturovi je nominovaný kontroverzný kňaz Marián Kuffa už tretíraz.

Nominované výroky

Štefan Harabin, sudca Najvyššieho súdu, kandidát na prezidenta, ex-minister

„Nie je možné aby na základných školách naše deti učili dvaja homosexuáli, čo je v rozpore s ústavou.“

Zdroj: SITA/Jana Birošová ​

Milan Chautur, katolícky biskup podozrivý zo sexuálneho zneužívania detí:

„Zdá sa že podobným scenárom chce ktosi rozbíjať cirkev aj u nás. A to cez útoky na cirkev a jej predstaviteľov, na rodinu spôsobom lgbti a tiež útoky na ľudskú a osobnostnú personalitu cez gender-ideológiu.“

Zdroj: TASR/František Iván

Marián Kuffa, youtubový kazateľ, podnikateľ s dušami a bojovník za právo mlátiť manželku:

„KGB či Gestapo mohlo zasiahnuť proti suverenite štátu podobne ako niektoré úrady, výbory či komisie medzinárodných organizácii. Dnes majú liberáli a genderisti výbor GREVIO.“

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

Róbert Mistrík, kandidát SaS na prezidenta:

„Som proti tomu aby páry rovnakého pohlavia mohli adoptovať deti. Tieto deti si to nezaslúžia, nemôžu sa k tomu vyjadriť a mohlo by to mať pre nich veľkú traumu v budúcnosti.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Ján Orosch, trnavský arcibiskup:

„Keď cítia vzťah lásky dvaja muži jeden k druhému, majú sa radi, a spoluzaložia nejaké spoločenstvo, to nie je hriech -ako to môže povedať kresťanský katolícky politik?“

Zdroj: TV LUX

Ako prvý si prevzal cenu Danko

„Do hlasovania o víťazovi sa môže zapojiť každý na webstránke ludskeprava.sk/homofob až do piatka 5. júla. Aj takýmto spôsobom môžeme povedať, že LGBT ľudí si vážime, v dobe keď nenávisti v spoločnosti stále pribúda je to potrebné viac ako kedykoľvek predtým,“ informovala Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Víťazmi ankety sa v minulosti stali Marián Kotleba, hovorca Aliancie za rodinu Anton Chromík, či vtedajší poslanec Štefan Kuffa za svoj výrok o topení gejov a Konferencia biskupov Slovenska (KBS) s tvrdením, že ľudskoprávni aktivisti sú „aktéri kultúry smrti“. Cenu si však odmietli prevziať. Minulý rok si ako prvý cenu prevzal predseda NR SR Andrej Danko a po stretnutí so zástupcami mimovládnych organizácii aj zmiernil svoj postoj k LGBT menšine.

Homofóbne výroky sa presunuli do tradičných cirkví

„Medializované výroky známych osobností hrajú dôležitú úlohu vo vnímaní menšín spoločnosťou. Aj takto sa tvoria názory ľudí, ktoré môžu byť tolerantné, alebo naopak vedúce k spoločenskému napätiu, diskriminácii a porušovaniu ľudských práv. Trendom v ankete je síce úbytok vulgarizmov, no homofóbne výroky akoby sa presunuli od extrémistov do stredného prúdu a tradičných cirkví,“ uviedol riaditeľ IĽP a spoluzakladateľ Dúhového PRIDE Peter Weisenbacher.

Trofejou pre víťaza je štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4%, teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych ôsob v populácii. Autorom je známy dizajnér, ktorý ju vytvoril bez nároku na odmenu.